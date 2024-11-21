https://ukraina.ru/20241121/1059102584.html

Отрезвление киевского Цахеса? Нет, конечно – показалось

Отрезвление киевского Цахеса? Нет, конечно – показалось - 21.11.2024 Украина.ру

Отрезвление киевского Цахеса? Нет, конечно – показалось

Сенсацией 20 ноября стало интервью Владимира Зеленского американскому каналу Fox News, снятое в необычном антураже. Такое впечатление, что это был вагон, в котором и интервьюер, и респондент сидят на советской панцирной кровати… Главное, впрочем, было не это, а заявления – такое впечатление, что Зеленский забыл "расширить сознание" накануне…

2024-11-21T16:28

2024-11-21T16:28

2024-11-21T16:28

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Бывший украинский президент позволил себе несколько заявлений, сенсационных уже просто потому, что допусти такое кто-нибудь ещё, его бы точно "взяла на карандаш" СБУ (впрочем, не исключаем, что в этом случае так и было сделало).О том, кто может прекратить войну:"Я уверен, что на сегодняшний день от Путина действительно многое зависит, он может это сделать. Он может захотеть и прекратить эту войну".Тут ничего неожиданного и сенсационного нет – Зеленский с 2022 года говорит, что Россия может прекратить войну, если отведёт войска на границу 1991 года. Понятно, что это будет не прекращение войны, а только усиление угрозы для России, которое равно или поздно выльется в прямую или косвенную агрессию. Не даром же украинские чиновники украшают свои кабинеты картами с границами 1919 года (включая Белгород, Таганрог и Кубань – хорошо хоть не Зелёный Клин в Приморском крае).О США:"Но это также зависит от США гораздо больше. Путин слабее США. У президента США есть сила, власть и оружие. И он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал этот сигнал из СМИ от президента Трампа, что он думает снизить цену на энергоносители, на нефть. И это необходимо сделать".А вот это косвенное признание того, что США являются стороной конфликта, и без их воли он бы не продолжался.Впрочем, Зеленский подразумевает, что США должны более активно участвовать в противостоянии на стороне Украины, выполняя прихоти украинского руководства.На самом же деле у США есть другой способ прекратить войну, если бы, конечно, они хотели её прекращать – просто перестать оказывать военную и финансовую помощь киевскому режиму. Зеленский об этом знает.Об американской помощи:"Если они будут урезать, я думаю, мы проиграем... У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы одержать победу. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить".Тут, как бы, нет никакого особенного криминала, если не считать теоретического признания возможностей Украины. Но это как раз одна из основ украинской пропаганды, ориентированной на Запад – если не помогать Украине, то она потерпит поражение, и тогда "российская агрессия" распространится на весь мир. Внутри страны, однако, говорить такое не рекомендуется.Обратите внимание – из интервью Зеленского следует, что речь идёт о конфликте между Россией и США. Украины в этом конфликте как бы нет – во всяком случае, о том, что её руководитель мог бы прекратить войну, он не говорит.Американский журналист не спросил – а ведь у Зеленского был шанс прекратить войну ещё в 2022 году, достаточно было подписать Стамбульские соглашения. Ведь даже по официальной украинской версии Киев отказался от мирных договорённостей сам, узнав о зверствах, которые учинили в Буче формирования украинских нацистов (фактически-то Зеленский просто выполнил приказ "Лондонского обкома" и, в общем-то, если уж от Украины ничего не зависит, можно было бы это признать).Впрочем, на настоящий момент такое суждение, пожалуй, правильно – Зеленский действительно не может ничего прекратить просто потому, что не имеет полномочий чем-либо управлять. Он нелегитимен. Даже если с его участием будет принято какое-то соглашение, оно может быть в любом отменено украинским судом.О переговорах:Зеленский признал необходимость дипломатического решения конфликта, но при этом так, чтобы было понятно, что у него в высшей степени своеобразное представление о дипломатии."- Изоляция Путина – это еще и давление на него. Мы боремся не только оружием, но и дипломатией. Дипломатия очень важна, и только дипломатия может положить конец этой войне.- Но, сэр, как может быть дипломатия без разговоров?- Нет, нет, с разговорами, но только когда знаешь, что ожидать. Что получил канцлер после телефонного разговора? Ничего. Ничего нового".В общем, Зеленский хочет вести переговоры с Россией, но хочет, чтобы при этом никто их не вёл:"Вы не должны признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию".Собственно "саммиты мира" и должны были к этому сводиться – к переговорам между союзниками Украины и всеми остальными странами с тем, чтобы Россия в конце концов оказалась в полной изоляции и вынуждена была сдаться.Это выглядит как прямой вызов Трампу, который обещал посадить Зеленского и Путина за стол переговоров.О границах 1991 года:"Я уже говорил о том, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем. Мы не можем потерять десятки тысяч наших людей, чтобы они погибли ради того, чтобы Крым вернулся. Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путём".Это действительная полноценная сенсация – раньше Зеленский говорил о том, что переговоры могут начаться после того, как украинские войска выйдут на границы 1991 года. Теперь же он говорит, что возвращение к границам 1991 года должно быть предметом переговоров.Правда, тут, опять же, тупик – любые переговоры с Россией разрушат её изоляцию. С кем собрался Зеленский договариваться о возвращении Крыма, совершенно непонятно.Об уступках:"Мы не можем юридически признать какую-либо оккупированную территорию Украины российской. Речь идёт о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы это не признаём, мы это не принимаем".Фактически тут содержится намёк на то, что Украина готова согласиться о прекращении боевых действий по линии разграничения по состоянию на январь 2022 года. Но, конечно, признавать ничего не станет и будет пытаться вести переговоры с марсианами о возвращении Крыма и, очевидно, Донбасса. Т.е., фактически речь о возвращении к формату Минских соглашений.Чтобы понять сказанное Зеленским, надо вспомнить, что речь идёт о Fox News – компании, традиционно связываемой с республиканцами, и где работал Такер Карлсон, который, очевидно, будет играть определённую роль в новой американской администрации.Интервью такое путаное потому, что Зеленский, с одной стороны, хочет донести до Трампа своё представление о путях разрешения конфликта (никаких переговоров с агрессором, война до последнего украинца), а с другой стороны, он посылает сигналы готовности согласиться на план Трампа в той форме, в которой его подают западные СМИ (разграничение по линии фронта, продолжение милитаризации Украины и т.п.). У Трампа есть два варианта действий, с которыми Зеленский заранее согласен – один из них предполагает продолжение войны сейчас, второй позволяет её приостановить на несколько лет.О вариантах соглашения, которые рассматриваются в западном экспертном сообществе, можно прочитать в статье Василия Стоякина "Reuters и The Economist: Путин + Трамп - Зеленский = мир?"

https://ukraina.ru/20241115/1058947871.html

https://ukraina.ru/20241114/1058908769.html

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https://ukraina.ru/20240221/1053446777.html

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мнения, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, fox news, переговоры, дипломатия, война, мир