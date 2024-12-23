https://ukraina.ru/20241223/1059868213.html

Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным

Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным - 23.12.2024 Украина.ру

Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным

Вновь избранный президент США Дональд Трамп сказал, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным для решения украинского вопроса, так как ему "не терпится положить этому конец". Соответствующее заявление американский лидер сделал во время конференции Turning Point USA в Аризоне

2024-12-23T10:12

2024-12-23T10:12

2024-12-23T10:12

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На прошлой неделе во время "Прямой линии-2024", отвечая на вопрос американского журналиста, что Путин готов предложить Трампу, российский президент подчеркнул, что всегда готов на диалог."Вы сказали, что я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно. В любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", - сказал Путин.Подробности здесь: Путин ответил американскому журналисту, что он готов предложить Трампу.P.S. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.

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новости, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, украина, встреча