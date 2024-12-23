Главное за ночь 23 декабря - 23.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241223/1059865067.html
Главное за ночь 23 декабря
Главное за ночь 23 декабря - 23.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 23 декабря
Один украинский БПЛА был уничтожен за ночь над Россией, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 23.12.2024
2024-12-23T08:04
2024-12-23T08:04
новости
россия
венгрия
донецкая народная республика
владимир рогов
виктор орбан
петер сийярто
минобороны
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059170392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95e22b1f7b87197dc20e433ae324dd2a.jpg.webp
Один украинский БПЛА был уничтожен за ночь над Россией, сообщили в Минобороны.Российские войска проводят зачистку села Сторожевого в районе Великой Новоселки в ДНР, указал Владимир Рогов.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области ВС России продвигаются в районах н.п. Дарьино, Леонидово и Русское Поречное. Противник признаёт продвижение наших войск в указанных районах. В Суджанском районе противник предпринял четыре безуспешные контратаки. Группировка войск "Север" сообщает, что нашими операторами БПЛА уничтожены два танка, в том числе "Абрамс", две БМП "Бредли", БТР "М-113", две ББМ "МаксПро" и САУ 2С1 "Гвоздика";- на Купянском направлении Минобороны России сообщило об освобождении н.п. Лозовая Харьковской области. Наши войска продолжают вбивать "клинья" в оборону противника, забирая под свой контроль все больше территорий. ВС России атакуют н.п. Загрызово, севернее н.п. Лозовая и вдоль лесополос восточнее Глушковки. Севернее Купянска расширяется наш плацдарм на правом берегу р. Оскол, сообщают вражеские ресурсы. В южной части н.п. Двуречная ВС России продвинулись вдоль улицы Купянская и переулка Речной на глубину Идут бои вдоль улиц Купянская и Медицинская;- на Запорожском фронте противнику удалось потеснить наши войска в южной части н.п. Каменское. Севернее Нестерянки ВС России продолжают активные действия, уничтожая солдат противника, которые пытаются эвакуироваться.Более 20 человек в РФ в течение последних дней совершили противоправные действия по заданию мошенников, сообщили в МВД.Мину нашли в Чёрном море у берегов Стамбула, передаёт Anadolu. Сейчас пляж у стамбульского пригорода Агва и район маяка под особым контролем.Запад, не воспринимая новую реальность в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за эту ошибку большую цену, считает Виктор Орбан.Подробнее о попытках Венгрии урегулировать конфликт - в материале Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии на сайте Украина.ру.
россия
венгрия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059170392_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7d45df7b2e2aa74346128c4cfd67895.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, венгрия, донецкая народная республика, владимир рогов, виктор орбан, петер сийярто, минобороны, мвд
Новости, Россия, Венгрия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Минобороны, МВД

Главное за ночь 23 декабря

08:04 23.12.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Один украинский БПЛА был уничтожен за ночь над Россией, сообщили в Минобороны.
Российские войска проводят зачистку села Сторожевого в районе Великой Новоселки в ДНР, указал Владимир Рогов.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области ВС России продвигаются в районах н.п. Дарьино, Леонидово и Русское Поречное. Противник признаёт продвижение наших войск в указанных районах. В Суджанском районе противник предпринял четыре безуспешные контратаки. Группировка войск "Север" сообщает, что нашими операторами БПЛА уничтожены два танка, в том числе "Абрамс", две БМП "Бредли", БТР "М-113", две ББМ "МаксПро" и САУ 2С1 "Гвоздика";
- на Купянском направлении Минобороны России сообщило об освобождении н.п. Лозовая Харьковской области. Наши войска продолжают вбивать "клинья" в оборону противника, забирая под свой контроль все больше территорий. ВС России атакуют н.п. Загрызово, севернее н.п. Лозовая и вдоль лесополос восточнее Глушковки. Севернее Купянска расширяется наш плацдарм на правом берегу р. Оскол, сообщают вражеские ресурсы. В южной части н.п. Двуречная ВС России продвинулись вдоль улицы Купянская и переулка Речной на глубину Идут бои вдоль улиц Купянская и Медицинская;
- на Запорожском фронте противнику удалось потеснить наши войска в южной части н.п. Каменское. Севернее Нестерянки ВС России продолжают активные действия, уничтожая солдат противника, которые пытаются эвакуироваться.
Более 20 человек в РФ в течение последних дней совершили противоправные действия по заданию мошенников, сообщили в МВД.
Мину нашли в Чёрном море у берегов Стамбула, передаёт Anadolu. Сейчас пляж у стамбульского пригорода Агва и район маяка под особым контролем.
Запад, не воспринимая новую реальность в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за эту ошибку большую цену, считает Виктор Орбан.
Подробнее о попытках Венгрии урегулировать конфликт - в материале Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВенгрияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВиктор ОрбанПетер СийяртоМинобороныМВД
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Киев направил в Запорожскую область пропагандистов для подготовки фейков - Рогов
08:04Главное за ночь 23 декабря
07:55"Пощечина Зеленскому". Фицо обсудил с Путиным возможности урегулирования украинского конфликта
07:34"Дорого заплатят": Орбан указал на "тотально ошибочную" позицию Запада по Украине
07:15"Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном
06:30Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией
06:15Курахово в огневом окружении: Кнутов о том, куда ВСУ вывели войска и зачем оставили "мясо" и тероборону
06:00Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово
05:45Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска
05:30Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя
05:15На Часов Яр, Константиновку, Херсон и Запорожье: Кнутов о том, куда могут наступать ВС РФ после Покровска
05:00Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины
04:45Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе
04:30"Ну ладно, забирайте наши МиГи": Леонков раскрыл, почему падение режима Асада на руку киевскому режиму
04:17Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше
04:15Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы
04:00НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА
03:58Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали Сирию
03:54Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки
03:45"Слабо обученная масса": военный аналитик раскрыл, почему Сырский не успевает подготовить танкистов
Лента новостейМолния