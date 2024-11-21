"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Сразу шесть взрывов прогремело на одном из объектов в украинском Днепре (Днепропетровске). Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника". Также соответствующие видео опубликовали российские военкоры и украинские паблики
"Похоже, что в один из объектов в Днепропетровске прилетело сразу шесть "Искандеров", - говорится в сообщении канала, где также уточняется, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.
"Взрывы прогремели в Днепропетровске, Полтавской области, Кременчуге. По указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей", - уточняет телеграм-канал "Операция Z: военкоры русской весны".
Сообщения о серии взрывов в Днепре подтвердил и глава региона Сергей Лысак. По его словам, в результате произошло два пожара, повреждения получило промышленное предприятие.
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