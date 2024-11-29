В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS - 29.11.2024 Украина.ру
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В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS
В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS - 29.11.2024 Украина.ру
В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS
Москва прежде всего ставит перед собой цель ответить на удары киевского режима американскими ракетами вглубь территории РФ. Об этом 29 ноября заявили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что для ее достижения ВС РФ в течение недели наносили массированные удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия, поставленного ВСУ
2024-11-29T12:01
2024-11-29T12:01
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энергетика
удары
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В частности, в ночь на 29 ноября ВС РФ поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины. Чуть раньше, 25 ноября, ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области российские военные уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.В Минобороны добавили, что ударами "Искандеров" уничтожены до 30 специалистов личного состава.Ранее в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен*" в Харькове российским военным удалось уничтожить до 40 человек иностранных технических специалистов. Уточняется, что преимущественно погибшие - граждане США.Другие темы: "Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, россия, украина, сумская область, минобороны, вооруженные силы украины, энергосистема украины, энергетика, удары, потери всу
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Энергосистема Украины, энергетика, удары, потери ВСУ

В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS

12:01 29.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Москва прежде всего ставит перед собой цель ответить на удары киевского режима американскими ракетами вглубь территории РФ. Об этом 29 ноября заявили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что для ее достижения ВС РФ в течение недели наносили массированные удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия, поставленного ВСУ
В частности, в ночь на 29 ноября ВС РФ поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины. Чуть раньше, 25 ноября, ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области российские военные уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.

"В том числе в районе населенного пункта Токари, что в 8 километрах северо-западнее города Сумы, были ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним. Также уничтожены три установки РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Малый Бобрик, в 20 километрах юго-восточнее Сум", — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ударами "Искандеров" уничтожены до 30 специалистов личного состава.
Ранее в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен*" в Харькове российским военным удалось уничтожить до 40 человек иностранных технических специалистов. Уточняется, что преимущественно погибшие - граждане США.
27 ноября, 10:06
Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятийВ городе Шостка Сумской области поражен стратегический завод "Импульс", где производят ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и снаряжают их кассетными боеприпасами. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
Другие темы: "Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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