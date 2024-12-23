ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты страны

Все это уже было и известно, чем закончится. Наблюдая за событиями в Белоруссии

Когда в Россию и Белоруссию из Украины потянулись остатки разгромленного Антимайдана, сколько раз приехавшим приходилось слышать, что «у нас это невозможно». То, мол, Янукович не такой, и Украина диковатая, и вообще - куда эти хохлы денутся: столько связей человеческих, экономических, исторических...