МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине
10:34 28.11.2024 (обновлено: 11:01 28.11.2024)
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие генерального консульства Венгрии в Казани
Дональд Трамп заявил о назначении спецпосланника по мирному урегулированию украинско-российского конфликта и это хорошая новость для всех, кто желает мира на Украине. Об этом 28 ноября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгерский министр обратил внимание на влияние, которое оказали президентские выборы в США на европейскую политику.
"После президентских выборов в США решения постоянно принимались, игнорируя волю народа, с четкой целью сделать невозможным для Дональда Трампа установление мира на Украине", - сообщил Сийярто своим подписчикам в соцсети.
Он также отметил, что в разгар постоянно растущей опасности эскалации военного конфликта все сторонники мира на Украине накануне получили хорошие новости.
"Дональд Трамп вчера объявил, что назначит специального посланника в лице Кита Келлога ради мирного урегулирования украинско-российской войны. Правительство Венгрии поддержит главу Института политики "Америка прежде всего" в успехе его работы, и мы готовы сотрудничать во всех усилиях по достижению мира", - заявил глава МИД Венгрии.
О назначении Трампом своего спецпредставителя по урегулированию украинской проблемы стало известно 27 ноября. Кандидатом на этот пост в команде избранного президента США назывался 80-летний отставной генерал-лейтенант Кит Келлог. Он возглавлял аппарат Совета нацбезопасности США в первый президентский срок Трампа и был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.
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