ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты страны - 23.12.2024 Украина.ру
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ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты страны
ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты страны - 23.12.2024 Украина.ру
ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты страны
ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны. Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
2024-12-23T14:35
2024-12-23T14:35
новости
выборы
белоруссия
александр лукашенко
цик
президент
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Уточняется, что инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2 миллиона 518 тысяч 145 подписей избирателей.Всего в ЦИК поступили документы от пяти претендентов:Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор президентский пост бессменно занимает Александр Лукашенко, текущий его срок - шестой по счету.Предыдущие выборы в августе 2020 года прошли на фоне самых масштабных в истории страны акций протеста. Оппозиционеры утверждали, что Лукашенко подтасовал результаты выборов, а власти страны заявили, что не позволят провести в своем государстве оранжевую революцию.Известен Лукашенко и своими хлесткими высказываниями, вот лишь часть из них:"Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда", "Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", "Доллары на хлеб не намажешь", "Такие беды, как наркомания, - не наше изобретение. Алкоголизм - наше. Мы с русскими тут от одного древа растем", "Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой".Однако самой известной фразой, которую бессменный руководитель Белоруссии говорит вот уже 30 лет остается "Ни в коем случае не расслабляйтесь, расслабляться нельзя".Другие новости: "Танк сгорит, а шоколад не расплавится": Порошенко* презентовал "нацистскую сладость".
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новости, выборы, белоруссия, александр лукашенко, цик, президент
Новости, выборы, Белоруссия, Александр Лукашенко, ЦИК, президент

ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты страны

14:35 23.12.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны. Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
Уточняется, что инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2 миллиона 518 тысяч 145 подписей избирателей.
Всего в ЦИК поступили документы от пяти претендентов:
  • действующего главы государства Александра Лукашенко,
  • лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича,
  • лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка,
  • первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова,
  • экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя Анны Канопацкой.
Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор президентский пост бессменно занимает Александр Лукашенко, текущий его срок - шестой по счету.
Предыдущие выборы в августе 2020 года прошли на фоне самых масштабных в истории страны акций протеста. Оппозиционеры утверждали, что Лукашенко подтасовал результаты выборов, а власти страны заявили, что не позволят провести в своем государстве оранжевую революцию.
протесты в белоруссии минск омон полиция скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 07:46
Все это уже было и известно, чем закончится. Наблюдая за событиями в БелоруссииКогда в Россию и Белоруссию из Украины потянулись остатки разгромленного Антимайдана, сколько раз приехавшим приходилось слышать, что «у нас это невозможно». То, мол, Янукович не такой, и Украина диковатая, и вообще - куда эти хохлы денутся: столько связей человеческих, экономических, исторических...
Известен Лукашенко и своими хлесткими высказываниями, вот лишь часть из них:
"Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда", "Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", "Доллары на хлеб не намажешь", "Такие беды, как наркомания, - не наше изобретение. Алкоголизм - наше. Мы с русскими тут от одного древа растем", "Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой".
Однако самой известной фразой, которую бессменный руководитель Белоруссии говорит вот уже 30 лет остается "Ни в коем случае не расслабляйтесь, расслабляться нельзя".
Другие новости: "Танк сгорит, а шоколад не расплавится": Порошенко* презентовал "нацистскую сладость".
 
НовостивыборыБелоруссияАлександр ЛукашенкоЦИКпрезидент
 
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