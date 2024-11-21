https://ukraina.ru/20241121/1059092821.html

"Если Украину решат погрузить в ночь". Какой атаки ждали в Киеве?

"Если Украину решат погрузить в ночь". Какой атаки ждали в Киеве? - 21.11.2024 Украина.ру

"Если Украину решат погрузить в ночь". Какой атаки ждали в Киеве?

Несколько посольств на Украине 20 ноября объявили нерабочим днём в связи с ожидающейся ракетной атакой Киева. Первыми тревожное сообщение распространили диппредставительства США, затем Испании, Италии, Греции, Казахстана. Дипломаты рекомендовали своим гражданам соблюдать безопасность и даже покинуть страну.

2024-11-21T12:24

2024-11-21T12:24

2024-11-21T12:37

эксклюзив

дональд трамп

украина

россия

олег царев

михаил павлив

вкс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/15/1059094186_484:216:2581:1395_1920x0_80_0_0_2a423e516a3d600fb3b7729db5cbba76.jpg

Весь день появлялись сообщения о тревогах, СМИ распространяли противоречивую информацию, называя даже точное время обстрела украинской территории новыми сверхмощными российскими ракетами. К обеду ГУР заявило, что всё это фейки, якобы распространяемые Россией для запугивания. А МИД Украины упрекнул посольства в нагнетании ситуации. Эксперты отметили, что аналогичная ситуация наблюдалась накануне 24 февраля 2022 года, когда власти Украины отмахнулись от предупреждений иностранной разведки. Другая аналогия связана с противостоянием Израиля и Ирана, когда обе стороны пугают мир новым судным днём и апокалипсисом. Ситуацию, связанную с возможным ответом России на обстрелы американскими и британскими крылатыми ракетами её "старой" территории проанализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политик Олег ЦарёвЗападные посольства сегодня закрываются и требуют от своего персонала не выходить на рабочее место. Причина - возможные удары по Киеву. Причины могут быть две.Либо по своим закрытым каналам Россия проинформировала Запад о том, что будут нанесены массированные удары по Украине. Либо с точки зрения Запада массированный удар по Украине был бы самым логичным ответом на разрешение бить западными ракетами по канонической российской территории. Мне кажется, вторая версия более правдоподобной.Политолог Михаил ПавливНа Украине все замерли в ожидании Армагеддона в исполнении наших ВКС. Панику запустили посольства западных стран во главе с посольством США. Уже даже придумали название - "День гнева". Прям интересно.Народный депутат Артём ДмитрукНе могу понять только, в чем фейк?! В том что, мы закидываем РФ дронами уже пару дней и, очевидно, что будет ответ? Что ракеты летят на Украину каждый день? Что сама же разведка и передала данные на сегодня посольствам ? Где фейк я так и не понял….Политолог Юрий БаранчикСамым очевидным вариантом действительно является удар по украинской энергетике – тот, который похоронит её окончательно. Это подстанции 330 кВ. От АЭС отходят линии в 750 киловольт, идущие до распределительных подстанций, превращающих 750 кВ в 330 кВ. На этих распределительных подстанциях стоят однофазные трансформаторы, которых по канону 7: 3 на вход, 3 на выход – и 1 запасной. Чтобы она вышла из строя, нужно выбить 5 трансформаторов. Есть подстанции 330/110, где трансформаторы двухфазные, их всего 3. Уязвимость этих подстанций выше. Не исключено, что какие-то трансформаторы на замену у Украины остались, но количество предсказать сложно, замена потребует времени, а удары могут быть и не единичными. Если будет принято решение погружать Украину в ночь, то стоит ожидать ударов по Житомиру, Виннице, Ровно и Закарпатью – этого будет достаточно, чтобы украинская энергетика развалилась на "энергетические острова", не имеющие перетока друг с другом. Что влечет крупнейшие проблемы для украинской стороны. К плюсам этого варианта относится то, что он реализуем, и не делает новых шагов в сторону прямого конфликта с НАТО. Минусы проистекают из плюсов – мы опять бьём хохлов, не трогая тех, кто ими управляет. С другой стороны, если на Украине после сообщения о новых поставках оружия начнут не называть детей в честь боеголовок и танков, а убивать тех, кто похож на представителей госвласти, просящей этих поставок – это тоже может дать нужный нам геополитический результат в виде смены режима на Украине. Такая вот диалектика.Украинский журналист Макс НазаровКстати, напомню, мы в прошлый раз проигнорировали предупреждения всех посольств и уши развесили немного на другие речи, имейте в виду, больше на такое я не покупаюсь.Политолог Дмитрий ЕвстафьевПротивник вынуждает нас начать играть в эскалацию конфликта по его правилам, которые выстроены на основе концепта политико-информационной войны. А его правила предполагают ускорение ответных реакций ("навязанный цейтнот") и политический, а не даже военно-политический характер принимаемых решений. Противник действует в условиях цейтнота, но он хочет, чтобы мы действовали в таком же цейтноте. В этой же логике – вброс американского посольства о том, что вот-вот последует мощнейший удар по Киеву. При этом я остаюсь на позиции, что отвечать надо, но там и так, чтобы больно было американцам. Главная наша проблема с Трампом в том, что он, его команда и противостоящие ему кланы полностью уверены, что хорошие отношения с ним и будущей администрацией для Кремля настолько важны, что в имеющийся зазор времени они могут делать все, что угодно, а мы будем терпеть до 20 января в ожидании позитива. Наша задача показать Трампу, что мы про него все понимаем, прежде всего, то, что он "человек слова, но не дела", а играющим против него группам - что мы ради достижения своих стратегических геополитических целей готовы пожертвовать даже отношениями с Трампом. Но для того, чтобы это продемонстрировать, совершенно не обязательно применять ядерное оружие. Есть много других условно "иезуитских" методов, не выводящих ситуацию в слабо контролируемую сферу.На ту же тему: В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы — тату. Итоги 20 ноября

https://ukraina.ru/20241120/1059075874.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, дональд трамп, украина, россия, олег царев, михаил павлив, вкс, нато