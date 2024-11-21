"Роскосмос" запустил с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-29" - 21.11.2024 Украина.ру
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"Роскосмос" запустил с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-29"
"Роскосмос" запустил с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-29" - 21.11.2024 Украина.ру
"Роскосмос" запустил с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-29"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29". Грузовик совершит 34 витка вокруг Земли за 186 суток, а потом состыкуется с модулем "Поиск" российского сегмента МКС 23 ноября. Об этом рассказали в "Роскосмосе" во время трансляции пуска
2024-11-21T16:21
2024-11-21T16:21
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Из материалов "Роскосмоса" следует, что корабль доставит на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе:В настоящее время на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также астронавты американского NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.Другие темы: Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в США.
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новости, байконур, россия, роскосмос, сша, наса, космос
Новости, Байконур, Россия, роскосмос, США, НАСА, космос

"Роскосмос" запустил с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-29"

16:21 21.11.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" с космодрома Байконур
Запуск РН Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-29 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29". Грузовик совершит 34 витка вокруг Земли за 186 суток, а потом состыкуется с модулем "Поиск" российского сегмента МКС 23 ноября. Об этом рассказали в "Роскосмосе" во время трансляции пуска
© скриншот видео Роскосмос
© скриншот видео Роскосмос
Из материалов "Роскосмоса" следует, что корабль доставит на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе:
  • 1 155 килограммов аппаратуры и оборудования в том числе для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа;
  • 869 килограммов топлива для дозаправки станции,
  • 420 килограммов питьевой воды для космонавтов,
  • 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС.
В настоящее время на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также астронавты американского NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.
© Григорий Сысоев/РИА Новости
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Другие темы: Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в США.
 
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