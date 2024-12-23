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"Новая мистификация": Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску

"Новая мистификация": Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску - 23.12.2024 Украина.ру

"Новая мистификация": Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Аризоне назвал "новой мистификацией" информацию о том, что он якобы уступил президентство американскому предпринимателю Илону Маску

2024-12-23T09:32

2024-12-23T09:32

2024-12-23T09:32

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илон маск

дональд трамп

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"Всевозможные мистификации. Новая заключается в том, что президент Трамп уступил президентство Илону Маску. Нет, нет, этого не произойдет ... Нет, он (Маск) не станет президентом ... Он не будет президентом, и знаете почему, он не может, так как он не был рожден в этой стране", - объяснил Трамп.При этом он отметил, что Маск проделал блестящую работу.На прошлой неделе Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.На днях газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, по их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. СМИ ранее также обращали внимание на то, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа.Подробнее о Маске - в материале "Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, илон маск, дональд трамп