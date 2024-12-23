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Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN

Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN - 23.12.2024 Украина.ру

Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN

Советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что мирного соглашения по завершению конфликта на Украине можно добиться через давление на Россию, передает телеканал CNN

2024-12-23T08:56

2024-12-23T08:56

2024-12-23T09:03

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"Я думаю, что Трамп должен продолжать оказывать давление (на Россию - ред.). Я верю, что тогда сделка может быть достигнута", - сказал он.По словам Салливана, если Вашингтон откажется от дальнейшей поддержки Киева, "вырвав почву из-под ног Украины", и согласится на условия Москвы, то это нанесет серьезный ущерб интересам США в долгосрочной перспективе.Подробнее о мнении Москвы по переговорам - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, джон салливан, дональд трамп, владимир путин