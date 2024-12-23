Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Вновь избранный президент США Дональд Трамп сказал, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным для решения украинского вопроса, так как ему "не терпится положить этому конец". Соответствующее заявление американский лидер сделал во время конференции Turning Point USA в Аризоне
"Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне", - заявил Трамп, добавив, что будь он на посту президента в 2022 году, то не не допустил бы начала этого "ужасного" конфликта, в отличие от действующего президента США Джо Байдена.
На прошлой неделе во время "Прямой линии-2024", отвечая на вопрос американского журналиста, что Путин готов предложить Трампу, российский президент подчеркнул, что всегда готов на диалог.
"Вы сказали, что я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно. В любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", - сказал Путин.
20 декабря, 11:03"Он хозяин положения": в США посмотрели "Прямую линию" Путина и сделали выводыПрезидент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии-2024" дал понять Западу, что он является хозяином положения в конфликте на Украине. Такое мнение 20 декабря высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
Подробности здесь: Путин ответил американскому журналисту, что он готов предложить Трампу.
P.S. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.