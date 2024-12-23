https://ukraina.ru/20241223/1059869132.html

СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии

СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии - 23.12.2024 Украина.ру

СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии

Для решения энергетических проблем Молдавии президент этой постсоветской республики Майя Санду заявила о необходимости разработать план военной операции против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом 23 декабря сообщило пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).

2024-12-23T10:35

2024-12-23T10:35

2024-12-23T10:50

новости

молдавия

приднестровье

пмр

служба внешней разведки

ес

свр

военная эскалация

восточная европа

евроинтеграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059870579_0:269:3003:1958_1920x0_80_0_0_c90e1db42eed42770fe988d05f344f5f.jpg

Поводом для радикальных решений президента Молдавии стала угроза энергетического кризиса в постсоветской республике. Новый год ознаменуется прекращением (по инициативе Киева) действия российской-украинского договора о транзите российского газа через территорию Украины.Майя Санду провела совещание с правительством Молдавии с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности. На мероприятии был поставлен вопрос о возобновлении Кишинёвом военных действий в Приднестровье."По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье". Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР "за сепаратизм", а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона", - отметили в СВР.По информации российской спецслужбы, Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в ПМР.Там также обратили внимание на озабоченность проблемой возобновления военного конфликта в Приднестровье. СВР констатировала, что среди молдаван немало тех, кто прошел или хорошо помнит боевые действия на Днестре в 1992 году."Не отрезвило президента напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. "Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции", - сообщила СВР.Ранее на эту тему: Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР

молдавия

приднестровье

пмр

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, приднестровье, пмр, служба внешней разведки , ес, свр, военная эскалация, восточная европа, евроинтеграция, энергетика, энергетический кризис, российский газ