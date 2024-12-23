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Польша намерена весной определиться с пребыванием беженцев с Украины

Польша намерена весной определиться с пребыванием беженцев с Украины - 23.12.2024 Украина.ру

Польша намерена весной определиться с пребыванием беженцев с Украины

Официальная Варшава рассмотрит проблему пребывания в Польше украинских беженцев после зимы. Об этом заявил журналистам замглавы МВД Польши Мацей Дущик.

2024-12-23T14:11

2024-12-23T14:11

2024-12-23T14:11

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Дискуссию о присутствии в Польше беженцев с Украины официальная Варшава намерена начать в марте, сообщил Дущик. По его словам, вопрос связан с итогами зимы на Украине."Конечно, мы здесь ждем зимы, какая будет ситуация зимой на Украине, какие будут решения относительно весны, - сказал Дущик. - Если будет такая необходимость, то мы будем готовы как страна, которая берет ответственность и к которой прислушиваются по украинскому вопросу в Европейском союзе, дискутировать о том, каким образом подойти к вопросу присутствия беженцев с Украины".По словам представителя МВД Польши, беженцами польские власти называют граждан Украины с юридически другим статусом – лиц, находящихся под временной защитой. Польское государство предоставило такую защиту украинским гражданам в рамках директивы, срок действия которой истечёт весной 2026 года."Мы знаем, что действие нынешней директивы закончится в марте 2026 года и после этого должны быть приняты определенные решения", - отметил замглавы МВД Польши на пресс-конференции, посвященной приоритетам председательства Польши в Совете ЕС.Ранее УВКБ ООН информировало, что Польша приняла основной поток миграции с Украины в связи с российской специальной военной операцией на территории постсоветской республики.Ранее на эту тему: Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев Больше новостей дня представлено в обзоре Тревожное предупреждение, Санду хочет войны, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 декабря

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