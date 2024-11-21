https://ukraina.ru/20241121/1059104796.html

Еще один инцидент в Балтийском море. Кто порезал европейские кабели

Еще один инцидент в Балтийском море. Кто порезал европейские кабели - 21.11.2024 Украина.ру

Еще один инцидент в Балтийском море. Кто порезал европейские кабели

На дне Балтийского моря продолжают происходить таинственные ЧП. На этот раз в двух местах были перерезаны оптоволоконные кабели, соединяющие несколько европейский государств. Запад поспешил объяснить произошедшее "гибридными военными действиями злонамеренных акторов". По традиции, поиски "российского следа" уже идут полным ходом

2024-11-21T17:03

2024-11-21T17:03

2024-11-21T17:23

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Диверсия или стечение обстоятельств?Обрыв кабелей на дне Балтики произошел предположительно в минувшие воскресенье и понедельник. Один из них был протянут между Литвой и Швецией, другой – между Германией и Финляндией.На следующий день с совместным заявлением выступили министерства иностранных дел ФРГ и Финляндии."Тот факт, что подобный инцидент немедленно порождает подозрения в преднамеренном повреждении, многое говорит о нестабильности в наше время. Безопасности нашей Европы угрожает не только военная агрессия России в отношении Украины, но и гибридные военные действия злонамеренных акторов", - заявили внешнеполитические ведомства двух стран.В случае с обрывом кабеля между Хельсинки и Ростоком речь идет о C-Lion1 - единственном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией."В настоящее время предполагаемое преступное деяние расследуется как злоумышленное причинение ущерба при отягчающих обстоятельствах и вмешательство в работу коммуникаций при отягчающих обстоятельствах", - сообщили в полиции Финляндии.Министр обороны Германии Борис Писториус с ходу назвал произошедшее диверсией, однако не привел каких-либо доказательств.Что касается кабеля между Швецией и Литвой, то здесь тональность заявлений официальных лиц несколько иная. Так, литовский президент Гитанас Науседа допустил, что авария могла иметь случайный характер. СМИ пишут, что этот кабель старый и с ним уже были проблемы ранее.Столь же осторожен в своих оценках был и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Мы не можем ни на кого показывать пальцем. С моей стороны было бы безответственно приписывать этот инцидент или аварию кому-то конкретно. Это все равно что подкладывать дрова в огонь. У меня нет такого намерения", - сказал он.По данным The Wall Street Journal, разрыв кабелей произошел в экономической зоне Швеции. Издание приводит слова своих источников, которые утверждают, что ЧП произошло в месте, где оба кабеля пересекаются на относительно узком участке.Признаков диверсии не видят и в США. Телеканал CNN пообщался с несколькими американскими чиновниками, которые предположили, что скорее всего кабели могли получить повреждения в тот момент, когда какое-либо судно бросало в этом месте якорь.Причем здесь сухогруз из КитаяВ настоящий момент западные СМИ распространяют версию, согласно которой к выводу из строя кабелей якобы имеет отношение китайский балкер Y Peng 3. Утверждается, что незадолго до обрыва сигнала это судно проходило в этом районе. Это произошло утром 17 ноября и вечером 18-го. Такие данные следуют из сервиса Marine Traffic, который позволят в онлайн-режиме отслеживать движение и текущее месторасположение судов.Reuters пишет, что этот сухогруз 15 ноября вышел из российского порта Усть-Луга и следовал в египетский Порт-Саид. Проходя Балтийским морем после 18 ноября он встал на рейд в проливе Каттегат между Данией и Швецией.Накануне датское военно-морское командование проинформировало, что силы минобороны страны сопровождают китайское судно."Мы подтверждаем, что силы Министерства обороны Дании присутствуют в районе, где стоит китайский балкер Yi Peng 3", - говорится в заявлении.В настоящий момент судно бросило якорь в нейтральных водах, поэтому датские власти не могут задержать его.Почему на роль "диверсанта" был выбран именно Yi Peng 3, пока не совсем ясно, так как, согласно данным Marine Traffic, во время аварии примерно в том же районе находились и другие суда.Косвенно то, что отрабатываться будет именно версия с балкером из КНР, свидетельствует публикация немецкого издания Bild. Оно пишет, что капитаном судна является гражданин России.Инциденты неизбежны, но Россия в них не виноватаСитуацию с готовящимся "назначением" РФ виновной в перерезании кабелей на дне Балтийского моря прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Власти Германии и Финляндии мгновенно среагировали и заявили о вероятности совершения диверсии "неким иностранным государством в рамках ведущейся им гибридной войны". Может, это они о Соединенных Штатах Америки?" - сказала она на брифинге.Захарова отметила, что компетентные органы Швеции ведут расследование и от комментариев пока отказываются, зато ни в чем себя не стесняют тамошние русофобы, которые уже определили, что в ЧП виновата Россия. Кремль будто бы осуществил диверсию при помощи ходящего под китайским флагом судна."Тут же припомнили случай годичной давности, когда зарегистрированное в Гонконге судно NewNew Polar Bear повредило якорем финско-немецкий газопровод Balticconnector. Тогда тоже в этом искали "руку Москвы", но, правда, ничего не нашли (правда, забыли об этом рассказать)", - написала она в своем телеграм-канале.Представитель МИД РФ выразила надежду, что русофобская истерика уляжется и власти пострадавших стран проведут объективное расследование.Захарова посоветовала странам НАТО вкладывать деньги не в киевский режим, а в собственную инфраструктуру, чтобы поддерживать ее в работающем состоянии.Украинский почеркИнцидент с кабелями на дне Балтийского моря не стоил бы такого внимания, если бы не произошедшее в той же акватории два года назад, а именно подрыв газопроводов "Северный поток".Виновных официально ищут до сих пор, однако даже из публикаций западной прессы в общих чертах уже все ясно: теракт осуществлялся руками украинцев, а основным выгодоприобретателем стали США, которые отсекли таким образом Германию от российского газа и нивелировали малейшую возможность выхода Берлина из антироссийских санкций.Поэтому если вдруг окажется, что история с кабелями является все-таки диверсией, то искать виновных нужно не в Москве, а совсем в других столицах, а именно в Вашингтоне и Киеве.Об этом же заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это достаточно абсурдно, не имея никаких оснований, продолжать во всем обвинять Россию. Наверное, это смехотворно, например, на фоне отсутствия какой-либо реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море", - отметил он в комментарии журналистам.Именно киевский режим предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря, подчеркнул он, напомнив о взрывах "Северных потоков".О том, какую роль в подрыве российских газопроводов в Балтийском море сыграл бывший главком ВСУ Валерий Залужный - в материале издания Украина.ру Нюрнберг-2: на эшафот в погонах. Чем Залужный напоминает Кейтеля.

https://ukraina.ru/20241101/1058561852.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, балтийское море, швеция, мария захарова, литва, финляндия