https://ukraina.ru/20241121/1059085763.html

Петля вокруг Курахово: военный эксперт рассказал, почему Зеленский не дает приказ на вывод войск

Петля вокруг Курахово: военный эксперт рассказал, почему Зеленский не дает приказ на вывод войск - 21.11.2024 Украина.ру

Петля вокруг Курахово: военный эксперт рассказал, почему Зеленский не дает приказ на вывод войск

Зеленский хладнокровно относится к потерям, которые несет Украина, иначе давно уже пошел на мирные переговоры. Держаться до последнего, оттягивая как можно больше российских частей. Такой же принцип Гитлер исповедовал с 1944 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-11-21T06:15

2024-11-21T06:15

2024-11-21T08:10

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Сейчас ВСУ не хотят отводить войска из Кураховского кармана даже под угрозой окружения российских войск. В этом Зеленский во многом копирует Гитлера. Это города-крепости, Восточный вал, вера в чудо-оружие, отметил эксперт.В Купянске не все просто. Российским войскам удалось с ходу ворваться в город. Река является дополнительным препятствием, но Купянск очень важен, потому что появляется перспектива движения на Харьков с востока, указал историк."Но это перспектива дальняя, не сегодняшнего дня, но она важна, поэтому за Купянск и Курахово идут тяжелые бои", — подчеркнул эксперт.Недавним выходом ДРГ в Черниговской области российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. В зависимости от того, как сложится ситуация в Курской области, хотя бои там тяжелые, но ВС РФ перемалывают там лучшие украинские части, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.Подробнее том, может ли Запад отправить группировку войск на Украину и чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО — в интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241120/1059076238.html

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