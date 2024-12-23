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"Пощечина Зеленскому". Фицо обсудил с Путиным возможности урегулирования украинского конфликта

"Пощечина Зеленскому". Фицо обсудил с Путиным возможности урегулирования украинского конфликта - 23.12.2024 Украина.ру

"Пощечина Зеленскому". Фицо обсудил с Путиным возможности урегулирования украинского конфликта

Словацкий премьер Роберт Фицо в соцсетях сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией

2024-12-23T07:55

2024-12-23T07:55

2024-12-23T07:55

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"В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", - написал Фицо.По его словам, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".Накануне Путин принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве.Фицо отмечал, что его визит стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что поддерживая санкции против атомной отрасли РФ, Зеленский ставит под угрозу работу словацких АЭС.Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в своем телеграм-канале назвал визит словацкого премьера в Москву "пощечиной Зеленскому".Он отметил, что в Словакии многие симпатизируют России и подчеркнул, что Фицо борется за национальные интересы Словакии.Подробнее о высказываниях словацкого премьера по конфликту - в материале Зеленский отвергает перемирие, хотя Украина проигрывает — Фицо на сайте Украина.ру.

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новости, роберт фицо, словакия, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский