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В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS

В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS - 29.11.2024 Украина.ру

В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS

Москва прежде всего ставит перед собой цель ответить на удары киевского режима американскими ракетами вглубь территории РФ. Об этом 29 ноября заявили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что для ее достижения ВС РФ в течение недели наносили массированные удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия, поставленного ВСУ

2024-11-29T12:01

2024-11-29T12:01

2024-11-29T12:01

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В частности, в ночь на 29 ноября ВС РФ поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины. Чуть раньше, 25 ноября, ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области российские военные уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.В Минобороны добавили, что ударами "Искандеров" уничтожены до 30 специалистов личного состава.Ранее в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен*" в Харькове российским военным удалось уничтожить до 40 человек иностранных технических специалистов. Уточняется, что преимущественно погибшие - граждане США.Другие темы: "Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, россия, украина, сумская область, минобороны, вооруженные силы украины, энергосистема украины, энергетика, удары, потери всу