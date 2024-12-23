Главное за ночь 23 декабря
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Один украинский БПЛА был уничтожен за ночь над Россией, сообщили в Минобороны.
Российские войска проводят зачистку села Сторожевого в районе Великой Новоселки в ДНР, указал Владимир Рогов.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области ВС России продвигаются в районах н.п. Дарьино, Леонидово и Русское Поречное. Противник признаёт продвижение наших войск в указанных районах. В Суджанском районе противник предпринял четыре безуспешные контратаки. Группировка войск "Север" сообщает, что нашими операторами БПЛА уничтожены два танка, в том числе "Абрамс", две БМП "Бредли", БТР "М-113", две ББМ "МаксПро" и САУ 2С1 "Гвоздика";
- на Купянском направлении Минобороны России сообщило об освобождении н.п. Лозовая Харьковской области. Наши войска продолжают вбивать "клинья" в оборону противника, забирая под свой контроль все больше территорий. ВС России атакуют н.п. Загрызово, севернее н.п. Лозовая и вдоль лесополос восточнее Глушковки. Севернее Купянска расширяется наш плацдарм на правом берегу р. Оскол, сообщают вражеские ресурсы. В южной части н.п. Двуречная ВС России продвинулись вдоль улицы Купянская и переулка Речной на глубину Идут бои вдоль улиц Купянская и Медицинская;
- на Запорожском фронте противнику удалось потеснить наши войска в южной части н.п. Каменское. Севернее Нестерянки ВС России продолжают активные действия, уничтожая солдат противника, которые пытаются эвакуироваться.
Более 20 человек в РФ в течение последних дней совершили противоправные действия по заданию мошенников, сообщили в МВД.
Мину нашли в Чёрном море у берегов Стамбула, передаёт Anadolu. Сейчас пляж у стамбульского пригорода Агва и район маяка под особым контролем.
Запад, не воспринимая новую реальность в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за эту ошибку большую цену, считает Виктор Орбан.
Подробнее о попытках Венгрии урегулировать конфликт - в материале Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии на сайте Украина.ру.