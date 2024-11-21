"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области - 21.11.2024 Украина.ру
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"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области
"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области - 21.11.2024 Украина.ру
"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области
Сразу шесть взрывов прогремело на одном из объектов в украинском Днепре (Днепропетровске). Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника". Также соответствующие видео опубликовали российские военкоры и украинские паблики
2024-11-21T09:54
2024-11-21T09:54
новости
киев
сша
днепропетровск
джо байден
вооруженные силы украины
днепр
днепропетровская область
удары
вс рф
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"Взрывы прогремели в Днепропетровске, Полтавской области, Кременчуге. По указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей", - уточняет телеграм-канал "Операция Z: военкоры русской весны".Сообщения о серии взрывов в Днепре подтвердил и глава региона Сергей Лысак. По его словам, в результате произошло два пожара, повреждения получило промышленное предприятие.С утра на территории всей Украины объявлена воздушная тревога.Накануне сразу несколько иностранных посольств, находящихся в Киеве, приостановили работу из-за "потенциальной воздушной атаки". Это были представительства США, Испании, Италии и Греции.СМИ связали такое поведение иностранцев в Киеве с примененными накануне по территории Брянской области американскими баллистическими ракетами ATACMS. Вдогонку руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что авиация России действительно готова к обстрелам, ведь "она накапливала ракеты месяцами".Ближе к вечеру, Главное управление разведки украинского (ГУР) Министерства обороны выступило с заявлением о том, что сообщения о скором массированном ударе по Киеву - "информационно-психологическая атака" против страны.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров.Еще по теме: Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными".
https://ukraina.ru/20241120/1059057863.html
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новости, киев, сша, днепропетровск, джо байден, вооруженные силы украины, днепр, днепропетровская область, удары, вс рф, дальнобойные ракеты
Новости, Киев, США, Днепропетровск, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Днепр, Днепропетровская область, удары, ВС РФ, дальнобойные ракеты

"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области

09:54 21.11.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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Сразу шесть взрывов прогремело на одном из объектов в украинском Днепре (Днепропетровске). Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника". Также соответствующие видео опубликовали российские военкоры и украинские паблики

"Похоже, что в один из объектов в Днепропетровске прилетело сразу шесть "Искандеров", - говорится в сообщении канала, где также уточняется, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.

"Взрывы прогремели в Днепропетровске, Полтавской области, Кременчуге. По указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей", - уточняет телеграм-канал "Операция Z: военкоры русской весны".
Сообщения о серии взрывов в Днепре подтвердил и глава региона Сергей Лысак. По его словам, в результате произошло два пожара, повреждения получило промышленное предприятие.
С утра на территории всей Украины объявлена воздушная тревога.
Накануне сразу несколько иностранных посольств, находящихся в Киеве, приостановили работу из-за "потенциальной воздушной атаки". Это были представительства США, Испании, Италии и Греции.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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СМИ связали такое поведение иностранцев в Киеве с примененными накануне по территории Брянской области американскими баллистическими ракетами ATACMS. Вдогонку руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что авиация России действительно готова к обстрелам, ведь "она накапливала ракеты месяцами".
Ближе к вечеру, Главное управление разведки украинского (ГУР) Министерства обороны выступило с заявлением о том, что сообщения о скором массированном ударе по Киеву - "информационно-психологическая атака" против страны.
Вчера, 18:00
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В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров.
Вчера, 18:16
ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИВСУ ударили западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров по Курской области. Об этом сообщают американское издание Вloomberg, британский The Telegraph и российские военкоры
Еще по теме: Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными".
 
НовостиКиевСШАДнепропетровскДжо БайденВооруженные силы УкраиныДнепрДнепропетровская областьударыВС РФдальнобойные ракеты
 
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