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Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN
Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN - 23.12.2024 Украина.ру
Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN
Советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что мирного соглашения по завершению конфликта на Украине можно добиться через давление на Россию, передает телеканал CNN
2024-12-23T08:56
2024-12-23T08:56
2024-12-23T09:03
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"Я думаю, что Трамп должен продолжать оказывать давление (на Россию - ред.). Я верю, что тогда сделка может быть достигнута", - сказал он.По словам Салливана, если Вашингтон откажется от дальнейшей поддержки Киева, "вырвав почву из-под ног Украины", и согласится на условия Москвы, то это нанесет серьезный ущерб интересам США в долгосрочной перспективе.Подробнее о мнении Москвы по переговорам - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, украина, сша, джон салливан, дональд трамп, владимир путин
Новости, Россия, Украина, США, Джон Салливан, Дональд Трамп, Владимир Путин
Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN
08:56 23.12.2024 (обновлено: 09:03 23.12.2024)
Советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что мирного соглашения по завершению конфликта на Украине можно добиться через давление на Россию, передает телеканал CNN