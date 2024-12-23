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"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении

"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении - 23.12.2024 Украина.ру

"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении

Группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Об этом 23 декабря сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале

2024-12-23T10:16

2024-12-23T10:16

2024-12-23T10:16

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Как он заявил, ВС РФ продолжают продвигаться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, которая находится западнее сел Нескучное и Времевка.Также, Котенок отметил, что группировка российских войск "Восток" смогла уничтожить все мосты и переправы, которые использовала украинская армия для снабжения своих группировок."Мышеловка захлопнулась", — заключил военкор. Также в понедельник, 23 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ проводят зачистку села Сторожевого в районе Великой Новоселки в ДНР. Подробнее об успехах российской армии — в материале Главное за ночь 23 декабряРанее в новостях: Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка"

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новости, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, александр сырский, вс рф