В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS
Москва прежде всего ставит перед собой цель ответить на удары киевского режима американскими ракетами вглубь территории РФ. Об этом 29 ноября заявили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что для ее достижения ВС РФ в течение недели наносили массированные удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия, поставленного ВСУ
В частности, в ночь на 29 ноября ВС РФ поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины. Чуть раньше, 25 ноября, ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области российские военные уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.
"В том числе в районе населенного пункта Токари, что в 8 километрах северо-западнее города Сумы, были ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним. Также уничтожены три установки РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Малый Бобрик, в 20 километрах юго-восточнее Сум", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что ударами "Искандеров" уничтожены до 30 специалистов личного состава.
Ранее в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен*" в Харькове российским военным удалось уничтожить до 40 человек иностранных технических специалистов. Уточняется, что преимущественно погибшие - граждане США.
27 ноября, 10:06Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятийВ городе Шостка Сумской области поражен стратегический завод "Импульс", где производят ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и снаряжают их кассетными боеприпасами. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
* Запрещенная в РФ террористическая организация.