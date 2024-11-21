Горькое признание Зеленского, на Белоруссию готовилось нападение. Главное на Украине на утро 21 ноября
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский признал неспособность Украины выйти на границы 1991 года. В Белоруссии рассказали о готовившемся вторжении в страну
Своё признание Владимир Зеленский сделал в интервью Fox News.
"Юридически мы этого (присоединения Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР и Крыма к России) не признаём. Мы это не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточный силы, чтобы с оружием в руках отбросить Россию на линию 1991 года", - заявил он.
Зеленский сослался на президента России Владимира Путина, который дал "чётко понять, что Крым никогда не вернётся в руки Украины".
"Готовы ли мы отказаться от Крыма ради мирного соглашения, которое положит конец этой войне и остановить кровопролитие на Украине? Я уже упоминал, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путём. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся", - подчеркнул Зеленский.
Также Зеленский заявил, что дипломатия остаётся единственным путём.
"Я уверен, что на сегодня это (прекращение боевых действий — Ред.) зависит от Путина, действительно сильно. Он может это сделать. Он может быть готовым и прекратить эту войну. Но это также гораздо больше зависит от США. <...>Американский президент имеет силу, власть и оружие, и он может снизить цену на энергетические ресурсы", - подчеркнул Зеленский.
По мнению Зеленского, Соединённые Штаты имеют ресурсы и возможности, чтобы повлиять на ход боевых действий, и это делает их поддержку критически важной для Украины в этот решающий момент.
Вчера, 18:00В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы — тату. Итоги 20 ноябряИностранные посольства в Киеве приостановили работу, так как ждут ответа ВС РФ на удары американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Минобороны Украины уверено — опасности нет
В России уже прокомментировали заявления Зеленского. Так, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова Зеленского поздним прозрением.
"В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу", — заявил Шеремет в комментарии РИА Новости.
Он призвал киевский режим навсегда забыть о Крыме, который ни силовым, ни дипломатическим путем никогда не вернется под контроль "чуждой Украины".
Изменение настроений не только среди руководства, но и среди рядовых граждан Украины, заметили и на Западе.
"Опрос, проведенный в Украине в августе "Лабораторией журналистики общественного интереса" совместно с международными экспертами, показал, что в условиях затяжной войны украинцы начали более трезво смотреть на ситуацию. Они сняли "розовые очки" и поняли, что "кофе в Крыму" будет не скоро, а границы 1991 года — это перспектива не сегодняшнего и далеко не завтрашнего дня, следует из опроса", - писала журналистка британской корпорации BBC Оксана Тороп накануне интервью Зеленского.
Ряд других социологических исследований свидетельствует: на Украине растёт количество тех, кто выступает за переговоры с Россией.
Вчера, 13:13Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноябряБоевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ наносят удары по военным объектам киевского режима; ВСУ несут потери; США из-за угрозы атаки 20 ноября закрывают посольство в Киеве; ВСУ пытаются атаковать объекты на территории РФ; жители Горловки без воды и света, ведутся восстановительные работы;
Нападение на Белоруссию
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал расследование белорусских журналистов о готовившемся нападении Запада на страну.
"Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт. Цель все та же - госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить", - заявил Слуцкий в комментарии РИА Новости.
По словам Слуцкого, обновлённая ядерная доктрина РФ прямо гласит, что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие.
"Не советовал бы коллективному Западу играть с огнём", - добавил Слуцкий.
Ранее начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что поддержка Польшей и Литвой деятельности групп, признанных Минском террористическими, может быть квалифицирована как содействие терроризму.
"Комитетом получены достоверные данные о том, что часть участников этих формирований проходит подготовку на территории Республики Польша... Польские власти были проинформированы об этом по линии противодействия международному терроризму. Однако в ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек.... Отдельным государственным структурам Республики Польша, а также Литвы, следовало бы обратить внимание, что их деятельность может быть квалифицирована как содействие терроризму", - заявил Бычек в эфире белорусского телеканала ОНТ.
До этого вечером 20 ноября канал провёл расследование и опубликовал фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь".
В нём рассказывалось о плане белорусской оппозиции и Запада напасть на 4 территории на юго-западе страны. Привлекать собирались вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины. Отмечается, что по плану на Белоруссию сначала должны напасть банды националистов, затем будут привлечены наемники и силы НАТО. Готовить боевиков для нападения помогают польские спецслужбы. Согласно показанному в среду в эфире телеканала сюжету, "официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли".
Вчера, 09:00Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноябряЗеленский пожаловался на угрозу поражения Киева без помощи США и стал их расхваливать. На Украине гремят взрывы, российские военные уничтожают националистов и технику. Песков высказался о попытках Запада использовать Киев для поражения Москвы
Также телеканал ОНТ рассказал об экстрадиции в Белоруссию из Вьетнама Василия Веремейчука, который служил в полку имени Кастуся Калиновского, входящего в состав Интернационального легиона ВСУ (признан террористической организацией в Белоруссии — Ред.)
Как заявил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Бычек, Веремейчик был в розыске за участие в деятельности полка, его выдали Минску "в рамках международного сотрудничества" по запросу КГБ.
При этом первыми о задержании Веремейчика рассказали в белорусских оппозиционных изданиях. Некоторые из этих СМИ указали, что Веремейчика экстрадировали 14 ноября.
Сгласно информации из соцсетей, Веремейчик поссорился со своими "побратимами" в полку. Позднее Веремейчик переехал в Литву, но ему отказали в виде на жительство из-за службы в белорусской армии — в своё время Веремейчик окончил Военную академию Белоруссии, служил в Вооружённых силах РБ.
О разрешении США наносить удары вглубь России - в статье Сергея Зуева "Байден решился на мировую войну? Украинские эксперты о будущем человечества".