Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным - 23.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241223/1059868213.html
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным - 23.12.2024 Украина.ру
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным
Вновь избранный президент США Дональд Трамп сказал, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным для решения украинского вопроса, так как ему "не терпится положить этому конец". Соответствующее заявление американский лидер сделал во время конференции Turning Point USA в Аризоне
2024-12-23T10:12
2024-12-23T10:12
новости
сша
дональд трамп
владимир путин
джо байден
украина
встреча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102407/60/1024076081_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fc065bb0002ddd46e9f77f8be497697.jpg
На прошлой неделе во время "Прямой линии-2024", отвечая на вопрос американского журналиста, что Путин готов предложить Трампу, российский президент подчеркнул, что всегда готов на диалог."Вы сказали, что я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно. В любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", - сказал Путин.Подробности здесь: Путин ответил американскому журналисту, что он готов предложить Трампу.P.S. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.
https://ukraina.ru/20241220/1059829900.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102407/60/1024076081_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_31093e3af5efcb398af1a76f653e7f23.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, украина, встреча
Новости, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, Украина, встреча

Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным

10:12 23.12.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вновь избранный президент США Дональд Трамп сказал, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным для решения украинского вопроса, так как ему "не терпится положить этому конец". Соответствующее заявление американский лидер сделал во время конференции Turning Point USA в Аризоне

"Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне", - заявил Трамп, добавив, что будь он на посту президента в 2022 году, то не не допустил бы начала этого "ужасного" конфликта, в отличие от действующего президента США Джо Байдена.

На прошлой неделе во время "Прямой линии-2024", отвечая на вопрос американского журналиста, что Путин готов предложить Трампу, российский президент подчеркнул, что всегда готов на диалог.
"Вы сказали, что я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно. В любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", - сказал Путин.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
20 декабря, 11:03
"Он хозяин положения": в США посмотрели "Прямую линию" Путина и сделали выводыПрезидент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии-2024" дал понять Западу, что он является хозяином положения в конфликте на Украине. Такое мнение 20 декабря высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
Подробности здесь: Путин ответил американскому журналисту, что он готов предложить Трампу.
P.S. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.
 
НовостиСШАДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденУкраинавстреча
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
10:52"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов
10:44Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ
10:35СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии
10:16"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении
10:12Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным
10:11Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР
09:36Сийярто не видит необходимости в посреднике при переговорах Трампа и Путина
09:32"Новая мистификация": Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску
09:26Визит Фицо к Путину из-за Зеленского. Главное на Украине на утро 23 декабря
08:56Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN
08:30Киев направил в Запорожскую область пропагандистов для подготовки фейков - Рогов
08:04Главное за ночь 23 декабря
07:55"Пощечина Зеленскому". Фицо обсудил с Путиным возможности урегулирования украинского конфликта
07:34"Дорого заплатят": Орбан указал на "тотально ошибочную" позицию Запада по Украине
07:15"Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном
06:30Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией
06:15Курахово в огневом окружении: Кнутов о том, куда ВСУ вывели войска и зачем оставили "мясо" и тероборону
06:00Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово
05:45Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска
Лента новостейМолния