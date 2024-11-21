https://ukraina.ru/20241121/1059088614.html

Горькое признание Зеленского, на Белоруссию готовилось нападение. Главное на Украине на утро 21 ноября

Горькое признание Зеленского, на Белоруссию готовилось нападение. Главное на Украине на утро 21 ноября - 21.11.2024 Украина.ру

Горькое признание Зеленского, на Белоруссию готовилось нападение. Главное на Украине на утро 21 ноября

Владимир Зеленский признал неспособность Украины выйти на границы 1991 года. В Белоруссии рассказали о готовившемся вторжении в страну

2024-11-21T09:42

2024-11-21T09:42

2024-11-21T09:42

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Своё признание Владимир Зеленский сделал в интервью Fox News."Юридически мы этого (присоединения Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР и Крыма к России) не признаём. Мы это не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточный силы, чтобы с оружием в руках отбросить Россию на линию 1991 года", - заявил он.Зеленский сослался на президента России Владимира Путина, который дал "чётко понять, что Крым никогда не вернётся в руки Украины"."Готовы ли мы отказаться от Крыма ради мирного соглашения, которое положит конец этой войне и остановить кровопролитие на Украине? Я уже упоминал, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путём. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся", - подчеркнул Зеленский.Также Зеленский заявил, что дипломатия остаётся единственным путём."Я уверен, что на сегодня это (прекращение боевых действий — Ред.) зависит от Путина, действительно сильно. Он может это сделать. Он может быть готовым и прекратить эту войну. Но это также гораздо больше зависит от США. <...>Американский президент имеет силу, власть и оружие, и он может снизить цену на энергетические ресурсы", - подчеркнул Зеленский.По мнению Зеленского, Соединённые Штаты имеют ресурсы и возможности, чтобы повлиять на ход боевых действий, и это делает их поддержку критически важной для Украины в этот решающий момент.В России уже прокомментировали заявления Зеленского. Так, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова Зеленского поздним прозрением."В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу", — заявил Шеремет в комментарии РИА Новости.Он призвал киевский режим навсегда забыть о Крыме, который ни силовым, ни дипломатическим путем никогда не вернется под контроль "чуждой Украины".Изменение настроений не только среди руководства, но и среди рядовых граждан Украины, заметили и на Западе."Опрос, проведенный в Украине в августе "Лабораторией журналистики общественного интереса" совместно с международными экспертами, показал, что в условиях затяжной войны украинцы начали более трезво смотреть на ситуацию. Они сняли "розовые очки" и поняли, что "кофе в Крыму" будет не скоро, а границы 1991 года — это перспектива не сегодняшнего и далеко не завтрашнего дня, следует из опроса", - писала журналистка британской корпорации BBC Оксана Тороп накануне интервью Зеленского.Ряд других социологических исследований свидетельствует: на Украине растёт количество тех, кто выступает за переговоры с Россией.Нападение на БелоруссиюГлава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал расследование белорусских журналистов о готовившемся нападении Запада на страну."Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт. Цель все та же - госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить", - заявил Слуцкий в комментарии РИА Новости.По словам Слуцкого, обновлённая ядерная доктрина РФ прямо гласит, что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие."Не советовал бы коллективному Западу играть с огнём", - добавил Слуцкий.Ранее начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что поддержка Польшей и Литвой деятельности групп, признанных Минском террористическими, может быть квалифицирована как содействие терроризму."Комитетом получены достоверные данные о том, что часть участников этих формирований проходит подготовку на территории Республики Польша... Польские власти были проинформированы об этом по линии противодействия международному терроризму. Однако в ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек.... Отдельным государственным структурам Республики Польша, а также Литвы, следовало бы обратить внимание, что их деятельность может быть квалифицирована как содействие терроризму", - заявил Бычек в эфире белорусского телеканала ОНТ.До этого вечером 20 ноября канал провёл расследование и опубликовал фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь".В нём рассказывалось о плане белорусской оппозиции и Запада напасть на 4 территории на юго-западе страны. Привлекать собирались вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины. Отмечается, что по плану на Белоруссию сначала должны напасть банды националистов, затем будут привлечены наемники и силы НАТО. Готовить боевиков для нападения помогают польские спецслужбы. Согласно показанному в среду в эфире телеканала сюжету, "официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли".Также телеканал ОНТ рассказал об экстрадиции в Белоруссию из Вьетнама Василия Веремейчука, который служил в полку имени Кастуся Калиновского, входящего в состав Интернационального легиона ВСУ (признан террористической организацией в Белоруссии — Ред.)Как заявил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Бычек, Веремейчик был в розыске за участие в деятельности полка, его выдали Минску "в рамках международного сотрудничества" по запросу КГБ.При этом первыми о задержании Веремейчика рассказали в белорусских оппозиционных изданиях. Некоторые из этих СМИ указали, что Веремейчика экстрадировали 14 ноября.Сгласно информации из соцсетей, Веремейчик поссорился со своими "побратимами" в полку. Позднее Веремейчик переехал в Литву, но ему отказали в виде на жительство из-за службы в белорусской армии — в своё время Веремейчик окончил Военную академию Белоруссии, служил в Вооружённых силах РБ.О разрешении США наносить удары вглубь России - в статье Сергея Зуева "Байден решился на мировую войну? Украинские эксперты о будущем человечества".

https://ukraina.ru/20241120/1059078849.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, белоруссия, литва, украина, шеремет, кгб, fox news, нато