https://ukraina.ru/20241121/1059102427.html

Украинский депутат рассказал про самую отчаянную схему обогащения Зеленского

Украинский депутат рассказал про самую отчаянную схему обогащения Зеленского - 21.11.2024 Украина.ру

Украинский депутат рассказал про самую отчаянную схему обогащения Зеленского

Владимир Зеленский проводит политику содействия миграции из третьих стран в ЕС, что может закончиться ликвидацией безвизового режима. Об этом заявил украинский оппозиционный депутат Александр Дубинский.

2024-11-21T16:22

2024-11-21T16:22

2024-11-21T16:22

украина

иран

европа

владимир зеленский

александр дубинский

ес

мвд

сизо

миграция

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058548764_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2623af06a13c733453ad16b17d960313.jpg

"Самая отчаянная схема “последнего обогащения” Зе-режима, в плане чего-то там – мультигражданство", - констатировал находящийся в СИЗО депутат.Он рассказал об "иранской схеме", которая существовала до СВО под контролем МВД Украины. Она была основана на регистрации фиктивного брака для граждан Ирана с украинками."Оформление украинского гражданства - загранпаспорт - безвиз - развод - выехал, осел, вытащил реальную семью из Ирана. Стоило гражданство кругом-бегом $10 тыс", - поведал Дубинский.По его мнению, теперь схема станет не только проще, но и расширится для всех желающих воспользоваться безвизовым режимом Украины с Евросоюзом."Гражданство - загранпаспорт - безвиз для женщин сразу, для мужчин до 25 лет за взятку пограничникам (система МВД), старше 25 лет - за взятку ВЛК, или тем же пограничникам. Страна подскопа. Транзит беженцев в Европу за взятку, через фиктивное оформление гражданства. Короче, доиграется до отмены безвиза как такового", - сообщил оппозиционный депутат.Тем временем выяснилось, что Кабмин Украины недоволен идеей "частичного членства" в ЕС Незадолго до этого Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов

украина

иран

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, иран, европа, владимир зеленский, александр дубинский, ес, мвд, сизо, миграция, новости, новости украины, безвизовый режим, украина-ес