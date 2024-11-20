Reuters и The Economist: Путин + Трамп - Зеленский = мир? - 20.11.2024 Украина.ру
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Reuters и The Economist: Путин + Трамп - Зеленский = мир?
Reuters и The Economist: Путин + Трамп - Зеленский = мир? - 20.11.2024 Украина.ру
Reuters и The Economist: Путин + Трамп - Зеленский = мир?
После избрания президентом США Дональда Трампа западные СМИ начали активно обсуждать перспективы и формат мирного соглашения в украинском конфликте. Самое интересное состоит в том, что, не смотря на заявления политиков "всего мира" о том, что Россия не должна выиграть, а Украина – проиграть, о "формуле мира" Зеленского даже не вспоминают…
2024-11-20T15:52
2024-11-20T15:52
мнения
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
reuters
the economist
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"Путин, находящийся на подъёме на Украине, видит контуры мирного соглашения с Трампом" – так называется опубликованная 20 ноября статья корреспондента Reuters Гая Фолконбриджа, в которой тот, со ссылкой на свои московские источники, описывает возможные параметры мирного соглашения вокруг Украины. Статья редактора европейской версии журнала The Economist Кристофера Локвуда "Боевые действия на Украине могут прекратиться в 2025 году" опубликована в тот же день.Разумеется, такого рода статьи в какой-то степени всегда несколько спекулятивны – как бы ни были информированы источники, всегда остаётся место для неожиданностей. Неожиданностей может быть много – ведь Трамп вступает на пост президента только в конце января следующего года.Это тем более важно, если не забывать о стиле российского лидера – как и надлежит настоящему дзюдоисту, он не строит планы, а пользуется возможностями.Итак, о чем говорят западные журналисты?1. Предметом взаимных уступок может быть территория, контролируемая Россией. По официальной версии Россия будет настаивать на полном контроле над четырьмя бывшими областями Украины, неофициально же корреспонденту Reuters сказали, что возможна остановка на линии фронта, причём Москва может согласиться отвести войска из занятых районов Харьковской и Николаевской областей.Ничего не сказано о судьбе оккупированной ВСУ территории под Курском, но тут очевидно – если текущая ситуация сохранится до конца января, то именно её и будут обменивать на части двух областей.Вопрос о Крыме вообще не обсуждается. Локвуд пишет, что "7%, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014 году (Крым и восточный Донбасс), безусловно, не подлежат возврату", что можно расценить как возможность формального признания границ 2014 года (честно говоря, слишком сильное заявление – не думаем, что кто-то из лиц, принимающих решения на Западе, будет готов отстаивать такую позицию).2. Украина должна отказаться от членства в НАТО и остаться нейтральным государством.Естественно, вопрос о временной отсрочке, которую якобы предполагают планы Трампа и Эрдогана, не рассматривается (хотя есть основания полагать, что даже через 10 лет ситуация в мире поменяется настолько, что нынешнего смысла в отказе Украины от евроатлантической интеграции уже не будет).Надо также иметь в виду, что "нераспространение НАТО на Восток" – понятие более широкое, чем "членство Украины в НАТО".3. Демилитаризация: Россия готова рассмотреть вопрос о сокращении украинской армии в обмен на предоставление гарантий безопасности.Вопрос гарантий безопасности достаточно очевиден: на членстве в НАТО настаивает только сама Украина, и её мнение веса не имеет – всё равно решение о членстве в блоке принимаются в Вашингтоне, а там по этому поводу полный межпартийный консенсус – отрицательный для Киева. Сторонники евроатлантической интеграции Украины говорят скорее о формальной возможности, чем о практической реальности. Так что Украине придется решать вопрос с предоставлением каких-то других гарантий.Зеленский говорил, что Украине подойдут такие же гарантии, как в НАТО, и он может их получить – формулировки Североатлантического договора не предполагают, что за подвергшегося нападению члена альянса кто-то будет вступаться: другие члены НАТО обязуются предпринять те действия, которые сочтут нужным (например – встать в угол и расплакаться). Однако в случае именно с членами НАТО вопрос, очевидно, будет решаться переговорами внутри альянса. Учитывая единое военное командование НАТО и размещение на территории членов альянса баз и контингентов других его членов, вероятность именно военного ответа очень высока. В случае с Украиной таких механизмов не будет.Относительно демилитаризации Украины вопрос более сложный, прежде всего даже не из-за сопротивления Киева (а оно будет), а из-за того, что это проблема прежде всего экономическая – для США, Европы и их союзников в других регионов (Южной Кореи прежде всего) Украина представляется рынком как новой, так и подлежащей утилизации техники и вооружений.4. Денацификация в версии Reuters сводится к обязательству "не ограничивать использование русского языка".Следует отметить, что тут момент вообще-то интересный, пусть и не имеющий прямого отношения к денацификации – даже на стороне киевского режима идёт дискуссия относительно использования русского языка. Русскоязычные русофобы (редакция телеграм-канала агентства УНИАН, например) довольно резко критикуют сторонников тотальной украинизации. Если они получат формальную поддержку Кремля, то перед ними встанет вопрос – либо продолжать прежнюю линию, либо признать свою неправоту. Логично предположить, что продолжая русофобскую линию проще отказаться от русского языка. Но это и раньше было логично.Опять же, готова ли Россия остановиться именно на этом – большой вопрос. Скорее всего нет. Как минимум, речь будет идти так же о религиозных правах, запрете экстремистских партий и организаций и т.п.***Есть ещё два вопроса, на которые авторы этих двух публикаций внимания не обращают.Во-первых, непонятно, с кем вести переговоры в Киеве – ведь на Украине нет легитимной власти. Разумеется, для Запада этой проблемы не существует, но Россия хотела бы получить гарантии исполнения соглашений.Статья в Reuters начинается с фразы о том, что "Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с Дональдом Трампом", что можно понимать как признание возможности заключения соглашения при посредничестве США. Тогда выполнение соглашений нелегитимным и недоговороспособным режимом в Киеве ляжет на американскую администрацию.Нужно ли такое "счастье" Трампу – вопрос. Однако с 2014 года было понятно, что результативные переговоры возможны только с хозяевами киевских марионеток (что показали Минские и Стамбульские соглашения).Во-вторых, остаётся вопрос снятия санкций с России. Как минимум – тех, которые были введены во время СВО. Потому что продолжение санкций означает временный характер достигнутых договорённостей.К тому же, встанет вопрос об акциях и диверсиях, осуществлённых за пределами непосредственно стран-участников конфликта. Мы не очень верим в признание участия США в диверсии против "Северного потока" (с точки зрения внутренней политики Трампу это может быть выгодно, но слишком уж подрывает позиции США и/или Британии в Европе), но хотя бы украинская версия должна быть доведена до логического завершения…Увы, в обсуждаемых статьях этот вопрос даже не ставится.О позиции стран "глобального Юга" можно прочитать в статье Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность"
https://ukraina.ru/20241120/1059067121.html
https://ukraina.ru/20241118/1059006084.html
https://ukraina.ru/20241114/1058908769.html
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Василий Стоякин
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мнения, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, reuters, the economist, северный поток, мир, переговоры, дипломатия
Мнения, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Reuters, The Economist, Северный поток, мир, переговоры, дипломатия

Reuters и The Economist: Путин + Трамп - Зеленский = мир?

15:52 20.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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После избрания президентом США Дональда Трампа западные СМИ начали активно обсуждать перспективы и формат мирного соглашения в украинском конфликте. Самое интересное состоит в том, что, не смотря на заявления политиков "всего мира" о том, что Россия не должна выиграть, а Украина – проиграть, о "формуле мира" Зеленского даже не вспоминают…
"Путин, находящийся на подъёме на Украине, видит контуры мирного соглашения с Трампом" – так называется опубликованная 20 ноября статья корреспондента Reuters Гая Фолконбриджа, в которой тот, со ссылкой на свои московские источники, описывает возможные параметры мирного соглашения вокруг Украины. Статья редактора европейской версии журнала The Economist Кристофера Локвуда "Боевые действия на Украине могут прекратиться в 2025 году" опубликована в тот же день.
Разумеется, такого рода статьи в какой-то степени всегда несколько спекулятивны – как бы ни были информированы источники, всегда остаётся место для неожиданностей. Неожиданностей может быть много – ведь Трамп вступает на пост президента только в конце января следующего года.
Это тем более важно, если не забывать о стиле российского лидера – как и надлежит настоящему дзюдоисту, он не строит планы, а пользуется возможностями.
Итак, о чем говорят западные журналисты?
1. Предметом взаимных уступок может быть территория, контролируемая Россией. По официальной версии Россия будет настаивать на полном контроле над четырьмя бывшими областями Украины, неофициально же корреспонденту Reuters сказали, что возможна остановка на линии фронта, причём Москва может согласиться отвести войска из занятых районов Харьковской и Николаевской областей.
Зеленский и Трамп на фоне флагов
14:41
Трампа берут на слабо. США выбирают эскалацию, чтобы воевать за мир на УкраинеПосле украинского удара американскими ракетами ATACMS по Брянской области позапрошлой ночью стало понятно, что информационные страдания мировых СМИ и экспертов по поводу этих ракет продолжаются – все ждут реакции. Разумеется, в первую очередь речь идёт о США и России.
Ничего не сказано о судьбе оккупированной ВСУ территории под Курском, но тут очевидно – если текущая ситуация сохранится до конца января, то именно её и будут обменивать на части двух областей.
Вопрос о Крыме вообще не обсуждается. Локвуд пишет, что "7%, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014 году (Крым и восточный Донбасс), безусловно, не подлежат возврату", что можно расценить как возможность формального признания границ 2014 года (честно говоря, слишком сильное заявление – не думаем, что кто-то из лиц, принимающих решения на Западе, будет готов отстаивать такую позицию).
2. Украина должна отказаться от членства в НАТО и остаться нейтральным государством.
Естественно, вопрос о временной отсрочке, которую якобы предполагают планы Трампа и Эрдогана, не рассматривается (хотя есть основания полагать, что даже через 10 лет ситуация в мире поменяется настолько, что нынешнего смысла в отказе Украины от евроатлантической интеграции уже не будет).
Надо также иметь в виду, что "нераспространение НАТО на Восток" – понятие более широкое, чем "членство Украины в НАТО".
- РИА Новости, 1920, 18.11.2024
18 ноября, 15:30
Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров Мир своеобразно отреагировал на назначения нового президента США Дональда Трампа в своем силовом блоке. Все, кто туда пришел по выбору Дональда Фредовича, – откровенные русофобы и одновременно украинофобы. И при этом "ястребы", которые уверены, что лучше всего сделать Америку снова великой – вернуть ей статус гегемона.
3. Демилитаризация: Россия готова рассмотреть вопрос о сокращении украинской армии в обмен на предоставление гарантий безопасности.
Вопрос гарантий безопасности достаточно очевиден: на членстве в НАТО настаивает только сама Украина, и её мнение веса не имеет – всё равно решение о членстве в блоке принимаются в Вашингтоне, а там по этому поводу полный межпартийный консенсус – отрицательный для Киева. Сторонники евроатлантической интеграции Украины говорят скорее о формальной возможности, чем о практической реальности. Так что Украине придется решать вопрос с предоставлением каких-то других гарантий.
Зеленский говорил, что Украине подойдут такие же гарантии, как в НАТО, и он может их получить – формулировки Североатлантического договора не предполагают, что за подвергшегося нападению члена альянса кто-то будет вступаться: другие члены НАТО обязуются предпринять те действия, которые сочтут нужным (например – встать в угол и расплакаться).
Однако в случае именно с членами НАТО вопрос, очевидно, будет решаться переговорами внутри альянса. Учитывая единое военное командование НАТО и размещение на территории членов альянса баз и контингентов других его членов, вероятность именно военного ответа очень высока. В случае с Украиной таких механизмов не будет.
Относительно демилитаризации Украины вопрос более сложный, прежде всего даже не из-за сопротивления Киева (а оно будет), а из-за того, что это проблема прежде всего экономическая – для США, Европы и их союзников в других регионов (Южной Кореи прежде всего) Украина представляется рынком как новой, так и подлежащей утилизации техники и вооружений.
4. Денацификация в версии Reuters сводится к обязательству "не ограничивать использование русского языка".
- РИА Новости, 1920, 14.11.2024
14 ноября, 18:06
План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне Политическое вошканье, мельтешенье и елозанье представителей так называемых элит на коллективном Западе в последние дни не может не вызывать удивленные возгласы: "Как интересно они там живут, нам так не жить"! Сами себе намечают планы, сами ими очаровываются и сами же негодуют, когда ничего не получается.
Следует отметить, что тут момент вообще-то интересный, пусть и не имеющий прямого отношения к денацификации – даже на стороне киевского режима идёт дискуссия относительно использования русского языка. Русскоязычные русофобы (редакция телеграм-канала агентства УНИАН, например) довольно резко критикуют сторонников тотальной украинизации. Если они получат формальную поддержку Кремля, то перед ними встанет вопрос – либо продолжать прежнюю линию, либо признать свою неправоту. Логично предположить, что продолжая русофобскую линию проще отказаться от русского языка. Но это и раньше было логично.
Опять же, готова ли Россия остановиться именно на этом – большой вопрос. Скорее всего нет. Как минимум, речь будет идти так же о религиозных правах, запрете экстремистских партий и организаций и т.п.
***
Есть ещё два вопроса, на которые авторы этих двух публикаций внимания не обращают.
Во-первых, непонятно, с кем вести переговоры в Киеве – ведь на Украине нет легитимной власти. Разумеется, для Запада этой проблемы не существует, но Россия хотела бы получить гарантии исполнения соглашений.
Статья в Reuters начинается с фразы о том, что "Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с Дональдом Трампом", что можно понимать как признание возможности заключения соглашения при посредничестве США. Тогда выполнение соглашений нелегитимным и недоговороспособным режимом в Киеве ляжет на американскую администрацию.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
18 ноября, 15:38
Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществеЗападные СМИ активно продвигают сейчас новую повестку дня – Трамп очень быстро закончит войну, но для этого необходимо, чтобы Украина пошла на компромисс. Даже сам Дмитрий Гордон*, который ещё недавно обещал неминуемую победу Украины после 5 ноября, признал необходимость территориальных уступок… Но насколько эта кампания отражается на украинцах?
Нужно ли такое "счастье" Трампу – вопрос. Однако с 2014 года было понятно, что результативные переговоры возможны только с хозяевами киевских марионеток (что показали Минские и Стамбульские соглашения).
Во-вторых, остаётся вопрос снятия санкций с России. Как минимум – тех, которые были введены во время СВО. Потому что продолжение санкций означает временный характер достигнутых договорённостей.
К тому же, встанет вопрос об акциях и диверсиях, осуществлённых за пределами непосредственно стран-участников конфликта. Мы не очень верим в признание участия США в диверсии против "Северного потока" (с точки зрения внутренней политики Трампу это может быть выгодно, но слишком уж подрывает позиции США и/или Британии в Европе), но хотя бы украинская версия должна быть доведена до логического завершения…
Увы, в обсуждаемых статьях этот вопрос даже не ставится.
О позиции стран "глобального Юга" можно прочитать в статье Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность"
 
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Заголовок открываемого материала
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