https://ukraina.ru/20241121/1059105302.html

Месть демократов? Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху

Месть демократов? Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху - 21.11.2024 Украина.ру

Месть демократов? Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, а также Йоава Галанта, который вплоть до недавнего времени занимал пост министра обороны.

2024-11-21T17:10

2024-11-21T17:10

2024-11-21T17:10

израиль

сша

газа

биньямин нетаньяху

эксклюзив

международный уголовный суд (мус)

камала харрис

джо байден

cnn

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Представители этой международной организации считают, что израильские политики совершили "военное преступление в виде голода как метода ведения войны, преступления против человечности в виде убийств, преследований и других бесчеловечных деяний, и в виде преднамеренного направления нападения на гражданское население"."Оба лица намеренно и сознательно лишили гражданское население в Газе предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество. Этот вывод основан на роли г-на Нетаньяху и г-на Галанта в препятствовании доставки гуманитарной помощи в нарушение международного гуманитарного права и их неспособности содействовать оказанию помощи всеми имеющимися в их распоряжении средствами", – сказано в заявлении Международного уголовного суда.Обвинения звучат очень серьезно. Однако напомним, что международной эта организация с офисом в Гааге в действительности не является. Международный уголовный суд – типичная глобалистская структура, организованная западным истеблишментом для реализации своих интересов. А ее решения зачастую расходятся не только с идеалами справедливости, но и со здравым смыслом.Юрисдикцию МУС не признают очень разные влиятельные страны, в которых проживает больше половины населения Земли – в частности, Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Турция, да и сами США.Израиль также не подпадает под юрисдикцию этого суда, а офис Нетаньяху уже прокомментировал ситуацию в самом жестком ключе. У израильского премьера обвинили МУС в попытках изоляции Израиля и в содействии террористическим атакам."Выдача ордеров на арест Нетаньяху и Галанта ставит МУС на сторону войны против Израиля", – заявил по этому поводу советник офиса израильского премьера.Хотя сообщается, что прокуроры одновременно также выписали символический ордер на арест главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа, убитого еще 13 июля в результате израильского удара по Хан-Юнису.Прокурор МУС Карим Хан пытался выдвинуть обвинения против Нетаньяху и Галанта еще в мае – однако тогда эта вылазка вызвала беспрецедентно жесткую и консолидированную реакцию американских элит.Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен раскритиковал его на специальном брифинге. Нетаньяху лично поддержали президент США Джо Байден и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Более того, американские конгрессмены начали готовить против Международного уголовного суда специальный билль.Превратившийся в изгоя Карим Хан дал скандальное интервью CNN. Он заявил, что получал угрозы во время проведения своих расследований против ведущих израильских чиновников.По словам Карим Хана, некий высокопоставленный западный политик "очень прямолинейно" объяснил ему: Международный уголовный суд на самом деле "создан для Африки и для людей вроде Путина", но не для Запада и его союзников.Против самого Карим Хана тоже начали расследование, в связи с предполагаемыми сексуальными домогательствами, призывая его "немедленно отойти в сторону, чтобы проложить путь для независимого расследования".Одним словом, американцы жестко показали зарвавшимся прокурорам, что судить их друзей нельзя. А американская поддержка Израиля не снижалась ни на минуту.США обеспечивали все военные атаки израильской армии, а буквально вчера Америка в шестой раз с момента обострения израильско-арабского противостояния на Ближнем Востоке применила право вето в Совбезе ООН, мешая установить мир, в котором не заинтересовано руководство Израиля.Чем же объясняется то, что против Нетаньяху и Галанта, которые уже побили друг с другом политические горшки, все же выдвинули обвинение карманного прозападного суда?Судя по всему, это месть со стороны руководства американской Демпартии. Администрация Байдена-Харрис во всем поддерживала Нетаньяху – и на военном, и на политическом уровне. Однако сама война в Газе вносила в ряды демократов серьезный раскол, отразившийся неприятными последствиями на выборах.Американская молодежь более полугода массово выходила на пропалестинские акции. Деньги для палестинских беженцев собирала даже падчерица Камалы Харрис. Съезд демократов в Чикаго прошел под знаком митингов с палестинскими флагами.Демпартия не могла найти в университетах организаторов для своей предвыборной кампании – молодежь не хотела поддерживать ни Байдена, ни его вице, считая их соучастниками происходящего в Палестине.Американский истеблишмент в течение многих месяцев пытался повлиять на Нетаньяху, который уже решил большинство военно-политических задач. В Белом доме пытались склонить его к какому-то формальному мирному соглашению с палестинцами – чтобы как-то успокоить собственных сторонников с палестинскими флагами.Но никакой сделки так и не заключили. Госдепартамент не контролировал ситуацию. Хвост исправно вилял собакой. США и Запад все глубже погружались вслед за Израилем в расширяющийся ближневосточный кризис, испортив отношения с основными арабскими странами.А Нетаньяху не думал о мире – используя Демпартию, он явно сделал ставку на победу Дональда Трампа, полагая, что при нем можно будет получить еще больше.Судя по всему, такая ситуация стала одним из значимых факторов поражения Харрис, потерявшей многих агитаторов, сторонников и активистов.Американский истеблишмент посчитался с израильским премьером посредством МУС – но никаких существенных последствий ему это, скорее всего, не принесет.Израиль просто проигнорирует решение Гааги. А в Белом доме скоро будут находиться совершенно другие люди.О том, как и кто может поддерживать амбиции Израиля в случае прихода к власти в США Дональда Трампа - в статье Павла Котова "Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера"

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израиль, сша, газа, биньямин нетаньяху, эксклюзив, международный уголовный суд (мус), камала харрис, джо байден, cnn