СК РФ: наемник из США Роберт Вертман обвиняется в теракте на территории России - 20.11.2024 Украина.ру
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СК РФ: наемник из США Роберт Вертман обвиняется в теракте на территории России
СК РФ: наемник из США Роберт Вертман обвиняется в теракте на территории России - 20.11.2024 Украина.ру
СК РФ: наемник из США Роберт Вертман обвиняется в теракте на территории России
Судом избрана (заочно) мера пресечения в виде заключения под стражу наёмнику из США Роберту Вертману, обвиняемому в совершении особо тяжких преступлений на территории России. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
2024-11-20T13:25
2024-11-20T13:25
новости
россия
курская область
сша
жозеп боррель
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
иностранные наемники
кто
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Гражданин США Роберт Вертман заочно обвинён обвиняется в совершении террористического акта, наёмничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.Вертман также обвинён в незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений на территории Курской области."Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - сказано в официальном сообщении.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне, 19 ноября Минобороны РФ сообщило о продолжении разгрома формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, два танка - один из них Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 15 боевых бронемашин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станция радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.Также сообщалось, что СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне УкраиныБолее полная новостная картина дня в обзоре Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября
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новости, россия, курская область, сша, жозеп боррель, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, иностранные наемники, кто, уголовное дело, украина-нато, всу
Новости, Россия, Курская область, США, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, иностранные наемники, КТО, уголовное дело, Украина-НАТО, ВСУ

СК РФ: наемник из США Роберт Вертман обвиняется в теракте на территории России

13:25 20.11.2024
 
© NATOИностранный наемник, НАТО
Иностранный наемник, НАТО
© NATO
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Судом избрана (заочно) мера пресечения в виде заключения под стражу наёмнику из США Роберту Вертману, обвиняемому в совершении особо тяжких преступлений на территории России. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Гражданин США Роберт Вертман заочно обвинён обвиняется в совершении террористического акта, наёмничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.
Вертман также обвинён в незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений на территории Курской области.
"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - сказано в официальном сообщении.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне, 19 ноября Минобороны РФ сообщило о продолжении разгрома формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, два танка - один из них Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 15 боевых бронемашин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станция радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Также сообщалось, что СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины
Более полная новостная картина дня в обзоре Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября
 
НовостиРоссияКурская областьСШАЖозеп БоррельВооруженные силы УкраиныСК РФСледственный комитетиностранные наемникиКТОуголовное делоУкраина-НАТОВСУ
 
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