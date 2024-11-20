В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы - тату. Итоги 20 ноября - 20.11.2024 Украина.ру
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В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы - тату. Итоги 20 ноября
В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы - тату. Итоги 20 ноября - 20.11.2024 Украина.ру
В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы - тату. Итоги 20 ноября
Иностранные посольства в Киеве приостановили работу, так как ждут ответа ВС РФ на удары американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Минобороны Украины уверено - опасности нет
2024-11-20T18:00
2024-11-20T18:03
эксклюзив
россия
киев
украина
дмитрий кулеба
тарас шевченко
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
бпла
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Российские военные продвигаются на фронте: в сообщениях оттуда фигурируют Часов Яр, Курахово, Торецк (Дзержинск) и Купянск.В России к 2030 году в пять раз увеличат производство БПЛА в рамках в рамках реализации восьми нацпроектов по технологическому лидерству.Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что война будет долгой и сделал татуировку с цитатой поэта Тараса Шевченко.Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прямо сказал, что украинским военным пора "научиться умирать".А была ли опасность?Утром 20 ноября новостные ленты облетело сообщение о том, что сразу несколько иностранных посольств, находящихся в Киеве, приостановили работу из-за "потенциальной воздушной атаки".Первым об этом отрапортовало американское диппредставительство, посоветовав своим сотрудникам и гражданам США "укрыться на месте". При этом источник информации о якобы готовящейся атаке в сообщении указан не был.Позже этому примеру последовали и посольства Испании, Италии и Греции, объяснив свое решение также "возросшим риском воздушной атаки на Украину".СМИ связали такое поведение иностранцев в Киеве с примененными накануне по территории Брянской области американскими баллистическими ракетами ATACMS. Вдогонку руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что авиация России действительно готова к обстрелам, ведь "она накапливала ракеты месяцами".Спустя несколько часов, уже ближе к вечеру, Главное управление разведки украинского (ГУР) Министерство обороны выступило с заявлением о том, что сообщения о скором массированном ударе по Киеву - "информационно-психологическая атака" против страны."Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР (Главного управления разведки Украины. - Ред.) распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня. Данное сообщение - фейк", - заявили в ведомстве, ссылаясь на точную информацию, полученную от осведомленных союзников.Там призвали реагировать на подобную информацию одновременно "без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", но в то же время "не игнорируя сигналы воздушной тревоги".Продвижение ВС РФРоссийские воины продолжают работу по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, 20 ноября стало известно, что силы ВС РФ пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово."Северный фланг Курахово продолжает сыпаться, и поделать с этим ВСУ уже ничего не могут", - уточнил телеграм-канал "Военная хроника".В то же время другие российские подразделения закрепились в районе административных зданий Часова Яра. Подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко уточнил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.В то же время российские военные оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил."Судя по всему, центр города за ВС РФ", - говорится в публикации канала.Наконец, в Купянске ВС РФ уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома. Уточняется, что здание обрушилось вместе с находящимися внутри двумя десятками украинских военных, среди которых были и командиры ВСУ.Производство беспилотников в России увеличат в пять разОб этом на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в среду сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он уточнил, что сделано это будет до 2030 года. Зампред правительства добавил, что на данный момент Россия производит собственные двигатели, электрические компоненты и контроллеры, и через пять лет планируется достичь уровня независимости в 70%.Это - лишь часть работы в рамках реализации восьми нацпроектов по технологическому лидерству. На них будет направлено 3 триллиона рублей из государственного бюджета, резюмировал Мантуров.Кулеба и татуПока российская Армия уничтожает ВСУ на поле боя, а в стране наращивают темпы производства БПЛА, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвастался новой татуировкой, выполненной в виде цитаты из стихотворения "Судьба" поэта Тараса Шевченко "Мы не лукавили с тобой".Параллельно Кулеба выдал украинским СМИ несколько "откровений". в их числе: "скорого конца войны не будет; без сильных изменений страны изнутри и удержания на нашей стороне сильных партнеров победы не будет", а еще - "не следует отчаиваться, ведь Telegram и TikTok не показывают реальность".О том, как киевский режим сделал из Тараса Шевченко националистический бренд, читайте в этих материалах:Совет от ЗалужногоВ отличие от Кулебы, бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не стал заворачивать правду в романтическую обертку и прямо сказал украинским солдатам, что пора "научиться умирать"."Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание", - сказал Залужный , предложив военным ВСУ "учиться не бояться смерти".Другие темы: У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ.
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Сергей Зуев
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эксклюзив, россия, киев, украина, дмитрий кулеба, тарас шевченко, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, бпла, дроны, производство, продвижение, курахово, часов яр, дзержинск (торецк), купянск, обстрелы, посольство, сша, италия, испания, греция, валерий залужный, хроники
Эксклюзив, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Кулеба, Тарас Шевченко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, БПЛА, дроны, производство, продвижение, Курахово, Часов Яр, Дзержинск (Торецк), Купянск, обстрелы, посольство, США, Италия, Испания, Греция, Валерий Залужный, Хроники

В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы - тату. Итоги 20 ноября

18:00 20.11.2024 (обновлено: 18:03 20.11.2024)
 
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Сергей Зуев
Все материалы
Иностранные посольства в Киеве приостановили работу, так как ждут ответа ВС РФ на удары американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Минобороны Украины уверено - опасности нет
Российские военные продвигаются на фронте: в сообщениях оттуда фигурируют Часов Яр, Курахово, Торецк (Дзержинск) и Купянск.
В России к 2030 году в пять раз увеличат производство БПЛА в рамках в рамках реализации восьми нацпроектов по технологическому лидерству.
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что война будет долгой и сделал татуировку с цитатой поэта Тараса Шевченко.
Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прямо сказал, что украинским военным пора "научиться умирать".
А была ли опасность?
Утром 20 ноября новостные ленты облетело сообщение о том, что сразу несколько иностранных посольств, находящихся в Киеве, приостановили работу из-за "потенциальной воздушной атаки".
Первым об этом отрапортовало американское диппредставительство, посоветовав своим сотрудникам и гражданам США "укрыться на месте". При этом источник информации о якобы готовящейся атаке в сообщении указан не был.
Позже этому примеру последовали и посольства Испании, Италии и Греции, объяснив свое решение также "возросшим риском воздушной атаки на Украину".
- РИА Новости, 1920, 20.11.2024
11:33
Испугались ответа? Посольство США на Украине закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки"Около семи часов утра 20 ноября посольство США на Украине опубликовало на своем официальном сайте сообщение, где говорится, что объект временно закрывается ввиду ожидания "потенциальной воздушной атаки"
СМИ связали такое поведение иностранцев в Киеве с примененными накануне по территории Брянской области американскими баллистическими ракетами ATACMS. Вдогонку руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что авиация России действительно готова к обстрелам, ведь "она накапливала ракеты месяцами".
Спустя несколько часов, уже ближе к вечеру, Главное управление разведки украинского (ГУР) Министерство обороны выступило с заявлением о том, что сообщения о скором массированном ударе по Киеву - "информационно-психологическая атака" против страны.
"Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР (Главного управления разведки Украины. - Ред.) распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня. Данное сообщение - фейк", - заявили в ведомстве, ссылаясь на точную информацию, полученную от осведомленных союзников.
Там призвали реагировать на подобную информацию одновременно "без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", но в то же время "не игнорируя сигналы воздушной тревоги".
Продвижение ВС РФ
Российские воины продолжают работу по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, 20 ноября стало известно, что силы ВС РФ пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово.
"Северный фланг Курахово продолжает сыпаться, и поделать с этим ВСУ уже ничего не могут", - уточнил телеграм-канал "Военная хроника".
- РИА Новости, 1920, 20.11.2024
10:23
Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИРоссийские военные пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово. Таким образом, силы ВС РФ добавили к штурму города еще одно направление. Об этом сообщает "Российская газета"
В то же время другие российские подразделения закрепились в районе административных зданий Часова Яра.
Подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко уточнил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.
В то же время российские военные оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил.
"Судя по всему, центр города за ВС РФ", - говорится в публикации канала.
Разминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
12:41
"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в ТорецкеПодразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил. Об этом 20 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника"
Наконец, в Купянске ВС РФ уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома. Уточняется, что здание обрушилось вместе с находящимися внутри двумя десятками украинских военных, среди которых были и командиры ВСУ.
Производство беспилотников в России увеличат в пять раз
Об этом на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в среду сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он уточнил, что сделано это будет до 2030 года.
Зампред правительства добавил, что на данный момент Россия производит собственные двигатели, электрические компоненты и контроллеры, и через пять лет планируется достичь уровня независимости в 70%.
Это - лишь часть работы в рамках реализации восьми нацпроектов по технологическому лидерству. На них будет направлено 3 триллиона рублей из государственного бюджета, резюмировал Мантуров.
Подготовка подразделения FPV-разведроты 291-го полка ВС РФ к боевым задачам - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
2 ноября, 03:45
Мы выстроили оборонную промышленность и теперь Россия делает дроны, которых нет у противника — НасоновУ отечественных БПЛА сейчас более высокая скорость, бесшумные двигатели, более серьезная боевая нагрузка. Если раньше бойцы двумя-тремя дронами могли решить одну тактическую задачу, то теперь хватает одного беспилотника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Кулеба и тату
Пока российская Армия уничтожает ВСУ на поле боя, а в стране наращивают темпы производства БПЛА, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвастался новой татуировкой, выполненной в виде цитаты из стихотворения "Судьба" поэта Тараса Шевченко "Мы не лукавили с тобой".
Параллельно Кулеба выдал украинским СМИ несколько "откровений". в их числе: "скорого конца войны не будет; без сильных изменений страны изнутри и удержания на нашей стороне сильных партнеров победы не будет", а еще - "не следует отчаиваться, ведь Telegram и TikTok не показывают реальность".
О том, как киевский режим сделал из Тараса Шевченко националистический бренд, читайте в этих материалах:
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня 2023, 05:49Культура
Несовместимое реально. Русский писатель Шевченко, он же — украинский националистический бренд "Тарас"С 12 июня 1857 г. по 13 июля 1858 г. украинский поэт, прозаик и художник Тарас Шевченко вел дневник, в котором описал свою жизнь в ссылке и возвращение в Санкт-Петербург. Свои записи, как и все прозаические произведения, он вел на русском языке
Марш-парад, приуроченный к 200-летию со дня рождения Т.Шевченко во Львове - РИА Новости, 1920, 09.03.2015
9 марта 2015, 15:27
Эксперт: Шевченко поразился бы, что стал символом националистов на УкраинеПрофессор МГУ Андрей Манойло рассказал, в чем ошибаются организаторы марафона «Шевченко мобилизует!» в поддержку боевой операции в Донбассе
Совет от Залужного
В отличие от Кулебы, бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не стал заворачивать правду в романтическую обертку и прямо сказал украинским солдатам, что пора "научиться умирать".
"Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание", - сказал Залужный , предложив военным ВСУ "учиться не бояться смерти".
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
12:19
"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжитьБывший главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил обучающимся там украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы, пишет британская газета The Sun
Другие темы: У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ.
 
ЭксклюзивРоссияКиевУкраинаДмитрий КулебаТарас ШевченкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВС РФБПЛАдроныпроизводствопродвижениеКураховоЧасов ЯрДзержинск (Торецк)КупянскобстрелыпосольствоСШАИталияИспанияГрецияВалерий ЗалужныйХроники
 
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Заголовок открываемого материала
18:16ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ
18:14Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно
18:09В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
18:00В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы - тату. Итоги 20 ноября
17:34Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
17:26У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский
17:03G20 отодвинула Украину на задний план − Запад утратил силу и не захотел ссориться из-за России
17:03У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ
16:54ГУР и МИД Украины призывают "не нагнетать" из-за ракетно-бомбового удара
16:40Правь, Британия. А украинцы − готовьтесь умирать. Так говорил Залужный
16:30Великая стройка. Никарагуа и Китай снова думают над альтернативой Панамскому каналу
16:26На Западе не зря паникуют: ВС РФ нанесли удары по авиационной инфраструктуре Украины и не только
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