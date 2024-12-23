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Киев направил в Запорожскую область пропагандистов для подготовки фейков - Рогов

Киев направил в Запорожскую область пропагандистов для подготовки фейков - Рогов - 23.12.2024 Украина.ру

Киев направил в Запорожскую область пропагандистов для подготовки фейков - Рогов

Киевский режим направил спецгруппу украинских пропагандистов в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2024-12-23T08:30

2024-12-23T08:30

2024-12-23T08:30

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"По оперативным каналам стало известно о прибытии в оккупированную режимом (Владимира) Зеленского часть Запорожской области специальной группы украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций Украины. Перед ними стоит задача подготовить серию фейковых материалов, нацеленных на поднятие упавшего и продолжающего стремительно падать боевого духа солдат ВСУ", - сказал Рогов.Он уточнил, что группа прибыла в город Орехов.Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.Подробнее о фейках Киева - в материале Киев запустил фейковый сайт курского ТВ для запугивания региональной мобилизацией на сайте Украина.ру.

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новости, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, киев