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"Дорого заплатят": Орбан указал на "тотально ошибочную" позицию Запада по Украине

"Дорого заплатят": Орбан указал на "тотально ошибочную" позицию Запада по Украине - 23.12.2024 Украина.ру

"Дорого заплатят": Орбан указал на "тотально ошибочную" позицию Запада по Украине

Запад тотально ошибается, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала М1

2024-12-23T07:34

2024-12-23T07:34

2024-12-23T07:40

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По его словам, в США готовится прийти к власти президент, подготовленный к борьбе за духовное и цивилизационное будущее Запада на стороне патриотов, и это полностью изменит западный мир.Он указал, что Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к "коммуникационным трюкам"."Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперед... Эту войну Евросоюз проиграл", - сказал Орбан.По его словам, "сейчас пытаются применить всякие коммуникационные трюки", говоря, например, что "нельзя знать, что такое победа", но попытки объяснить, что "победа - это поражение, а поражение - это победа" скорее напоминают роман Джорджа Оруэлла "1984".Ранее Орбан сетовал на то, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".Подробнее о попытках Венгрии урегулировать конфликт - в материале Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии на сайте Украина.ру.

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новости, украина, виктор орбан, запад, сша, петер сийярто, ес, владимир зеленский