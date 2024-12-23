"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении - 23.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241223/1059868341.html
"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении
"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении - 23.12.2024 Украина.ру
"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении
Группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Об этом 23 декабря сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале
2024-12-23T10:16
2024-12-23T10:16
новости
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
александр сырский
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058794300_5:0:1072:600_1920x0_80_0_0_be7e3b25f4a9eb35d4bf821538204212.jpg
Как он заявил, ВС РФ продолжают продвигаться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, которая находится западнее сел Нескучное и Времевка.Также, Котенок отметил, что группировка российских войск "Восток" смогла уничтожить все мосты и переправы, которые использовала украинская армия для снабжения своих группировок."Мышеловка захлопнулась", — заключил военкор. Также в понедельник, 23 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ проводят зачистку села Сторожевого в районе Великой Новоселки в ДНР. Подробнее об успехах российской армии — в материале Главное за ночь 23 декабряРанее в новостях: Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка"
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058794300_138:0:938:600_1920x0_80_0_0_89d43b01f88c16adac7467b982a3f0a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, александр сырский, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, ВС РФ

"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении

10:16 23.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Об этом 23 декабря сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале
Как он заявил, ВС РФ продолжают продвигаться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, которая находится западнее сел Нескучное и Времевка.

"До дороги менее 500 метров. Практически физический контроль, не говоря уже об огневом. Это уже оперативное окружение", — говорится в публикации военкора с уточнением, что группировка ВСУ попала в ловушку рядом с населенным пунктом Новый Комар.

Также, Котенок отметил, что группировка российских войск "Восток" смогла уничтожить все мосты и переправы, которые использовала украинская армия для снабжения своих группировок.
"Мышеловка захлопнулась", — заключил военкор.
Также в понедельник, 23 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ проводят зачистку села Сторожевого в районе Великой Новоселки в ДНР.
Подробнее об успехах российской армии — в материале Главное за ночь 23 декабря
Ранее в новостях: Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка"
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
10:52"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов
10:44Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ
10:35СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии
10:16"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении
10:12Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным
10:11Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР
09:36Сийярто не видит необходимости в посреднике при переговорах Трампа и Путина
09:32"Новая мистификация": Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску
09:26Визит Фицо к Путину из-за Зеленского. Главное на Украине на утро 23 декабря
08:56Салливан призвал Трампа продолжить давление на Россию - CNN
08:30Киев направил в Запорожскую область пропагандистов для подготовки фейков - Рогов
08:04Главное за ночь 23 декабря
07:55"Пощечина Зеленскому". Фицо обсудил с Путиным возможности урегулирования украинского конфликта
07:34"Дорого заплатят": Орбан указал на "тотально ошибочную" позицию Запада по Украине
07:15"Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном
06:30Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией
06:15Курахово в огневом окружении: Кнутов о том, куда ВСУ вывели войска и зачем оставили "мясо" и тероборону
06:00Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово
05:45Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска
Лента новостейМолния