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Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО

Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО - 27.11.2024 Украина.ру

Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО

Переговоры с Россией возможны при возврате ситуации к состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом в публикации для Dagens industri заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

2024-11-27T17:29

2024-11-27T17:29

2024-11-27T17:29

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Глава офиса украинского президента сослался на Владимира Зеленского, который уверен, что его "план победы" из пяти пунктов позволит "закончить войну не позднее следующего года". В этом плане первым пунктом значится приглашение Украины вступить в НАТО. Затем заявлено увеличение военной поддержки без ограничений на использование оружия, пакет мер неядерного сдерживания, предоставление доступа к критически важному сырью Украины для её партнеров и замена контингентов США в Европе украинскими войсками.По мнению Ермака, разные мирные инициативы, которые подразумевают прекращение огня без твёрдых гарантий безопасности для Киева, закладывают условия для российского вторжения в ближайшем будущем.Ермак уверен, что с этой отправной точки возможно дальнейшее урегулирование конфликта. При этом он отметил, что Москва не готова к выполнению таких условий.Более того, отметил Ермак – Россия разместила на своей территории военнослужащих КНДР и запустила по Днепропетровску гиперзвуковую ракету средней дальности. Поэтому украинский чиновник уверен, что концепция "мира через силу" доказала эффективность на протяжении всей мировой истории и именно её следует сейчас реализовать.Ранее офис украинского президента отрицал запуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Орешник" по предприятию ВПК в Днепропетровске. Об этом заявлял, в частности, советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он также заявлял о присутствии северокорейских солдат в российской Курской области, часть которой с августа находится под оккупацией ВСУ, без каких-либо доказательств присутствия подразделений КНДР.Ранее в новостях: "Сигнал очень четкий и очевидный": МИД России верит в переговоры по Украине и напоминает про "Орешник" Также на эту тему: "Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Уверяют, что РФ блефует и просят дать "Томагавки". Как на Украине отреагировали на удар "Орешника"

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