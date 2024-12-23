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"Пощечина Зеленскому". Фицо обсудил с Путиным возможности урегулирования украинского конфликта
"Пощечина Зеленскому". Фицо обсудил с Путиным возможности урегулирования украинского конфликта - 23.12.2024 Украина.ру
"Пощечина Зеленскому". Фицо обсудил с Путиным возможности урегулирования украинского конфликта
Словацкий премьер Роберт Фицо в соцсетях сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией
2024-12-23T07:55
2024-12-23T07:55
2024-12-23T07:55
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"В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", - написал Фицо.По его словам, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".Накануне Путин принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве.Фицо отмечал, что его визит стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что поддерживая санкции против атомной отрасли РФ, Зеленский ставит под угрозу работу словацких АЭС.Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в своем телеграм-канале назвал визит словацкого премьера в Москву "пощечиной Зеленскому".Он отметил, что в Словакии многие симпатизируют России и подчеркнул, что Фицо борется за национальные интересы Словакии.Подробнее о высказываниях словацкого премьера по конфликту - в материале Зеленский отвергает перемирие, хотя Украина проигрывает — Фицо на сайте Украина.ру.
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новости, роберт фицо, словакия, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Роберт Фицо, Словакия, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Пощечина Зеленскому". Фицо обсудил с Путиным возможности урегулирования украинского конфликта
Словацкий премьер Роберт Фицо в соцсетях сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией
"В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", - написал Фицо.
По его словам, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".
Накануне Путин принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Фицо отмечал, что его визит стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что поддерживая санкции против атомной отрасли РФ, Зеленский ставит под угрозу работу словацких АЭС.
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в своем телеграм-канале назвал визит словацкого премьера в Москву "пощечиной Зеленскому".
"Лучшей пощечины за свою заносчивость (Владимир) Зеленский получить не мог", - написал Блага.
Он отметил, что в Словакии многие симпатизируют России и подчеркнул, что Фицо борется за национальные интересы Словакии.
Подробнее о высказываниях
словацкого премьера по конфликту - в материале Зеленский отвергает перемирие, хотя Украина проигрывает — Фицо на сайте Украина.ру.