Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN - 23.12.2024 Украина.ру
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Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN
Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN - 23.12.2024 Украина.ру
Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN
Советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что мирного соглашения по завершению конфликта на Украине можно добиться через давление на Россию, передает телеканал CNN
2024-12-23T08:56
2024-12-23T09:03
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"Я думаю, что Трамп должен продолжать оказывать давление (на Россию - ред.). Я верю, что тогда сделка может быть достигнута", - сказал он.По словам Салливана, если Вашингтон откажется от дальнейшей поддержки Киева, "вырвав почву из-под ног Украины", и согласится на условия Москвы, то это нанесет серьезный ущерб интересам США в долгосрочной перспективе.Подробнее о мнении Москвы по переговорам - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, джон салливан, дональд трамп, владимир путин
Новости, Россия, Украина, США, Джон Салливан, Дональд Трамп, Владимир Путин

Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN

08:56 23.12.2024 (обновлено: 09:03 23.12.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что мирного соглашения по завершению конфликта на Украине можно добиться через давление на Россию, передает телеканал CNN
"Я думаю, что Трамп должен продолжать оказывать давление (на Россию - ред.). Я верю, что тогда сделка может быть достигнута", - сказал он.
По словам Салливана, если Вашингтон откажется от дальнейшей поддержки Киева, "вырвав почву из-под ног Украины", и согласится на условия Москвы, то это нанесет серьезный ущерб интересам США в долгосрочной перспективе.
"Поэтому я думаю, что самое важное для Дональда Трампа - это послать (президенту России Владимиру - ред.) Путину сигнал: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, Европа будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока вы не примете справедливые условия для справедливого мира", - заключил Салливан.
Подробнее о мнении Москвы по переговорам - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДжон СалливанДональд ТрампВладимир Путин
 
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