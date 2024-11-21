Петля вокруг Курахово: военный эксперт рассказал, почему Зеленский не дает приказ на вывод войск
06:15 21.11.2024 (обновлено: 08:10 21.11.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Зеленский хладнокровно относится к потерям, которые несет Украина, иначе давно уже пошел на мирные переговоры. Держаться до последнего, оттягивая как можно больше российских частей. Такой же принцип Гитлер исповедовал с 1944 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Сейчас ВСУ не хотят отводить войска из Кураховского кармана даже под угрозой окружения российских войск. В этом Зеленский во многом копирует Гитлера. Это города-крепости, Восточный вал, вера в чудо-оружие, отметил эксперт.
"Держаться до последнего, оттягивая как можно больше российских частей. Такой же принцип Гитлер исповедовал с 1944 года. Зеленский хладнокровно относится к потерям, которые несет Украина, иначе давно бы пошел на мирные переговоры", — подчеркнул Кнутов.
"Но это перспектива дальняя, не сегодняшнего дня, но она важна, поэтому за Купянск и Курахово идут тяжелые бои", — подчеркнул эксперт.
Недавним выходом ДРГ в Черниговской области российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. В зависимости от того, как сложится ситуация в Курской области, хотя бои там тяжелые, но ВС РФ перемалывают там лучшие украинские части, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
Подробнее том, может ли Запад отправить группировку войск на Украину и чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО — в интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:40Правь, Британия. А украинцы — готовьтесь умирать. Так говорил ЗалужныйБывший главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный не перестает жечь глаголом. Недавно он призвал Соединенное Королевство взрастить новую политическую элиту для Украины, а военнослужащим украинской армии посоветовал готовиться к смерти