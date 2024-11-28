Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS - 28.11.2024 Украина.ру
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Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS
Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS - 28.11.2024 Украина.ру
Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS
Удар российской ракетой "Орешник" по Днепропетровску носит именно превентивный характер. Потому что США уже в течение двух месяцев проводили информационное прикрытие своих реальных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-11-28T06:00
2024-11-28T06:00
новости
россия
днепропетровск
украина
алексей самойлов
ракеты
ракетный удар
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"орешник"
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На днях глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал нанести превентивные "высокоточные удары" по территории России в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса.По словам эксперта, удар баллистической российской ракетой "Орешник" по Днепропетровску носит именно превентивный характер. Потому что американская сторона уже в течение двух месяцев проводила информационное прикрытие своих реальных действий, отметил он.Пусковые установки и сами ракеты, РЛС уже были переданы Киеву. Были подготовлены кадры и среди украинских военнослужащих, подчеркнул Самойлов.Боевой блок с шестью разделяющимися частями, которые сами еще разделились, как утверждается, до шести элементов, конечно, произвел впечатление. Но видят ли в этом западные элиты опасность для себя, неизвестно. "Слишком велико их представление о себе, как о богах", иронично подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.О том, готова ли Россия применить тактическое ядерное оружие в случае атаки на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепропетровск, украина, алексей самойлов, ракеты, ракетный удар, atacms, "орешник", нато, вооружения, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Днепропетровск, Украина, Алексей Самойлов, ракеты, ракетный удар, ATACMS, "Орешник", НАТО, вооружения, СВО, Спецоперация, детали

Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS

06:00 28.11.2024
 
© Мнобороны РФ
© Мнобороны РФ
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Удар российской ракетой "Орешник" по Днепропетровску носит именно превентивный характер. Потому что США уже в течение двух месяцев проводили информационное прикрытие своих реальных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
На днях глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал нанести превентивные "высокоточные удары" по территории России в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса.
По словам эксперта, удар баллистической российской ракетой "Орешник" по Днепропетровску носит именно превентивный характер. Потому что американская сторона уже в течение двух месяцев проводила информационное прикрытие своих реальных действий, отметил он.
Пусковые установки и сами ракеты, РЛС уже были переданы Киеву. Были подготовлены кадры и среди украинских военнослужащих, подчеркнул Самойлов.
"Комплекс баллистических ракет средней дальности "Орешник" был абсолютно засекречен. Наш удар был ответом на скрытую компанию довооружения Украины ракетами ATACMS. Цель его – очередная попытка включить мозг у военно-политических кругов НАТО", — указал политолог.
Боевой блок с шестью разделяющимися частями, которые сами еще разделились, как утверждается, до шести элементов, конечно, произвел впечатление. Но видят ли в этом западные элиты опасность для себя, неизвестно. "Слишком велико их представление о себе, как о богах", иронично подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
О том, готова ли Россия применить тактическое ядерное оружие в случае атаки на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.
Позывной Мутный интервью
Вчера, 17:37
Заместитель командира "Мутный": Украинцы как воины не такие духовитые, как наемники"Мутный" – уроженец Ставропольского края. Его необычный позывной происходит не от того, что его кто-то считает "мутным", или он сам себя считает таковым, а от названия речки Мутянки, текущей а просторах его малой родины. Наше интервью мы начали с вопроса о его боевых наградах.
 
НовостиРоссияДнепропетровскУкраинаАлексей Самойловракетыракетный ударATACMS"Орешник"НАТОвооруженияСВОСпецоперациядетали
 
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