СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии - 23.12.2024 Украина.ру
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СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии
СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии - 23.12.2024 Украина.ру
СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии
Для решения энергетических проблем Молдавии президент этой постсоветской республики Майя Санду заявила о необходимости разработать план военной операции против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом 23 декабря сообщило пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).
2024-12-23T10:35
2024-12-23T10:50
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Поводом для радикальных решений президента Молдавии стала угроза энергетического кризиса в постсоветской республике. Новый год ознаменуется прекращением (по инициативе Киева) действия российской-украинского договора о транзите российского газа через территорию Украины.Майя Санду провела совещание с правительством Молдавии с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности. На мероприятии был поставлен вопрос о возобновлении Кишинёвом военных действий в Приднестровье."По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье". Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР "за сепаратизм", а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона", - отметили в СВР.По информации российской спецслужбы, Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в ПМР.Там также обратили внимание на озабоченность проблемой возобновления военного конфликта в Приднестровье. СВР констатировала, что среди молдаван немало тех, кто прошел или хорошо помнит боевые действия на Днестре в 1992 году."Не отрезвило президента напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. "Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции", - сообщила СВР.Ранее на эту тему: Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР
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новости, молдавия, приднестровье, пмр, служба внешней разведки , ес, свр, военная эскалация, восточная европа, евроинтеграция, энергетика, энергетический кризис, российский газ
Новости, Молдавия, Приднестровье, ПМР, Служба внешней разведки , ЕС, СВР, военная эскалация, Восточная Европа, евроинтеграция, энергетика, энергетический кризис, российский газ

СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии

10:35 23.12.2024 (обновлено: 10:50 23.12.2024)
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкМолдавская ГРЭС в Приднестровье
Молдавская ГРЭС в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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Для решения энергетических проблем Молдавии президент этой постсоветской республики Майя Санду заявила о необходимости разработать план военной операции против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом 23 декабря сообщило пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).
Поводом для радикальных решений президента Молдавии стала угроза энергетического кризиса в постсоветской республике. Новый год ознаменуется прекращением (по инициативе Киева) действия российской-украинского договора о транзите российского газа через территорию Украины.
Майя Санду провела совещание с правительством Молдавии с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности. На мероприятии был поставлен вопрос о возобновлении Кишинёвом военных действий в Приднестровье.
"По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье". Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР "за сепаратизм", а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона", - отметили в СВР.
По информации российской спецслужбы, Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в ПМР.
Евросоюзе, конечно, были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России. Но к этому в Брюсселе пока не готовы. Да и граница ЕС рядом - опасно. Но никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе", - констатировали в СВР.
Там также обратили внимание на озабоченность проблемой возобновления военного конфликта в Приднестровье. СВР констатировала, что среди молдаван немало тех, кто прошел или хорошо помнит боевые действия на Днестре в 1992 году.
"Не отрезвило президента напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. "Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции", - сообщила СВР.
Ранее на эту тему: Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР
 
НовостиМолдавияПриднестровьеПМРСлужба внешней разведкиЕССВРвоенная эскалацияВосточная Европаевроинтеграцияэнергетикаэнергетический кризисроссийский газ
 
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