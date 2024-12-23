"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Об этом 23 декабря сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале
Как он заявил, ВС РФ продолжают продвигаться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, которая находится западнее сел Нескучное и Времевка.
"До дороги менее 500 метров. Практически физический контроль, не говоря уже об огневом. Это уже оперативное окружение", — говорится в публикации военкора с уточнением, что группировка ВСУ попала в ловушку рядом с населенным пунктом Новый Комар.
Также, Котенок отметил, что группировка российских войск "Восток" смогла уничтожить все мосты и переправы, которые использовала украинская армия для снабжения своих группировок.
"Мышеловка захлопнулась", — заключил военкор.
Также в понедельник, 23 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ проводят зачистку села Сторожевого в районе Великой Новоселки в ДНР.
Подробнее об успехах российской армии — в материале Главное за ночь 23 декабря