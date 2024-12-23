https://ukraina.ru/20241223/1059869132.html
СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии
СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии - 23.12.2024 Украина.ру
СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии
Для решения энергетических проблем Молдавии президент этой постсоветской республики Майя Санду заявила о необходимости разработать план военной операции против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом 23 декабря сообщило пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).
2024-12-23T10:35
2024-12-23T10:35
2024-12-23T10:50
новости
молдавия
приднестровье
пмр
служба внешней разведки
ес
свр
военная эскалация
восточная европа
евроинтеграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059870579_0:269:3003:1958_1920x0_80_0_0_c90e1db42eed42770fe988d05f344f5f.jpg
Поводом для радикальных решений президента Молдавии стала угроза энергетического кризиса в постсоветской республике. Новый год ознаменуется прекращением (по инициативе Киева) действия российской-украинского договора о транзите российского газа через территорию Украины.Майя Санду провела совещание с правительством Молдавии с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности. На мероприятии был поставлен вопрос о возобновлении Кишинёвом военных действий в Приднестровье."По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье". Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР "за сепаратизм", а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона", - отметили в СВР.По информации российской спецслужбы, Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в ПМР.Там также обратили внимание на озабоченность проблемой возобновления военного конфликта в Приднестровье. СВР констатировала, что среди молдаван немало тех, кто прошел или хорошо помнит боевые действия на Днестре в 1992 году."Не отрезвило президента напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. "Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции", - сообщила СВР.Ранее на эту тему: Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР
молдавия
приднестровье
пмр
восточная европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059870579_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_30369f843803310a16b305f42fe5e42b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, приднестровье, пмр, служба внешней разведки , ес, свр, военная эскалация, восточная европа, евроинтеграция, энергетика, энергетический кризис, российский газ
Новости, Молдавия, Приднестровье, ПМР, Служба внешней разведки , ЕС, СВР, военная эскалация, Восточная Европа, евроинтеграция, энергетика, энергетический кризис, российский газ
СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии
10:35 23.12.2024 (обновлено: 10:50 23.12.2024)
Для решения энергетических проблем Молдавии президент этой постсоветской республики Майя Санду заявила о необходимости разработать план военной операции против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом 23 декабря сообщило пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).
Поводом для радикальных решений президента Молдавии стала угроза энергетического кризиса в постсоветской республике. Новый год ознаменуется прекращением (по инициативе Киева) действия российской-украинского договора о транзите российского газа через территорию Украины.
Майя Санду провела совещание с правительством Молдавии с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности. На мероприятии был поставлен вопрос о возобновлении Кишинёвом военных действий в Приднестровье
.
"По словам Санду, "если Москва
не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев
отыграется на пророссийском Приднестровье". Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР "за сепаратизм", а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона", - отметили в СВР.
По информации российской спецслужбы, Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в ПМР.
"В Евросоюзе,
конечно, были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России
. Но к этому в Брюсселе
пока не готовы. Да и граница ЕС рядом - опасно. Но никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе", - констатировали в СВР.
Там также обратили внимание на озабоченность проблемой возобновления военного конфликта в Приднестровье. СВР констатировала, что среди молдаван немало тех, кто прошел или хорошо помнит боевые действия на Днестре в 1992 году.
"Не отрезвило президента напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. "Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции", - сообщила СВР.