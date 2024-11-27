Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Переговоры с Россией возможны при возврате ситуации к состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом в публикации для Dagens industri заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Глава офиса украинского президента сослался на Владимира Зеленского, который уверен, что его "план победы" из пяти пунктов позволит "закончить войну не позднее следующего года". В этом плане первым пунктом значится приглашение Украины вступить в НАТО. Затем заявлено увеличение военной поддержки без ограничений на использование оружия, пакет мер неядерного сдерживания, предоставление доступа к критически важному сырью Украины для её партнеров и замена контингентов США в Европе украинскими войсками.
По мнению Ермака, разные мирные инициативы, которые подразумевают прекращение огня без твёрдых гарантий безопасности для Киева, закладывают условия для российского вторжения в ближайшем будущем.
"Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны будут иметь волю прекратить боевые действия. Кроме того, ситуация должна быть возвращена как минимум к состоянию на 23 февраля 2022 года", - заявил глава украинского президентского офиса.
Ермак уверен, что с этой отправной точки возможно дальнейшее урегулирование конфликта. При этом он отметил, что Москва не готова к выполнению таких условий.
Более того, отметил Ермак – Россия разместила на своей территории военнослужащих КНДР и запустила по Днепропетровску гиперзвуковую ракету средней дальности. Поэтому украинский чиновник уверен, что концепция "мира через силу" доказала эффективность на протяжении всей мировой истории и именно её следует сейчас реализовать.
Ранее офис украинского президента отрицал запуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Орешник" по предприятию ВПК в Днепропетровске. Об этом заявлял, в частности, советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он также заявлял о присутствии северокорейских солдат в российской Курской области, часть которой с августа находится под оккупацией ВСУ, без каких-либо доказательств присутствия подразделений КНДР.
Также на эту тему: "Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Уверяют, что РФ блефует и просят дать "Томагавки". Как на Украине отреагировали на удар "Орешника"