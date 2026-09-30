https://ukraina.ru/20260930/f-16-prizemlilis-navsegda-bolshe-poloviny-istrebiteley-vsu-ne-mogut-podnyatsya-v-vozdukh-1083522282.html

F-16 приземлились навсегда? Больше половины истребителей ВСУ не могут подняться в воздух

F-16 приземлились навсегда? Больше половины истребителей ВСУ не могут подняться в воздух - 30.09.2026 Украина.ру

F-16 приземлились навсегда? Больше половины истребителей ВСУ не могут подняться в воздух

Украина столкнулась с проблемой в эксплуатации истребителей F-16. Как сообщает The Wall Street Journal, более половины переданных Киеву самолётов в настоящее время не могут выполнять боевые задачи из-за задержек с техническим обслуживанием

2026-09-30T16:22

2026-09-30T16:22

2026-09-30T16:22

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the wall street journal

f-16

авиация

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По данным издания, истребители F-16 требуют обязательного "этапного технического осмотра" после каждых 300 часов налёта. В ходе проверки обслуживаются двигатель, авионика, гидравлика, топливопроводы и другие системы.США заключили с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering контракт на сумму до 235,5 миллиона долларов на обслуживание украинских F-16. Однако, как отмечает отставной контр-адмирал ВМС США Марк Монтгомери, если в США аналогичные работы занимают от двух до шести недель, то в Бельгии сроки растягиваются до 40 недель.По информации источников WSJ, более половины украинских F-16 находятся в неопределённом состоянии из-за проблем с техобслуживанием. При нынешних темпах эксплуатации и ремонта Киев может полностью исчерпать ресурс оставшихся самолётов к концу текущего года.Отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула охарактеризовал ситуацию как "сбой в обеспечении, который превращается в кризис противовоздушной обороны".Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Бельгия передаст Украине три F-16 до конца 2026 года по ускоренной процедуре.Ранее в новостях: "Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине" на сайте Украина.ру.Больше важных новостей дня в публикации: "Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября" на сайте Украина.ру.

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