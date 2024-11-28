https://ukraina.ru/20241128/1059263323.html

Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS

Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS - 28.11.2024 Украина.ру

Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS

Удар российской ракетой "Орешник" по Днепропетровску носит именно превентивный характер. Потому что США уже в течение двух месяцев проводили информационное прикрытие своих реальных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-11-28T06:00

2024-11-28T06:00

2024-11-28T06:00

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"орешник"

нато

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На днях глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал нанести превентивные "высокоточные удары" по территории России в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса.По словам эксперта, удар баллистической российской ракетой "Орешник" по Днепропетровску носит именно превентивный характер. Потому что американская сторона уже в течение двух месяцев проводила информационное прикрытие своих реальных действий, отметил он.Пусковые установки и сами ракеты, РЛС уже были переданы Киеву. Были подготовлены кадры и среди украинских военнослужащих, подчеркнул Самойлов.Боевой блок с шестью разделяющимися частями, которые сами еще разделились, как утверждается, до шести элементов, конечно, произвел впечатление. Но видят ли в этом западные элиты опасность для себя, неизвестно. "Слишком велико их представление о себе, как о богах", иронично подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.О том, готова ли Россия применить тактическое ядерное оружие в случае атаки на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059255685.html

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новости, россия, днепропетровск, украина, алексей самойлов, ракеты, ракетный удар, atacms, "орешник", нато, вооружения, сво, спецоперация, детали