МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине - 28.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241128/1059267963.html
МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине
МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине - 28.11.2024 Украина.ру
МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине
Дональд Трамп заявил о назначении спецпосланника по мирному урегулированию украинско-российского конфликта и это хорошая новость для всех, кто желает мира на Украине. Об этом 28 ноября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
2024-11-28T10:34
2024-11-28T11:01
новости
украина
венгрия
сша
дональд трамп
петер сийярто
майк пенс
офис президента
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102219/99/1022199905_0:121:2775:1682_1920x0_80_0_0_28192b5533c42a5cfc8880176838d061.jpg
Венгерский министр обратил внимание на влияние, которое оказали президентские выборы в США на европейскую политику."После президентских выборов в США решения постоянно принимались, игнорируя волю народа, с четкой целью сделать невозможным для Дональда Трампа установление мира на Украине", - сообщил Сийярто своим подписчикам в соцсети.Он также отметил, что в разгар постоянно растущей опасности эскалации военного конфликта все сторонники мира на Украине накануне получили хорошие новости.О назначении Трампом своего спецпредставителя по урегулированию украинской проблемы стало известно 27 ноября. Кандидатом на этот пост в команде избранного президента США назывался 80-летний отставной генерал-лейтенант Кит Келлог. Он возглавлял аппарат Совета нацбезопасности США в первый президентский срок Трампа и был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.Келлог – ветеран войн во Вьетнаме и Ираке. В 2003 году он уволился из армии и теперь отстаивает принцип "мира через силу".Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что концепция "мира через силу" доказала эффективность на протяжении всей мировой истории и именно её следует сейчас реализовать. Подробности в публикации Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО Тем временем Европарламент предложил механизм обхода вето Венгрии при военных поставках на Украину. Подробности в публикации Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУТакже на эту тему: Встреча Украина – НАТО: требование дать Киеву "Томагавки" и обсуждение "Орешника" Более полная новостная картина начала дня в обзоре Передача Киеву ядерного оружия, мобилизация юных. Главное на Украине на утро 28 ноября
украина
венгрия
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102219/99/1022199905_312:0:2775:1847_1920x0_80_0_0_a6df8a0f24c0d981eddcc22899a735e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, венгрия, сша, дональд трамп, петер сийярто, майк пенс, офис президента, нато, ес, украина-ес, план, переговоры, дипломатия, сво, россия, кит келлог
Новости, Украина, Венгрия, США, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Майк Пенс, Офис президента, НАТО, ЕС, Украина-ЕС, план, переговоры, дипломатия, СВО, Россия, Кит Келлог

МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине

10:34 28.11.2024 (обновлено: 11:01 28.11.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие генерального консульства Венгрии в Казани
Открытие генерального консульства Венгрии в Казани - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дональд Трамп заявил о назначении спецпосланника по мирному урегулированию украинско-российского конфликта и это хорошая новость для всех, кто желает мира на Украине. Об этом 28 ноября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгерский министр обратил внимание на влияние, которое оказали президентские выборы в США на европейскую политику.
"После президентских выборов в США решения постоянно принимались, игнорируя волю народа, с четкой целью сделать невозможным для Дональда Трампа установление мира на Украине", - сообщил Сийярто своим подписчикам в соцсети.
Он также отметил, что в разгар постоянно растущей опасности эскалации военного конфликта все сторонники мира на Украине накануне получили хорошие новости.

"Дональд Трамп вчера объявил, что назначит специального посланника в лице Кита Келлога ради мирного урегулирования украинско-российской войны. Правительство Венгрии поддержит главу Института политики "Америка прежде всего" в успехе его работы, и мы готовы сотрудничать во всех усилиях по достижению мира", - заявил глава МИД Венгрии.

О назначении Трампом своего спецпредставителя по урегулированию украинской проблемы стало известно 27 ноября. Кандидатом на этот пост в команде избранного президента США назывался 80-летний отставной генерал-лейтенант Кит Келлог. Он возглавлял аппарат Совета нацбезопасности США в первый президентский срок Трампа и был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.
Келлог – ветеран войн во Вьетнаме и Ираке. В 2003 году он уволился из армии и теперь отстаивает принцип "мира через силу".
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что концепция "мира через силу" доказала эффективность на протяжении всей мировой истории и именно её следует сейчас реализовать. Подробности в публикации Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО
Тем временем Европарламент предложил механизм обхода вето Венгрии при военных поставках на Украину. Подробности в публикации Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ
Также на эту тему: Встреча Украина – НАТО: требование дать Киеву "Томагавки" и обсуждение "Орешника"
Более полная новостная картина начала дня в обзоре Передача Киеву ядерного оружия, мобилизация юных. Главное на Украине на утро 28 ноября
 
НовостиУкраинаВенгрияСШАДональд ТрампПетер СийяртоМайк ПенсОфис президентаНАТОЕСУкраина-ЕСпланпереговорыдипломатияСВОРоссияКит Келлог
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:47Глава Бюро нацбезопасности Польши признал, что РФ выигрывает в конфликте на Украине
12:31Директор украинского благотворительного фонда переправлял уклонистов как "водителей-волонтеров"
12:28"Чистая математика" геноцида: США предлагают отправлять на смерть украинцев с 18 лет
12:12Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США
12:06США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву - Белый дом
12:03Европа готова на многое ради участия Трампа: Economist посчитал траты ЕС на помощь Украине
11:38Где были замечены F-16: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области
11:12Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов
11:09Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на Украине
11:03Рютте высказался об отправке войск НАТО на Украину
10:41ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье
10:34МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине
10:19"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ
10:08Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ
10:07Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times
09:45Передача Киеву ядерного оружия, мобилизация юных. Главное на Украине на утро 28 ноября
09:33Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов
09:12Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ
08:51Трамп рассказал, кого назначит спецпосланником по Украине
08:25Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов
Лента новостейМолния