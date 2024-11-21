Украинский депутат рассказал про самую отчаянную схему обогащения Зеленского - 21.11.2024 Украина.ру
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Украинский депутат рассказал про самую отчаянную схему обогащения Зеленского
Украинский депутат рассказал про самую отчаянную схему обогащения Зеленского - 21.11.2024 Украина.ру
Украинский депутат рассказал про самую отчаянную схему обогащения Зеленского
Владимир Зеленский проводит политику содействия миграции из третьих стран в ЕС, что может закончиться ликвидацией безвизового режима. Об этом заявил украинский оппозиционный депутат Александр Дубинский.
2024-11-21T16:22
2024-11-21T16:22
украина
иран
европа
владимир зеленский
александр дубинский
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новости
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"Самая отчаянная схема “последнего обогащения” Зе-режима, в плане чего-то там – мультигражданство", - констатировал находящийся в СИЗО депутат.Он рассказал об "иранской схеме", которая существовала до СВО под контролем МВД Украины. Она была основана на регистрации фиктивного брака для граждан Ирана с украинками."Оформление украинского гражданства - загранпаспорт - безвиз - развод - выехал, осел, вытащил реальную семью из Ирана. Стоило гражданство кругом-бегом $10 тыс", - поведал Дубинский.По его мнению, теперь схема станет не только проще, но и расширится для всех желающих воспользоваться безвизовым режимом Украины с Евросоюзом."Гражданство - загранпаспорт - безвиз для женщин сразу, для мужчин до 25 лет за взятку пограничникам (система МВД), старше 25 лет - за взятку ВЛК, или тем же пограничникам. Страна подскопа. Транзит беженцев в Европу за взятку, через фиктивное оформление гражданства. Короче, доиграется до отмены безвиза как такового", - сообщил оппозиционный депутат.Тем временем выяснилось, что Кабмин Украины недоволен идеей "частичного членства" в ЕС Незадолго до этого Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов
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украина, иран, европа, владимир зеленский, александр дубинский, ес, мвд, сизо, миграция, новости, новости украины, безвизовый режим, украина-ес
Украина, Иран, Европа, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, ЕС, МВД, СИЗО, миграция, Новости, Новости Украины, безвизовый режим, Украина-ЕС

Украинский депутат рассказал про самую отчаянную схему обогащения Зеленского

16:22 21.11.2024
 
© телеграм-канал Владимира Зеленского Фото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© телеграм-канал Владимира Зеленского
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Владимир Зеленский проводит политику содействия миграции из третьих стран в ЕС, что может закончиться ликвидацией безвизового режима. Об этом заявил украинский оппозиционный депутат Александр Дубинский.
"Самая отчаянная схема “последнего обогащения” Зе-режима, в плане чего-то там – мультигражданство", - констатировал находящийся в СИЗО депутат.
Он рассказал об "иранской схеме", которая существовала до СВО под контролем МВД Украины. Она была основана на регистрации фиктивного брака для граждан Ирана с украинками.
"Оформление украинского гражданства - загранпаспорт - безвиз - развод - выехал, осел, вытащил реальную семью из Ирана. Стоило гражданство кругом-бегом $10 тыс", - поведал Дубинский.
По его мнению, теперь схема станет не только проще, но и расширится для всех желающих воспользоваться безвизовым режимом Украины с Евросоюзом.
"Гражданство - загранпаспорт - безвиз для женщин сразу, для мужчин до 25 лет за взятку пограничникам (система МВД), старше 25 лет - за взятку ВЛК, или тем же пограничникам. Страна подскопа. Транзит беженцев в Европу за взятку, через фиктивное оформление гражданства. Короче, доиграется до отмены безвиза как такового", - сообщил оппозиционный депутат.
Тем временем выяснилось, что Кабмин Украины недоволен идеей "частичного членства" в ЕС
Незадолго до этого Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов
 
УкраинаИранЕвропаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийЕСМВДСИЗОмиграцияНовостиНовости Украиныбезвизовый режимУкраина-ЕС
 
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