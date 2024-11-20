https://ukraina.ru/20241120/1059078849.html

В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы - тату. Итоги 20 ноября

В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы - тату. Итоги 20 ноября - 20.11.2024 Украина.ру

В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы - тату. Итоги 20 ноября

Иностранные посольства в Киеве приостановили работу, так как ждут ответа ВС РФ на удары американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Минобороны Украины уверено - опасности нет

2024-11-20T18:00

2024-11-20T18:00

2024-11-20T18:03

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Российские военные продвигаются на фронте: в сообщениях оттуда фигурируют Часов Яр, Курахово, Торецк (Дзержинск) и Купянск.В России к 2030 году в пять раз увеличат производство БПЛА в рамках в рамках реализации восьми нацпроектов по технологическому лидерству.Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что война будет долгой и сделал татуировку с цитатой поэта Тараса Шевченко.Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прямо сказал, что украинским военным пора "научиться умирать".А была ли опасность?Утром 20 ноября новостные ленты облетело сообщение о том, что сразу несколько иностранных посольств, находящихся в Киеве, приостановили работу из-за "потенциальной воздушной атаки".Первым об этом отрапортовало американское диппредставительство, посоветовав своим сотрудникам и гражданам США "укрыться на месте". При этом источник информации о якобы готовящейся атаке в сообщении указан не был.Позже этому примеру последовали и посольства Испании, Италии и Греции, объяснив свое решение также "возросшим риском воздушной атаки на Украину".СМИ связали такое поведение иностранцев в Киеве с примененными накануне по территории Брянской области американскими баллистическими ракетами ATACMS. Вдогонку руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что авиация России действительно готова к обстрелам, ведь "она накапливала ракеты месяцами".Спустя несколько часов, уже ближе к вечеру, Главное управление разведки украинского (ГУР) Министерство обороны выступило с заявлением о том, что сообщения о скором массированном ударе по Киеву - "информационно-психологическая атака" против страны."Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР (Главного управления разведки Украины. - Ред.) распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня. Данное сообщение - фейк", - заявили в ведомстве, ссылаясь на точную информацию, полученную от осведомленных союзников.Там призвали реагировать на подобную информацию одновременно "без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", но в то же время "не игнорируя сигналы воздушной тревоги".Продвижение ВС РФРоссийские воины продолжают работу по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, 20 ноября стало известно, что силы ВС РФ пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово."Северный фланг Курахово продолжает сыпаться, и поделать с этим ВСУ уже ничего не могут", - уточнил телеграм-канал "Военная хроника".В то же время другие российские подразделения закрепились в районе административных зданий Часова Яра. Подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко уточнил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.В то же время российские военные оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил."Судя по всему, центр города за ВС РФ", - говорится в публикации канала.Наконец, в Купянске ВС РФ уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома. Уточняется, что здание обрушилось вместе с находящимися внутри двумя десятками украинских военных, среди которых были и командиры ВСУ.Производство беспилотников в России увеличат в пять разОб этом на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в среду сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он уточнил, что сделано это будет до 2030 года. Зампред правительства добавил, что на данный момент Россия производит собственные двигатели, электрические компоненты и контроллеры, и через пять лет планируется достичь уровня независимости в 70%.Это - лишь часть работы в рамках реализации восьми нацпроектов по технологическому лидерству. На них будет направлено 3 триллиона рублей из государственного бюджета, резюмировал Мантуров.Кулеба и татуПока российская Армия уничтожает ВСУ на поле боя, а в стране наращивают темпы производства БПЛА, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвастался новой татуировкой, выполненной в виде цитаты из стихотворения "Судьба" поэта Тараса Шевченко "Мы не лукавили с тобой".Параллельно Кулеба выдал украинским СМИ несколько "откровений". в их числе: "скорого конца войны не будет; без сильных изменений страны изнутри и удержания на нашей стороне сильных партнеров победы не будет", а еще - "не следует отчаиваться, ведь Telegram и TikTok не показывают реальность".О том, как киевский режим сделал из Тараса Шевченко националистический бренд, читайте в этих материалах:Совет от ЗалужногоВ отличие от Кулебы, бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не стал заворачивать правду в романтическую обертку и прямо сказал украинским солдатам, что пора "научиться умирать"."Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание", - сказал Залужный , предложив военным ВСУ "учиться не бояться смерти".Другие темы: У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ.

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