https://ukraina.ru/20241118/1058949311.html

Их мало и они - жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник, о том, чего нам ждать от США

Их мало и они - жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник, о том, чего нам ждать от США - 18.11.2024 Украина.ру

Их мало и они - жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник, о том, чего нам ждать от США

С Украиной мы быстро не разберемся, потому что Трамп тоже пытается заставить Россию пойти на заморозку. До Запада еще не дошло, что они проиграли. Война продолжится. У Украины еще хватает пушечного мяса, чтобы бросать его в топку. Даже если у Украины серьезно ослабнет армия, обстрелы и теракты продолжатся

2024-11-18T06:10

2024-11-18T06:10

2024-11-18T06:10

интервью

украина

сша

израиль

дональд трамп

станислав крапивник

камала харрис

нато

пентагон

иран

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Нам придется еще долго повозиться, чтобы остановить киевский режим, считает офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав КрапивникОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее представители Запада подбросили нам два информационных повода, чтобы порассуждать о гипотетическом столкновении между Россией и западными странами.Во-первых, глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".Во-вторых, Пентагон привел официальную статистику, согласно которой около 500 американских военнослужащих в год покончили жизнь самоубийством (493 в 2022 году и 523 в 2023 году), что равняется численности усиленного батальона.- Станислав, учитывая, что западники сами говорят про себя, какими прямо сейчас они располагают военно-техническими ресурсами, чтобы организовать против России ограниченную интервенцию на Украине с целью вынудить Москву пойти на заморозку конфликта?- Начнем с темы суицида. Число самоубийств среди действующих американских военнослужащих и особенно среди ветеранов в свое время доходило до 22 человек в день. Это связано с тем, что людей посылали в Ирак и в Афганистан по семь-девять раз за семь-девять лет. Они там жили в условиях повстанческой войны, когда у тебя нет тыла и фронта, а есть только потенциальные враги. Естественно, что это провоцировало серьезные психологические травмы и массовые разводы. Сохранить семью в таких условиях почти невозможно. Отсюда и решения покончить с собой.- Почему это так происходило? У них ротации не было?- Ротация была. Но не в людях, а в батальонах.США в тех конфликтах действовали по бригадной системе. В каждой бригаде по три батальона. Один батальон – на фронте, второй – только что вернулся с поля боя и восстанавливается в тылу, а третий батальон готовится пойти в бой. Третий батальон звонит второму батальону и говорит: "Ребят, у нас нет людей на такие-то позиции. Дайте нам кого-то". То есть сам батальон по закону не может проводить на передовой больше полугода, а офицеры, старшие сержанты и узкие специалисты – пожалуйста.Вот и получается, что военнослужащие страдают от депрессии, чувства вины и наркотической зависимости. Если ты восемь лет живешь в таких условиях с короткими перерывами, у тебя крыша поедет.- Вернемся к теме военных ресурсов Запада.- Во-первых, мы уже фактически воюем с оружием и наемниками из 30 стран НАТО. И когда высокопоставленные генералы Бундесвера говорят, что их ресурсов хватит для защиты какого-то небольшого города, а не Берлина, мне хочется спросить у Бауэра: "Какая европейская армия нас выгонит из Украины?". В Германии только сейчас опять стали создавать танки. До этого десять лет немцы ими не занимались. Так что этот натовский адмирал говорит об этом лишь потому, что его слова никак нельзя проверить. Он сидит в своей Голландии, зная, что ему по голове ничего не прилетит.У США, конечно, есть боеспособные части: 802-я и 101-я воздушно-десантные дивизии, которые находятся в Польше и в Румынии. Есть еще 1-я пехотная и 1 танковая дивизии. В каждой американской дивизии в среднем по 20 тысяч штыков. То есть прямо сейчас Штаты могут собрать и отправить на Украину группировку численностью от 60 до 80 тысяч человек. И даже если отправят, то эти войска все равно понесут серьезные потери, к которым Америка политически не готова.Я уже не говорю о том, что будет, если мы вдруг уничтожим один американский авианосец на 5 тысяч человек.Американское общество забыло, что такое реальная война. Последний раз оно это пережило во время Корейской войны. Даже Вьетнам нельзя считать полноценной войной, потому что там за неделю гибло от 50 до 100 американских военнослужащих. А Украина сейчас теряет за сутки убитыми и ранеными около 2 тысяч человек.Поэтому у США сейчас кишка тонка. Не готовы они к такой войне, которая будет идти где-то там далеко (американцы вряд ли смогут найти Донбасс на карте), и при этом будет сопровождаться такими потерями.- При этом Трамп пообещал делать упор на подготовке американской армии к большой сухопутной войне. В частности, на производстве дронов, ракет и снарядов.- У Америки нет и не было большой сухопутной армии, потому что она фактически находится на очень большом острове. Да, во время Второй мировой войны у нее было 12 миллионов солдат, но в основном это были летчики и моряки. Они всегда делали ставку на авиацию и флот, а не на сухопутные войска. Тем более, эту армию еще надо на чем-то привезти.Повторюсь, даже если сейчас Штаты захотят что-то куда-то привезти, они привезут людей на место будущего поражения. Потому что авиации надо взлетать с сухопутных баз, а авианосцы при современных средствах дистанционного поражения – это огромная мишень. И американцы это понимают.Я смотрел интересный видеоролик еще 1980х годов, когда комитет конгресса по обороне спросил у четырехзвездного адмирала: "Как долго продержится наш флот, если начнется большая война с Советским Союзом"? Адмирал честно сказал: "Неделю. А если мы не будем выходить из портов – две недели". А ведь тогда еще не было гиперзвуковых ракет, которые наводятся искусственным интеллектом.Вообще у США сейчас другая проблема – у них на носу война с Ираном.Посмотрите, кто войдет в будущую администрацию Трампа. Это же лучшая администрация, которую Израиль мог купить за деньги. Хотя в первой администрации Трампа было все то же самое. Он пришел к власти вместе с людьми, которые хотели перезагрузки отношений с Россией, Китаем и Ираном, а потом большинство из них попали в тюрьму. Трамп их мог защитить или помиловать, но он ничего не сделал. И сейчас то же самое.Трамп назначил Маска (он хорошо относится к России и у него бизнес-связи в Китае) и Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности. Они фактически будут бороться с бюрократизмом. Это вроде бы неплохо, потому что к бюрократизму надо относиться как к сорняку: ты его не победишь, но если не будешь выкорчёвывать, твои грядки им зарастут. Но внешней политикой они заниматься не будут.Все реальная власть в США будет принадлежать "христианским сионистам", как они себя сами называют. Будущий министр обороны Питер Хегсет прямо сказал: "Я воевал в Афганистане, чтобы мои сыновья могли воевать за избранный народ". То есть не за свою страну, а за чужую. Ведь между США и Израилем нет ни одного подписанного договора о союзничестве.Будущий Госсекретарь Марк Рубио, конечно, не сионист, но израильское лобби подарило ему больше миллиона долларов. Он прямо говорил: "Израиль должен уничтожить все элементы ХАМАСА, до которых они могут добраться".Короче говоря, в этих условиях Трампу явно будет не до глубоких реформ в армии и в ВПК.- Про Иран чуть позже. Закончим с Украиной. Правильно ли я понимаю, что Запад сейчас может выставить против нас 60-тысячную группировку без массированной авиационной поддержки?- Нет. Авиацию они применять не будут. 60 тысяч – это только то, что могут выставить американцы. У них еще есть 20-30 тысяч французов и столько же всех остальных европейцев. Но эффективность личного состава и вооружений будет отличаться от страны к стране. В таких условиях наладить логистику – это страшное дело.Общая численность ВС Франции – 250 тысяч солдат. Но активных штыков там только 20-40 тысяч. Потому что каждого бойца в окопе обслуживают девять человек в тылу (механики, водители, повара, бухгалтера). Это не армия Наполеона, которая шагала по Европе, питаясь тем, что находила по пути, и в которой солдат обслуживали жены и проститутки, когда они лагерь разбивали. Это крайне раздутая структура (смеется).Максимум, что сейчас НАТО может выставить против нас – 500 тысяч человек. Потому что массовая мобилизация на Западе сейчас не прокатит. И это не будет так, что вся эта огромная монгольская орда хлынет на нашу территорию. Быстро ее не собрать. Мы поймем это за несколько месяцев и начнем реагировать.Если какая-то интервенция и будет, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек. Ну еще по бригаде из трех стран Прибалтики привезут (смеется). Что они могут сделать?- А мы в этой ситуации что будем делать? Объявлять мобилизацию и подключать северокорейцев?- Северокорейцы уже Берлин взяли. Только немцы ничего не поняли, потому что они такие незаметные (смеется).Конечно, у нас будет мобилизация и объявление войны. Но надо понимать, что у нас больше 30 миллионов человек имеют опыт службы в армии. Мы сможем нарастить группировку гораздо быстрее Запада. И вооружений у нас больше, чем у них. Может быть, у нас старые танки, но это все равно танки.Когда я служил в американской армии, мы еще в 1998 году обсуждали мобилизационный ресурс США и пришли к выводу, что он крайне низкий. Да, общая численность населения Америки более 330 миллионов человек. Но только по официальным данным 40% американских граждан страдают от тяжелой формы ожирения. В Америке полно 300 килограммовых людей. Что ты с ними сделаешь? Выкатишь на поле боя, чтобы найти мины? Если они пробегут 20 метров, у них инфаркт будет.При этом сама американская армия в прошлом году установила антирекорд по ожирению – 20% военнослужащих. Каждый пятый солдат. Когда я служил, у нас вообще не было толстых, потому что нас проверяли два раза в год. Если какой-то рядовой набирал лишние килограммы, над ним сразу же ставили сержанта, который устанавливал ему строгий режим. Если ты не похудеешь за полгода, тебя выгонят. А сейчас их оставляют служить.Повторюсь, даже если США захотят провести глубокие реформы в армии, они просто это не успеют, так как могут ввязаться в большую войну Израиля с Ираном.- Как технически может выглядеть война Израиля с Ираном, в которую США вынуждены будут вступить?- Сначала это будут ракетные атаки.США будут задействовать авиацию. Но нужно понимать, что ни один американский авианосец не зайдет в Персидский залив. И дело не в том, что Иран закроет им проливы. Просто там неглубокая вода и небольшая акватория для маневра. Более того, Саудовская Аравия объявила о закрытии своего воздушного пространства. Так что американским самолетам придется долго лететь.У Израиля тоже есть свои проблемы.Последняя их ракетная атака по Ирану шла в трех волнах. И только одна волна выпустила ракеты и улетела. Первая волна должна была пробить коридоры, а две другие волны должна были накрыть нефтегазовую инфраструктуру и атомные реакторы. Но вторая волна вернулась домой, а третья даже не поднялась. Потому что первая волна не смогла достичь целей. То есть воздушное пространство Ирана надежно закрыто российскими системами и летчиками (мы же поставляем Ирану самолеты).Короче говоря, мы уже закрыли Иран, который, в свою очередь, может пробить Израиль и США.Американцы не могут быстро производить ракеты для ПВО. И когда Израиль кричит: "Мы все сбили", это ложь. Израильтян страховали британские и американские корабли, у которых хорошая система ПВО. Но эти эсминцы свои ракеты истратили. И это проблема.Причем дальность действия иранских ракет позволяет им накрыть 60 тысяч американских войск, которые они держат на базах в Сирии и Ираке. Эти базы можно списать заранее. Живыми оттуда никто не выйдет.Но эта война Россию тоже затянет. Там же у нас тоже есть сухопутные войска, флот и авиация. Мы окажемся посреди войны.- Не получится ли так, что эта гипотетическая война против Ирана высосет из нас больше ресурсов, чем Украина.- Конечно. Потому что Украина не успела так купить Америку, как Израиль, который делал это 40 лет. Израильское лобби в США – это единственное лобби, которое не попадает под законы об иностранных агентов. Вы можете себе представить, чтобы такое в России было? Каждый представитель израильского лобби контролирует одного конгрессмена.Это можно сравнить с мороженым, которое само себя ест. США дают деньги Израилю, Израиль платит откаты американскому руководству, американское руководство дает деньги Израилю. И так до бесконечности. То есть американские солдаты – это холопы израильских амбиций.Министр финансов Израиля договорился до того, что Израиль должен быть в границах от Ефрата до Нила. То есть это сумасшедшие люди, которые хотят устроить войну со всем Ближним Востоком.Так что и Россия, и Китай (он сейчас накапливает флот возле Персидского залива) не смогут остаться в стороне от этой войны.- Когда можно будет более предметно говорить о вероятности этой большой войны? Успеем ли мы за это время разобраться с Украиной?- С Украиной мы быстро не разберемся, потому что Трамп тоже пытается заставить Россию пойти на заморозку. До Запада еще не дошло, что они проиграли. Война продолжится. У Украины еще хватает пушечного мяса, чтобы бросать его в топку. Даже если у Украины серьезно ослабнет армия, обстрелы и теракты продолжатся. Нам придется еще долго повозиться, чтобы остановить киевский режим.Я бы еще добавил про Трампа. Не факт, что он 100% станет президентом.Во-первых, его еще не выбрали. В Америке избирают не люди, а коллегия выборщиков. Да, у него там 370 голосов, но демократы открыто говорят, что 6 января конгресс должен будет подтвердить выбор коллегии. И тут они могут сослаться на 14-ю поправку 3-го абзаца конституции: "Человек, который бунтовал против государства, не имеет занимать государственные должности".Я имею в виду беспорядки 6 января 2021 года.Понятно, что Трамп его не организовывал. Было видео, что полиция сама проводила толпу в Капитолий, которая шла туда как туристы и фотографировала. Какой это бунт? Это как эпизод с пожаром Рейхстага. Но демократы могут за это зацепиться и помотать Трампу нервы.Более того, СМИ демократов уже обсуждают сценарий, при котором Байдену нужно подать в отставку и передать власть Харрис. И если 6 января Трампа отстранят от власти, в Америке будет первая женщина-президент. Трамп будет это оспаривать, и там начнутся массовые беспорядки.Харрис тоже поддерживает Израиль. Просто у новой команды Трампа в этом плане совсем нет тормозов.В общем, будет интересно. Запасайтесь попкорном. Американская трагедия еще не закончилась (смеется).- А по Украине чего ждать до того момента, как это шоу не наступило?- Белый дом уже объявил, что хочет спасти Курскую область от КНДР, поэтому посылает на Украину еще 200 "Страйкеров" (смеется).Я не шучу. Именно так США преподносят ход боевых действий. "Украина будет обороняться в Курской области с помощью американской техники против северокорейской группировки, которую подослала Россия". Представляете, какой бред пишут американские СМИ для своего населения, каждый третий из которого с трудом может читать."Страйкеры" - это огромные машины, которые хорошо горят. Мы будем их жечь. А так на украинском направлении особых подвижек я пока не ожидаю.О других аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке

https://ukraina.ru/20240229/1053613977.html

https://ukraina.ru/20241114/1058919789.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, сша, израиль, дональд трамп, станислав крапивник, камала харрис, нато, пентагон, иран, сво, флот, авиация, ракеты