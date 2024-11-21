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"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области

"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области - 21.11.2024 Украина.ру

"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области

Сразу шесть взрывов прогремело на одном из объектов в украинском Днепре (Днепропетровске). Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника". Также соответствующие видео опубликовали российские военкоры и украинские паблики

2024-11-21T09:54

2024-11-21T09:54

2024-11-21T09:54

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"Взрывы прогремели в Днепропетровске, Полтавской области, Кременчуге. По указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей", - уточняет телеграм-канал "Операция Z: военкоры русской весны".Сообщения о серии взрывов в Днепре подтвердил и глава региона Сергей Лысак. По его словам, в результате произошло два пожара, повреждения получило промышленное предприятие.С утра на территории всей Украины объявлена воздушная тревога.Накануне сразу несколько иностранных посольств, находящихся в Киеве, приостановили работу из-за "потенциальной воздушной атаки". Это были представительства США, Испании, Италии и Греции.СМИ связали такое поведение иностранцев в Киеве с примененными накануне по территории Брянской области американскими баллистическими ракетами ATACMS. Вдогонку руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что авиация России действительно готова к обстрелам, ведь "она накапливала ракеты месяцами".Ближе к вечеру, Главное управление разведки украинского (ГУР) Министерства обороны выступило с заявлением о том, что сообщения о скором массированном ударе по Киеву - "информационно-психологическая атака" против страны.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров.Еще по теме: Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными".

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новости, киев, сша, днепропетровск, джо байден, вооруженные силы украины, днепр, днепропетровская область, удары, вс рф, дальнобойные ракеты