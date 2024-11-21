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Глава Нацполиции Украины рассказал про колл-центры мошенников и полицейских на СВО

Глава Нацполиции Украины рассказал про колл-центры мошенников и полицейских на СВО - 21.11.2024 Украина.ру

Глава Нацполиции Украины рассказал про колл-центры мошенников и полицейских на СВО

Каждый десятый сотрудник украинской полиции является комбатантом. Об этом глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил в ходе переговоров с главным комендантом полиции Польши генерал-майором Мареком Боронем

2024-11-21T17:11

2024-11-21T17:11

2024-11-21T17:11

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Выговский поблагодарил Бороня и польских правоохранителей за поддержку и заявил, что российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины коренным образом изменила Нацполицию Украины. Украинское ведомство, по словам его начальника, участвует в том числе в боевых действиях и выполняет другие нехарактерные функции.В частности, прибывшей 20 ноября польской делегации рассказали о новых алгоритмах работы киберполиции по ликвидации мошеннических колл-центров, о работе правоохранителей на блокпостах, мероприятиях Нацполиции по выявлению диверсантов, оружия и непосредственном участии полицейских в боевых действиях."Более 10% полицейских являются комбатантами – это все наши спецподразделения, непосредственно воюющие. В начале 2023 года полицией была создана объединенная штурмовая бригада "Лють", выполняющая боевые задания вместе с Силами безопасности и обороны", - заявил Выговский.До этого Выговский встретился с делегациями INL и DEA из США. Переговоры прошли в департаменте по борьбе с наркопреступностью.Делегацию INL возглавил руководитель офиса Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Госдепа при посольстве США Ричард Сондерс. Коллег из DEA представлял руководитель офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Минюста США Тревис Брукс."Глава Нацполиции проинформировал международных коллег, что наркопреступность во время войны, как и многие другие преступления, перешла и в киберпространство. И именно эффективная команда полицейских Департамента по борьбе с наркопреступностью научилась документировать криптообменники, криптокошельки и незаконные схемы продажи наркотиков в интернет-пространстве", - сказано в официальном сообщении украинского ведомства.Подразделения украинской полиции регулярно фигурируют в сводках Минобороны России. Согласно сводке от 21 ноября подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 68-й пехотной, 425-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 2-й, 14-й бригад Нацгвардии и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Сухой Яр, Даченское, Ульяновка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики.При этом были отражены 11 контратак штурмовых групп 117-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины. Потери противника составили более 385 военнослужащих, две БМП Bradley и бронетранспортер М113 производства США, а также другие образцы военной техники и вооружений.Нацполиция Украины также активно борется с согражданами, не желающими защищать режим Зеленского в ходе СВО. Подробности в публикации В Одессе опять вскрыли коррупцию, и снова в МСЭК с уклонистами Нацполиция Украины проявляет себя в гонениях на Православную церковь. Недавний пример представлен в публикации Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах Также отметилась Нацполиция Украины в политических репрессиях и поддержке цензуры. Подробности в публикации Украинца приговорили к 11 годам тюрьмы за доступ к российским телеканалам Ранее в новостях: Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка

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