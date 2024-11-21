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"Роскосмос" запустил с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-29"

"Роскосмос" запустил с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-29" - 21.11.2024 Украина.ру

"Роскосмос" запустил с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-29"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29". Грузовик совершит 34 витка вокруг Земли за 186 суток, а потом состыкуется с модулем "Поиск" российского сегмента МКС 23 ноября. Об этом рассказали в "Роскосмосе" во время трансляции пуска

2024-11-21T16:21

2024-11-21T16:21

2024-11-21T16:21

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Из материалов "Роскосмоса" следует, что корабль доставит на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе:В настоящее время на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также астронавты американского NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.Другие темы: Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в США.

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новости, байконур, россия, роскосмос, сша, наса, космос