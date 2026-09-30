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F-16 приземлились навсегда? Больше половины истребителей ВСУ не могут подняться в воздух
F-16 приземлились навсегда? Больше половины истребителей ВСУ не могут подняться в воздух - 30.09.2026 Украина.ру
F-16 приземлились навсегда? Больше половины истребителей ВСУ не могут подняться в воздух
Украина столкнулась с проблемой в эксплуатации истребителей F-16. Как сообщает The Wall Street Journal, более половины переданных Киеву самолётов в настоящее время не могут выполнять боевые задачи из-за задержек с техническим обслуживанием
2026-09-30T16:22
2026-09-30T16:22
2026-09-30T16:22
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сша
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киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
the wall street journal
f-16
авиация
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По данным издания, истребители F-16 требуют обязательного "этапного технического осмотра" после каждых 300 часов налёта. В ходе проверки обслуживаются двигатель, авионика, гидравлика, топливопроводы и другие системы.США заключили с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering контракт на сумму до 235,5 миллиона долларов на обслуживание украинских F-16. Однако, как отмечает отставной контр-адмирал ВМС США Марк Монтгомери, если в США аналогичные работы занимают от двух до шести недель, то в Бельгии сроки растягиваются до 40 недель.По информации источников WSJ, более половины украинских F-16 находятся в неопределённом состоянии из-за проблем с техобслуживанием. При нынешних темпах эксплуатации и ремонта Киев может полностью исчерпать ресурс оставшихся самолётов к концу текущего года.Отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула охарактеризовал ситуацию как "сбой в обеспечении, который превращается в кризис противовоздушной обороны".Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Бельгия передаст Украине три F-16 до конца 2026 года по ускоренной процедуре.Ранее в новостях: "Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине" на сайте Украина.ру.Больше важных новостей дня в публикации: "Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, the wall street journal, f-16, авиация, пво, самолет, война, война на украине
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, The Wall Street Journal, F-16, авиация, ПВО, самолет, война, война на Украине
F-16 приземлились навсегда? Больше половины истребителей ВСУ не могут подняться в воздух
Украина столкнулась с проблемой в эксплуатации истребителей F-16. Как сообщает The Wall Street Journal, более половины переданных Киеву самолётов в настоящее время не могут выполнять боевые задачи из-за задержек с техническим обслуживанием
По данным издания, истребители F-16 требуют обязательного "этапного технического осмотра" после каждых 300 часов налёта. В ходе проверки обслуживаются двигатель, авионика, гидравлика, топливопроводы и другие системы.
США заключили с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering контракт на сумму до 235,5 миллиона долларов на обслуживание украинских F-16. Однако, как отмечает отставной контр-адмирал ВМС США Марк Монтгомери, если в США аналогичные работы занимают от двух до шести недель, то в Бельгии сроки растягиваются до 40 недель.
По информации источников WSJ, более половины украинских F-16 находятся в неопределённом состоянии из-за проблем с техобслуживанием. При нынешних темпах эксплуатации и ремонта Киев может полностью исчерпать ресурс оставшихся самолётов к концу текущего года.
Отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула охарактеризовал ситуацию как "сбой в обеспечении, который превращается в кризис противовоздушной обороны".
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Бельгия передаст Украине три F-16 до конца 2026 года по ускоренной процедуре.