В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы - тату. Итоги 20 ноября
18:00 20.11.2024 (обновлено: 18:03 20.11.2024)
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Иностранные посольства в Киеве приостановили работу, так как ждут ответа ВС РФ на удары американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Минобороны Украины уверено - опасности нет
В России к 2030 году в пять раз увеличат производство БПЛА в рамках в рамках реализации восьми нацпроектов по технологическому лидерству.
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что война будет долгой и сделал татуировку с цитатой поэта Тараса Шевченко.
Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прямо сказал, что украинским военным пора "научиться умирать".
А была ли опасность?
Утром 20 ноября новостные ленты облетело сообщение о том, что сразу несколько иностранных посольств, находящихся в Киеве, приостановили работу из-за "потенциальной воздушной атаки".
Первым об этом отрапортовало американское диппредставительство, посоветовав своим сотрудникам и гражданам США "укрыться на месте". При этом источник информации о якобы готовящейся атаке в сообщении указан не был.
11:33Испугались ответа? Посольство США на Украине закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки"Около семи часов утра 20 ноября посольство США на Украине опубликовало на своем официальном сайте сообщение, где говорится, что объект временно закрывается ввиду ожидания "потенциальной воздушной атаки"
СМИ связали такое поведение иностранцев в Киеве с примененными накануне по территории Брянской области американскими баллистическими ракетами ATACMS. Вдогонку руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что авиация России действительно готова к обстрелам, ведь "она накапливала ракеты месяцами".
Спустя несколько часов, уже ближе к вечеру, Главное управление разведки украинского (ГУР) Министерство обороны выступило с заявлением о том, что сообщения о скором массированном ударе по Киеву - "информационно-психологическая атака" против страны.
"Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР (Главного управления разведки Украины. - Ред.) распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня. Данное сообщение - фейк", - заявили в ведомстве, ссылаясь на точную информацию, полученную от осведомленных союзников.
Там призвали реагировать на подобную информацию одновременно "без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", но в то же время "не игнорируя сигналы воздушной тревоги".
Продвижение ВС РФ
Российские воины продолжают работу по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, 20 ноября стало известно, что силы ВС РФ пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово.
"Северный фланг Курахово продолжает сыпаться, и поделать с этим ВСУ уже ничего не могут", - уточнил телеграм-канал "Военная хроника".
10:23Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИРоссийские военные пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово. Таким образом, силы ВС РФ добавили к штурму города еще одно направление. Об этом сообщает "Российская газета"
В то же время другие российские подразделения закрепились в районе административных зданий Часова Яра.
Подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко уточнил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.
В то же время российские военные оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил.
"Судя по всему, центр города за ВС РФ", - говорится в публикации канала.
12:41"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в ТорецкеПодразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил. Об этом 20 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника"
Наконец, в Купянске ВС РФ уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома. Уточняется, что здание обрушилось вместе с находящимися внутри двумя десятками украинских военных, среди которых были и командиры ВСУ.
Производство беспилотников в России увеличат в пять раз
Об этом на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в среду сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он уточнил, что сделано это будет до 2030 года.
Зампред правительства добавил, что на данный момент Россия производит собственные двигатели, электрические компоненты и контроллеры, и через пять лет планируется достичь уровня независимости в 70%.
Это - лишь часть работы в рамках реализации восьми нацпроектов по технологическому лидерству. На них будет направлено 3 триллиона рублей из государственного бюджета, резюмировал Мантуров.
2 ноября, 03:45Мы выстроили оборонную промышленность и теперь Россия делает дроны, которых нет у противника — НасоновУ отечественных БПЛА сейчас более высокая скорость, бесшумные двигатели, более серьезная боевая нагрузка. Если раньше бойцы двумя-тремя дронами могли решить одну тактическую задачу, то теперь хватает одного беспилотника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Кулеба и тату
Пока российская Армия уничтожает ВСУ на поле боя, а в стране наращивают темпы производства БПЛА, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвастался новой татуировкой, выполненной в виде цитаты из стихотворения "Судьба" поэта Тараса Шевченко "Мы не лукавили с тобой".
О том, как киевский режим сделал из Тараса Шевченко националистический бренд, читайте в этих материалах:
14 июня 2023, 05:49КультураНесовместимое реально. Русский писатель Шевченко, он же — украинский националистический бренд "Тарас"С 12 июня 1857 г. по 13 июля 1858 г. украинский поэт, прозаик и художник Тарас Шевченко вел дневник, в котором описал свою жизнь в ссылке и возвращение в Санкт-Петербург. Свои записи, как и все прозаические произведения, он вел на русском языке
Совет от Залужного
В отличие от Кулебы, бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не стал заворачивать правду в романтическую обертку и прямо сказал украинским солдатам, что пора "научиться умирать".
"Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание", - сказал Залужный , предложив военным ВСУ "учиться не бояться смерти".
12:19"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжитьБывший главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил обучающимся там украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы, пишет британская газета The Sun