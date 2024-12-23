Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства - 23.12.2024 Украина.ру
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Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства
Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства - 23.12.2024 Украина.ру
Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства
…Ей сегодня в США едва ли не лучше всех. И дело вовсе не в том, что ей 81 год от роду, ее ищет сам Илон Маск, при новом президенте Дональде Трампе отвечающий за подбор государственных кадров, а она находится в одном из самых надежных в ее возрасте мест – в доме престарелых.
2024-12-23T14:34
2024-12-23T15:15
сша
джо байден
дональд трамп
илон маск
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ссср
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Она счастлива, ибо у нее деменция, и она мало что представляет из того, что вокруг нее происходит. Окружающие ее тени, материализующиеся в людей то в белых халатах, то в строгих костюмчиках, а то и вообще в домашнем, ее волнуют постольку, поскольку вторгаются в ее жизнь и несут какую-то словесную пургу. Про Конгресс, про обязанности перед избирателями и страной, про долг перед президентом и однопартийцами.Какая страна, когда скоро подадут вкусный десерт, а по телевизору показывают чудесные и понятные мультики! И на работу ей совсем не надо – зря только шумиху на весь мир подняли.Речь, как вы, наверное, уже догадались, идет о Норвелл Кей Грейнджер (урожденная Маллендор), которая всех сильно встревожила -- пропала с радаров и якобы полгода не является на работу председателем подкомитета Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям с 2022 по 2024 год.Первыми тревогу забили журналисты техасских изданий Mail Online и Dallas Express, к которым как бы обратились рядовые техасцы, интересуясь, куда же делась Кей. Вот СМИ и выяснили, что в последний раз она появлялась на публике в июле 2024 года, а потом исчезла. Почти всю вторую половину текущего года она отсутствовала на работе и не отвечала на звонки и голосовые сообщения. И избиратели забеспокоились, стали ее искать.И нашли. На родине, в Техасе, но в социальном учреждении – в доме престарелых, который специализируется на деменции. То есть, как пишут медицинские словари, на приобретенном слабоумии и стойком снижении познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и с затруднением или невозможностью приобретения новых. А если попроще, то бабушка просто потерялась на улице, и ее определили по назначению.Забыл тревогу и гиперактивный в последнее время самый богатый человек планеты Илон Маск, которого новый президент США Трамп действительно назначил старшим по очистке кадров в государственном аппарате в борьбе с так называемым глубинным государством (deep state) и бюрократическим вашингтонским болотом, вознамерившимся мешать "делать Америку снова великой". Узнав, что бабушка слегка тю-тю, Маск написал в своем аккаунте в социальной сети X*: "Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием".Очень, в принципе, нужное и полезное предложение. Но при ближайшем рассмотрении трудно отделаться от мысли, что от всей этой истории дурно пахнет политической кампанейщиной, показухой и заказухой.Как выясняется, все не так плохо, как забурлило. Во-первых, потому, что деменция у Кей Грейнджер в отличие от врожденной умственной отсталости (олигофрении), представляющей собой недоразвитие психики, деменция — сенильная, то есть старческая (от латинского senilis — старческий). А если по-простому, то это всего лишь старческий маразм или распад психических функций, происходящий в результате заболевания или повреждения головного мозга после завершения его созревания.Мозг у бабушки созрел, а потом перезрел, и, что называется, крыша поехала. Насовсем. Но вещь это очень обычная и довольно распространенная. Как фиксирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году число страдающих деменцией на планете увеличилось до 50 миллионов. Более того, ежегодно регистрируются 7,7 млн новых случаев благоприобретенного маразма, и ожидается, что к 2050 году это число увеличится до 131,5 млн.Во-вторых, Кей оказалась честной. И политиком, и бабушкой. В отличие от действующего 82-летнего президента США Джо Байдена, который то с тенями поздоровается, то ребенка захочет укусить, то в лесах Амазонии норовит скрыться, но маразм старательно скрывает и его не признает, конгрессвумен отправилась в дом престарелых и там нашла свое последнее счастье. С бламанже и киселями, полезными для старческого желудка.Более того, хотя в Палате представителей Кей представляет Техас с 1997 года, но в этом году, оценив свое нездоровье, она отказалась баллотироваться. И на выборах в ноябре 2024 года ее место занял 58-летний Крейг Голдман, бизнесмен по недвижимости из Форт-Уэрта и член Палаты представителей Техаса. Ему отныне и отдуваться в Вашингтоне за Техас, стараясь не уронить авторитет, завоеванный там бабушкой Кей.А Кей Грейнджер для Техаса, особенно его женской части личность видная, знаменитая и даже знаковая. Она – республиканка, как и победивший Трамп, которого она хорошо знает и сейчас поддерживает. Но, кроме того, в консервативном Техасе она в 1991 году была избрана первой женщиной-мэром города Форт-Уэрта (5-го по численности населения городом Техаса и 13-го в США) и проработала в этой должности два срока. Она – первая женщина-республиканка, представляющая Техас в Палате представителей США и ставшая председателем ее подкомитета по ассигнованиям на оборону. Вообще она – третья женщина подряд, возглавляющая подкомитет, и первая женщина-республиканка, сделавшая это.Кей была очень активным членом Палаты представителей от республиканцев. Она – традиционал, но считает себя умеренной республиканкой и полуконсерватором, является членом Объединенной методистской церкви. У Грейнджер трое детей и пятеро внуков.Несколько раз голосовала за поправку к Конституции США, объявляющую преступлением физическое осквернение американского флага. Поддержала федеральную поправку о браке, определяющую брак как разрешенный только между мужчиной и женщиной, а также выступила против разрешения однополым парам усыновлять детей. Но в вопросе трансгендеров заняла половинчатую позицию. Была одной из четырех республиканцев в Палате представителей, которые не голосовали ни за, ни против отмены правила определения сексуальной идентичности "не спрашивай, не говори", и в 2017 году она сказала, что у нее "нет комментариев" в ответ на решение Трампа запретить трансгендерным военнослужащим служить в армии, не голосовала ни за, ни против законодательства, направленного против запрета трансгендерных войск. Вибрировала она и со своим отношением к абортам: сначала поддерживала права на аборты, но в 2020 году изменила свою позицию, заявив, что теперь выступает против абортов.Точно такое же у нее отношение и к Трампу. В 2015 году она выступила против выдвижения его кандидатуры в президента, заявив, что "его определенно не следует рассматривать как выступающего от имени нашей нации в качестве нашего президента". Однако уже в 2020 году она стала трамписткой, была одной из четырех республиканцев, которые не голосовали, но заявили, что она против импичмента Трампу в 2012 году. Трамп ее признал, и сегодня она тоже празднует победу.Грейнджер была частью группы из восьми республиканцев, которые провели 4 июля 2018 года встречу с российскими официальными лицами в преддверии саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Проголосовала за резолюцию в поддержку Израиля после нападения ХАМАСа на Израиль в 2023 году.И за заслуги перед Техасом и родным городом Форт-Уэртом в ее честь в родном городе Форт-Уэрте названы начальная школа и парк.То есть Кей Грейнджер – по американским меркам вполне уважаемая и заслуженная женщина, что очень снижает накал и пафос кампании, которую на ней, пытается развернуть рьяный трампист Маск, нарочито и не очень достойно пользуясь ее слабостью и используя естественное старческое когнитивное недомогание, фактически возрастную болезнь.Трудно отделаться от впечатления, что Маск думает в первую очередь о своей карьере и, ломая репутации и хребты, валит чужие судьбы в ее основание. То есть специально разгоняет волну, чтобы использовать умственные проблемы и Джо Байдена и Кей Грейнджер для обоснования чистки кадров преклонного возраста, которых в Вашингтоне полно на всех этажах власти, особенно представительской. Действует Маск как бы объективно, не жалея ни своих, ни чужих, ни республиканцев, ни демократов.Но Кей Грейнджер – не Джо Байден. Даже с учетом того, что, невзирая на модное сегодня гендерное равенство, она – все же женщина. Или не учитывая этого, но жалея ее возраст и состояние, при котором она сама не может ответить обидчикам.Однако по-любому Кей ушла из власти сама, чем разительно отличается от Джо, которого с помощью своих родных и знакомых, а также закулисных кукловодов заставляют буквально цепляться за власть. И быть жалким, смешным и фактически ширмой для обтяпывания политических и экономических неблаговидных делишек правящей демократической верхушки.Фактически понятно и то, что так называемое deep state специально держит во власти стариков, а потом обвиняет их и списывает провалы во внешней и внутренней политике США на проблемы геронтологии: дескать, что от них, от старперов, можно требовать, если они из ума выживают.Очень подлая и циничная уловка, но, увы, порой очень продуктивная и отвлекающая внимание от подлинных причин недостатков. Вспомните, как в СССР все проблемы списывали на "власть геронтологов" -- престарелого Леонида Брежнева и его старческую колоду будущих гонщиков на лафетах. И досписывались, пригласив во власть "молодого – Михаила Горбачева. И где сейчас СССР?! А в США сейчас избран президентом человек, которому 78 лет – на два года больше, чем Брежневу, который умер в 75……Маск в США сейчас, кажется, вполне осознанно использует это борьбу с геронтологией для сведения счетов и зачистки политического поля. И под Трампа, и, ясное дело, под себя. Прикрываясь лозунгами о демократии.И может так статься, что что хитромудрое deep state может переиграть самое себя – не сделать Америку снова великой, а превратив ее в failed state. В государство несостоявшееся…*бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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сша, джо байден, дональд трамп, илон маск, конгресс сша, палата представителей когресса сша, михаил горбачёв, ссср, владимир путин, россия, мнения
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Илон Маск, Конгресс США, Палата представителей Когресса США, Михаил Горбачёв, СССР, Владимир Путин, Россия, Мнения

Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства

14:34 23.12.2024 (обновлено: 15:15 23.12.2024)
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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…Ей сегодня в США едва ли не лучше всех. И дело вовсе не в том, что ей 81 год от роду, ее ищет сам Илон Маск, при новом президенте Дональде Трампе отвечающий за подбор государственных кадров, а она находится в одном из самых надежных в ее возрасте мест – в доме престарелых.
Она счастлива, ибо у нее деменция, и она мало что представляет из того, что вокруг нее происходит. Окружающие ее тени, материализующиеся в людей то в белых халатах, то в строгих костюмчиках, а то и вообще в домашнем, ее волнуют постольку, поскольку вторгаются в ее жизнь и несут какую-то словесную пургу. Про Конгресс, про обязанности перед избирателями и страной, про долг перед президентом и однопартийцами.
Какая страна, когда скоро подадут вкусный десерт, а по телевизору показывают чудесные и понятные мультики! И на работу ей совсем не надо – зря только шумиху на весь мир подняли.
Речь, как вы, наверное, уже догадались, идет о Норвелл Кей Грейнджер (урожденная Маллендор), которая всех сильно встревожила -- пропала с радаров и якобы полгода не является на работу председателем подкомитета Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям с 2022 по 2024 год.
Первыми тревогу забили журналисты техасских изданий Mail Online и Dallas Express, к которым как бы обратились рядовые техасцы, интересуясь, куда же делась Кей. Вот СМИ и выяснили, что в последний раз она появлялась на публике в июле 2024 года, а потом исчезла. Почти всю вторую половину текущего года она отсутствовала на работе и не отвечала на звонки и голосовые сообщения. И избиратели забеспокоились, стали ее искать.
И нашли. На родине, в Техасе, но в социальном учреждении – в доме престарелых, который специализируется на деменции. То есть, как пишут медицинские словари, на приобретенном слабоумии и стойком снижении познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и с затруднением или невозможностью приобретения новых. А если попроще, то бабушка просто потерялась на улице, и ее определили по назначению.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Забыл тревогу и гиперактивный в последнее время самый богатый человек планеты Илон Маск, которого новый президент США Трамп действительно назначил старшим по очистке кадров в государственном аппарате в борьбе с так называемым глубинным государством (deep state) и бюрократическим вашингтонским болотом, вознамерившимся мешать "делать Америку снова великой". Узнав, что бабушка слегка тю-тю, Маск написал в своем аккаунте в социальной сети X*: "Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием".
Очень, в принципе, нужное и полезное предложение. Но при ближайшем рассмотрении трудно отделаться от мысли, что от всей этой истории дурно пахнет политической кампанейщиной, показухой и заказухой.
Как выясняется, все не так плохо, как забурлило. Во-первых, потому, что деменция у Кей Грейнджер в отличие от врожденной умственной отсталости (олигофрении), представляющей собой недоразвитие психики, деменция — сенильная, то есть старческая (от латинского senilis — старческий). А если по-простому, то это всего лишь старческий маразм или распад психических функций, происходящий в результате заболевания или повреждения головного мозга после завершения его созревания.
Мозг у бабушки созрел, а потом перезрел, и, что называется, крыша поехала. Насовсем. Но вещь это очень обычная и довольно распространенная. Как фиксирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году число страдающих деменцией на планете увеличилось до 50 миллионов. Более того, ежегодно регистрируются 7,7 млн новых случаев благоприобретенного маразма, и ожидается, что к 2050 году это число увеличится до 131,5 млн.
Во-вторых, Кей оказалась честной. И политиком, и бабушкой. В отличие от действующего 82-летнего президента США Джо Байдена, который то с тенями поздоровается, то ребенка захочет укусить, то в лесах Амазонии норовит скрыться, но маразм старательно скрывает и его не признает, конгрессвумен отправилась в дом престарелых и там нашла свое последнее счастье. С бламанже и киселями, полезными для старческого желудка.
Более того, хотя в Палате представителей Кей представляет Техас с 1997 года, но в этом году, оценив свое нездоровье, она отказалась баллотироваться. И на выборах в ноябре 2024 года ее место занял 58-летний Крейг Голдман, бизнесмен по недвижимости из Форт-Уэрта и член Палаты представителей Техаса. Ему отныне и отдуваться в Вашингтоне за Техас, стараясь не уронить авторитет, завоеванный там бабушкой Кей.
А Кей Грейнджер для Техаса, особенно его женской части личность видная, знаменитая и даже знаковая. Она – республиканка, как и победивший Трамп, которого она хорошо знает и сейчас поддерживает. Но, кроме того, в консервативном Техасе она в 1991 году была избрана первой женщиной-мэром города Форт-Уэрта (5-го по численности населения городом Техаса и 13-го в США) и проработала в этой должности два срока. Она – первая женщина-республиканка, представляющая Техас в Палате представителей США и ставшая председателем ее подкомитета по ассигнованиям на оборону. Вообще она – третья женщина подряд, возглавляющая подкомитет, и первая женщина-республиканка, сделавшая это.
Кей была очень активным членом Палаты представителей от республиканцев. Она – традиционал, но считает себя умеренной республиканкой и полуконсерватором, является членом Объединенной методистской церкви. У Грейнджер трое детей и пятеро внуков.
Фото: shazoo, Илон Маск
14 октября, 13:47
И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне МаскеИлон Маск продолжает прокладывать дорогу в будущее. В минувшие выходные его компании Space Х впервые удалось вернуть на место старта первую ступень тяжелой ракеты-носителя Super Heavy. Не забывает изобретатель-миллиардер и о делах земных. Он один из самых известных и статусных сторонников Дональда Трампа
Несколько раз голосовала за поправку к Конституции США, объявляющую преступлением физическое осквернение американского флага. Поддержала федеральную поправку о браке, определяющую брак как разрешенный только между мужчиной и женщиной, а также выступила против разрешения однополым парам усыновлять детей. Но в вопросе трансгендеров заняла половинчатую позицию. Была одной из четырех республиканцев в Палате представителей, которые не голосовали ни за, ни против отмены правила определения сексуальной идентичности "не спрашивай, не говори", и в 2017 году она сказала, что у нее "нет комментариев" в ответ на решение Трампа запретить трансгендерным военнослужащим служить в армии, не голосовала ни за, ни против законодательства, направленного против запрета трансгендерных войск. Вибрировала она и со своим отношением к абортам: сначала поддерживала права на аборты, но в 2020 году изменила свою позицию, заявив, что теперь выступает против абортов.
Точно такое же у нее отношение и к Трампу. В 2015 году она выступила против выдвижения его кандидатуры в президента, заявив, что "его определенно не следует рассматривать как выступающего от имени нашей нации в качестве нашего президента". Однако уже в 2020 году она стала трамписткой, была одной из четырех республиканцев, которые не голосовали, но заявили, что она против импичмента Трампу в 2012 году. Трамп ее признал, и сегодня она тоже празднует победу.
Грейнджер была частью группы из восьми республиканцев, которые провели 4 июля 2018 года встречу с российскими официальными лицами в преддверии саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Проголосовала за резолюцию в поддержку Израиля после нападения ХАМАСа на Израиль в 2023 году.
И за заслуги перед Техасом и родным городом Форт-Уэртом в ее честь в родном городе Форт-Уэрте названы начальная школа и парк.
То есть Кей Грейнджер – по американским меркам вполне уважаемая и заслуженная женщина, что очень снижает накал и пафос кампании, которую на ней, пытается развернуть рьяный трампист Маск, нарочито и не очень достойно пользуясь ее слабостью и используя естественное старческое когнитивное недомогание, фактически возрастную болезнь.
Трудно отделаться от впечатления, что Маск думает в первую очередь о своей карьере и, ломая репутации и хребты, валит чужие судьбы в ее основание. То есть специально разгоняет волну, чтобы использовать умственные проблемы и Джо Байдена и Кей Грейнджер для обоснования чистки кадров преклонного возраста, которых в Вашингтоне полно на всех этажах власти, особенно представительской. Действует Маск как бы объективно, не жалея ни своих, ни чужих, ни республиканцев, ни демократов.
Но Кей Грейнджер – не Джо Байден. Даже с учетом того, что, невзирая на модное сегодня гендерное равенство, она – все же женщина. Или не учитывая этого, но жалея ее возраст и состояние, при котором она сама не может ответить обидчикам.
Однако по-любому Кей ушла из власти сама, чем разительно отличается от Джо, которого с помощью своих родных и знакомых, а также закулисных кукловодов заставляют буквально цепляться за власть. И быть жалким, смешным и фактически ширмой для обтяпывания политических и экономических неблаговидных делишек правящей демократической верхушки.
Фактически понятно и то, что так называемое deep state специально держит во власти стариков, а потом обвиняет их и списывает провалы во внешней и внутренней политике США на проблемы геронтологии: дескать, что от них, от старперов, можно требовать, если они из ума выживают.
22 ноября 2023, 16:27
Дональд Трамп. Биография 45-й президент США
Очень подлая и циничная уловка, но, увы, порой очень продуктивная и отвлекающая внимание от подлинных причин недостатков. Вспомните, как в СССР все проблемы списывали на "власть геронтологов" -- престарелого Леонида Брежнева и его старческую колоду будущих гонщиков на лафетах. И досписывались, пригласив во власть "молодого – Михаила Горбачева. И где сейчас СССР?! А в США сейчас избран президентом человек, которому 78 лет – на два года больше, чем Брежневу, который умер в 75…
…Маск в США сейчас, кажется, вполне осознанно использует это борьбу с геронтологией для сведения счетов и зачистки политического поля. И под Трампа, и, ясное дело, под себя. Прикрываясь лозунгами о демократии.
И может так статься, что что хитромудрое deep state может переиграть самое себя – не сделать Америку снова великой, а превратив ее в failed state. В государство несостоявшееся…
*бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
 
СШАДжо БайденДональд ТрампИлон МаскКонгресс СШАПалата представителей Когресса СШАМихаил ГорбачёвСССРВладимир ПутинРоссияМнения
 
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