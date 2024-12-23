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Главное за ночь 23 декабря

Главное за ночь 23 декабря - 23.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 23 декабря

Один украинский БПЛА был уничтожен за ночь над Россией, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 23.12.2024

2024-12-23T08:04

2024-12-23T08:04

2024-12-23T08:04

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Один украинский БПЛА был уничтожен за ночь над Россией, сообщили в Минобороны.Российские войска проводят зачистку села Сторожевого в районе Великой Новоселки в ДНР, указал Владимир Рогов.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области ВС России продвигаются в районах н.п. Дарьино, Леонидово и Русское Поречное. Противник признаёт продвижение наших войск в указанных районах. В Суджанском районе противник предпринял четыре безуспешные контратаки. Группировка войск "Север" сообщает, что нашими операторами БПЛА уничтожены два танка, в том числе "Абрамс", две БМП "Бредли", БТР "М-113", две ББМ "МаксПро" и САУ 2С1 "Гвоздика";- на Купянском направлении Минобороны России сообщило об освобождении н.п. Лозовая Харьковской области. Наши войска продолжают вбивать "клинья" в оборону противника, забирая под свой контроль все больше территорий. ВС России атакуют н.п. Загрызово, севернее н.п. Лозовая и вдоль лесополос восточнее Глушковки. Севернее Купянска расширяется наш плацдарм на правом берегу р. Оскол, сообщают вражеские ресурсы. В южной части н.п. Двуречная ВС России продвинулись вдоль улицы Купянская и переулка Речной на глубину Идут бои вдоль улиц Купянская и Медицинская;- на Запорожском фронте противнику удалось потеснить наши войска в южной части н.п. Каменское. Севернее Нестерянки ВС России продолжают активные действия, уничтожая солдат противника, которые пытаются эвакуироваться.Более 20 человек в РФ в течение последних дней совершили противоправные действия по заданию мошенников, сообщили в МВД.Мину нашли в Чёрном море у берегов Стамбула, передаёт Anadolu. Сейчас пляж у стамбульского пригорода Агва и район маяка под особым контролем.Запад, не воспринимая новую реальность в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за эту ошибку большую цену, считает Виктор Орбан.Подробнее о попытках Венгрии урегулировать конфликт - в материале Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии на сайте Украина.ру.

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новости, россия, венгрия, донецкая народная республика, владимир рогов, виктор орбан, петер сийярто, минобороны, мвд