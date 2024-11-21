Петля вокруг Курахово: военный эксперт рассказал, почему Зеленский не дает приказ на вывод войск - 21.11.2024 Украина.ру
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Петля вокруг Курахово: военный эксперт рассказал, почему Зеленский не дает приказ на вывод войск
Петля вокруг Курахово: военный эксперт рассказал, почему Зеленский не дает приказ на вывод войск - 21.11.2024 Украина.ру
Петля вокруг Курахово: военный эксперт рассказал, почему Зеленский не дает приказ на вывод войск
Зеленский хладнокровно относится к потерям, которые несет Украина, иначе давно уже пошел на мирные переговоры. Держаться до последнего, оттягивая как можно больше российских частей. Такой же принцип Гитлер исповедовал с 1944 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-11-21T06:15
2024-11-21T08:10
новости
украина
россия
курахово
адольф гитлер
юрий кнутов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
всу
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Сейчас ВСУ не хотят отводить войска из Кураховского кармана даже под угрозой окружения российских войск. В этом Зеленский во многом копирует Гитлера. Это города-крепости, Восточный вал, вера в чудо-оружие, отметил эксперт.В Купянске не все просто. Российским войскам удалось с ходу ворваться в город. Река является дополнительным препятствием, но Купянск очень важен, потому что появляется перспектива движения на Харьков с востока, указал историк."Но это перспектива дальняя, не сегодняшнего дня, но она важна, поэтому за Купянск и Курахово идут тяжелые бои", — подчеркнул эксперт.Недавним выходом ДРГ в Черниговской области российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. В зависимости от того, как сложится ситуация в Курской области, хотя бои там тяжелые, но ВС РФ перемалывают там лучшие украинские части, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.Подробнее том, может ли Запад отправить группировку войск на Украину и чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО — в интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
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украина
россия
курахово
купянск
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новости, украина, россия, курахово, адольф гитлер, юрий кнутов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, всу, окружение, купянск, черниговская область, курская область, детали, сво
Новости, Украина, Россия, Курахово, Адольф Гитлер, Юрий Кнутов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, окружение, Купянск, Черниговская область, Курская область, детали, СВО

Петля вокруг Курахово: военный эксперт рассказал, почему Зеленский не дает приказ на вывод войск

06:15 21.11.2024 (обновлено: 08:10 21.11.2024)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Зеленский хладнокровно относится к потерям, которые несет Украина, иначе давно уже пошел на мирные переговоры. Держаться до последнего, оттягивая как можно больше российских частей. Такой же принцип Гитлер исповедовал с 1944 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Сейчас ВСУ не хотят отводить войска из Кураховского кармана даже под угрозой окружения российских войск. В этом Зеленский во многом копирует Гитлера. Это города-крепости, Восточный вал, вера в чудо-оружие, отметил эксперт.
"Держаться до последнего, оттягивая как можно больше российских частей. Такой же принцип Гитлер исповедовал с 1944 года. Зеленский хладнокровно относится к потерям, которые несет Украина, иначе давно бы пошел на мирные переговоры", — подчеркнул Кнутов.
В Купянске не все просто. Российским войскам удалось с ходу ворваться в город. Река является дополнительным препятствием, но Купянск очень важен, потому что появляется перспектива движения на Харьков с востока, указал историк.
"Но это перспектива дальняя, не сегодняшнего дня, но она важна, поэтому за Купянск и Курахово идут тяжелые бои", — подчеркнул эксперт.
Недавним выходом ДРГ в Черниговской области российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. В зависимости от того, как сложится ситуация в Курской области, хотя бои там тяжелые, но ВС РФ перемалывают там лучшие украинские части, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
Подробнее том, может ли Запад отправить группировку войск на Украину и чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО — в интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
Валерий Залужный
Вчера, 16:40
Правь, Британия. А украинцы — готовьтесь умирать. Так говорил ЗалужныйБывший главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный не перестает жечь глаголом. Недавно он призвал Соединенное Королевство взрастить новую политическую элиту для Украины, а военнослужащим украинской армии посоветовал готовиться к смерти
 
НовостиУкраинаРоссияКураховоАдольф ГитлерЮрий КнутовВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОВСУокружениеКупянскЧерниговская областьКурская областьдеталиСВО
 
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