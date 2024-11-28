https://ukraina.ru/20241128/1059267963.html

МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине

МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине - 28.11.2024 Украина.ру

МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине

Дональд Трамп заявил о назначении спецпосланника по мирному урегулированию украинско-российского конфликта и это хорошая новость для всех, кто желает мира на Украине. Об этом 28 ноября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто

2024-11-28T10:34

2024-11-28T10:34

2024-11-28T11:01

новости

украина

венгрия

сша

дональд трамп

петер сийярто

майк пенс

офис президента

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102219/99/1022199905_0:121:2775:1682_1920x0_80_0_0_28192b5533c42a5cfc8880176838d061.jpg

Венгерский министр обратил внимание на влияние, которое оказали президентские выборы в США на европейскую политику."После президентских выборов в США решения постоянно принимались, игнорируя волю народа, с четкой целью сделать невозможным для Дональда Трампа установление мира на Украине", - сообщил Сийярто своим подписчикам в соцсети.Он также отметил, что в разгар постоянно растущей опасности эскалации военного конфликта все сторонники мира на Украине накануне получили хорошие новости.О назначении Трампом своего спецпредставителя по урегулированию украинской проблемы стало известно 27 ноября. Кандидатом на этот пост в команде избранного президента США назывался 80-летний отставной генерал-лейтенант Кит Келлог. Он возглавлял аппарат Совета нацбезопасности США в первый президентский срок Трампа и был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.Келлог – ветеран войн во Вьетнаме и Ираке. В 2003 году он уволился из армии и теперь отстаивает принцип "мира через силу".Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что концепция "мира через силу" доказала эффективность на протяжении всей мировой истории и именно её следует сейчас реализовать. Подробности в публикации Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО Тем временем Европарламент предложил механизм обхода вето Венгрии при военных поставках на Украину. Подробности в публикации Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУТакже на эту тему: Встреча Украина – НАТО: требование дать Киеву "Томагавки" и обсуждение "Орешника" Более полная новостная картина начала дня в обзоре Передача Киеву ядерного оружия, мобилизация юных. Главное на Украине на утро 28 ноября

украина

венгрия

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, венгрия, сша, дональд трамп, петер сийярто, майк пенс, офис президента, нато, ес, украина-ес, план, переговоры, дипломатия, сво, россия, кит келлог