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Софья Палеолог: византийское наследие Московской Руси

Софья Палеолог: византийское наследие Московской Руси - 21.11.2024 Украина.ру

Софья Палеолог: византийское наследие Московской Руси

21 ноября 1472 года произошло венчание великого князя Московского Ивана III и приехавшей из Италии византийской принцессы Софьи (Зои) Палеолог. Этот династический брак был очень важен для последующего притока в Россию итальянских мастеров и купцов, а также греческих интеллектуалов, весьма поспособствовавших усилению Москвы

2024-11-21T16:00

2024-11-21T16:00

2024-11-21T16:00

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Идея замужества племянницы последнего византийского императора Константина XI за овдовевшего московского князя, видимо, принадлежала Джованни Баттисто делла Вольпе – венецианцу на русской службе. В Москве его именовали "денежник" Иван Фрязин Волп. Скорее всего на Руси он являлся организатором монетного дела.В 1468 году Фрязин направил в Рим своих представителей, где под опекой кардинала Виссариона находились Софья Палеолог и её двое братьев. Тем временем Венеция вела войну с османами и старалась привлечь на свою сторону союзников. Идея династического брака Ивана Васильевича и Софьи Фоминичны очень соответствовала геополитическим целям Республики Святого Марка.В феврале 1469 года из Рима в Москву прибыла делегация с предложением женитьбы князя на византийской принцессе. Для Ивана III оно было очень актуально, поскольку в условиях собирания русских земель дочери и сёстры удельных князей уже не годились в жёны правителю формирующейся Российской державы. Брак с представительницей императорского дома, напротив, возвышал московских Рюриковичей над другими княжескими родамиВ марте 1469 года Иван Фрязин вновь отправился в Италию на этот раз с официальной миссией великого князя, пожелавшего "царевну видети". В Москву вскоре был доставил портрет невесты, а также предложение папы Павла II Ивану III прислать за принцессой своих бояр.За тем, до осени 1471 года в "свадебной" дипломатии Москвы и Рима наступила пауза. Великий князь Московский был занят военными действиями против Казани и Новгорода. Кроме того, на Руси вероятно были озадачены желанием папы Римского передать в качестве приданного "королеве Руссии" владение отца принцессы - греческую Морею. Последняя была захвачена османами, что ставило Москву в сложное положение.Советский историк, доктор наук Елена Скржинская установила, что Иваном Фрязиным был предложен проект привлечения к антиосманскому союзу Большой Орды хана Ахмата. В сентябре 1471 года в Москву прибыл венецианский дипломат Джованни Тривизан, перед которым стояла задача добраться до ставки хана в Нижнем Поволжье и договорится о походе татар через Северное Причерноморье на Балканы.Кроме того, Ивану III были переданы "листы" от папы Римского для свободного прохода русских послов по католическим странам до самого Рима, причём на бессрочный период ("до скончания века"). По сути это было предложение наконец-то совершить бракосочетание. Важным экономическим стимулом являлось позволение папы Римского московским купцам торговать во всех католических землях.Примечательно, что в тот же период венецианская дипломатия обхаживала и польского короля Казимира IV. Весной 1471 года дож Кристофоро Моро направил королю письмо "по поводу турецкой войны". Однако оно было проигнорировано, поскольку с османским Константинополем Краков стремился поддерживать взаимовыгодные торговые отношения.Казимиру было явно не до войны с Портой ещё и потому, что в 1471 году он начал борьбу с венгерским королём за опустевший чешский престол. Для обеспечения себе "свободы рук" в Чехии польский король побуждал хана Ахмата к нападению на Московское княжество для возобновления им выплаты орде дани.Летом 1472 года ордынцы попытались вторгнуться в пределы Русского государства и сожгли город Алексин на Оке. В Москве были уверены, что это произошло не без содействия западного соседа и к городу степняков вывели проводники "с литовского рубежа".А между тем Софья Палеолог в сопровождении кардинала Виссариона Никейского уже находилась на пути в Москву. Причём маршрут её следования был специально составлен в обход Польши, из-за обострившихся отношений Ивана III и Казимира IV.По ряду причин всё это время миссия венецианского дипломата к Ахмату на стояла "на паузе". В Большую Орду Тривизан вместе с княжескими подарками хану отправился только в августе 1474 года. После того как Иван III получил из Венеции заверение в том, что экспедиция ордынцев на Балканы против османов повысит безопасность русских границ.Визит венецианца в Орду был весьма результативным. Весной 1476 года он сопроводил в Италию посольство "императора татар". Посол Темир заявил в Венеции, что за 200 тыс. дукатов татары готовы воевать против османов.И хотя надежды на присоединение Большой Орды к антиосманской коалиции в дальнейшем не реализовались, эффективность использования Москвы для контактов с "татарской империей" была налицо. Более того, в Венеции очень оптимистично смотрели на перспективы вступления в борьбу c Портой Русского государства. Ведь великой княгиней Московской теперь являлась Софья Палеолог, имевшая личные счёты с турками и воспитанная в Италии.Между тем упорное нежелание Казимира IV оказывать помощь антиосманской борьбе вызывало вопросы во влиятельнейшем государстве Европы, коим в тот период являлась Венеция. Особенно они обострились в 1475 году, когда молдавский господарь и вассал Польши Стефан III нанёс поражение османам в Васлуйском сражении. Однако вместо того, чтобы вступиться за зависимую Молдавию Казимир IV предпочёл сохранить мир с султаном. В итоге воевода Стефан потерпел поражение.Тем временем Иван III существенно расширил программу привлечения интеллектуальных ресурсов с юга Европы.В ноябре 1472 года не стало кардинала Виссариона, а папа Сикст IV явно тяготился содержанием греческих аристократов в Риме. На протяжении 1470-х годов он не раз сильно урезал средства, выделявшиеся на содержание "деспота ромеев" Андрея Палеолога.Кандидат исторических наук Татьяна Матасова обращает внимание, что папа впервые "недоплатил" Андрею в 1473 году, после того как в Рим приехало посольство с богатыми дарами от Ивана III. В таких условиях Россия стала восприниматься рядом иммигрантов из Византии как едва ли не единственное место, где можно заниматься привычными профессиями: дипломатией, торговлей, ремеслом, переводом книг.Москву буквально наводнили "фряжские" (итальянские) мастера, зодчие, купцы. Среди них знаменитый архитектор и инженер Аристотель Фиораванти (строитель Успенского собора Московского Кремля), ювелиры Трифон из Котора, Джироламо Фалькон из Венеции, Христофор из Рима и Карл из "Медиолана", возможно причастные к изготовлению печати 1497 года. Документы называют также купца Демьяна Фрязина, пушечных мастеров Петра и Павлина Фрязина Дебоссиса, литейщика Бернардино да Боргоманеро, сокольников Бьянко и Таддео, монетчика Александра и многих других.Опираясь на эти интеллектуальные ресурсы Россия не только вскоре окончательно избавилась от ордынского владычества, но и бросила вызов Польско-Литовскому государству в борьбе за объединение русских земель.Причём и само название державы Ивана III Рос(с)ия вошло в широкое употребление благодаря грекам на великокняжеской службе. Стараниями же венецианских дипломатов наряду с понятием Moscovia, которое применялось поляками, даже на западе Европы получило распространение Rossia/Russia.От редактора: современный историк Николай Борисов продвигает свое понимание феномена царской власти на Руси.Изначально под царём понимался "православный царь", каковым был византийский басилевс. Русские князья воспринимали себя как его вассалы (определённым исключением был Св. Владимир, породнившийся с императорами через свою жену – порфирородную принцессу Анну).Потом Русь оказалась в подчинении ордынского "царя" (хана), что рассматривалось как наказание "за грехи".Во второй половине XV века пал Константинополь, а последняя византийская принцесса отправилась в Москву. Ну а затем было стояние на Угре и возвышение Москвы в качестве Третьего Рима.

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Игорь Иваненко

история, москва, рим, венеция, xv век, московское царство, царь