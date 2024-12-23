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Советник руководителя Офиса Зеленского признал неизбежность переговоров с РФ

Советник руководителя Офиса Зеленского признал неизбежность переговоров с РФ - 23.12.2024 Украина.ру

Советник руководителя Офиса Зеленского признал неизбежность переговоров с РФ

Советник руководителя Офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко 23 декабря в эфире национального телемарафона признал неизбежность переговоров Украины с Россией об окончании конфликта

2024-12-23T14:18

2024-12-23T14:18

2024-12-23T14:18

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"Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все для продолжения защиты своей территории. Мы понимаем, что переговоры - это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом. Это видение находит много поддержки среди наших партнеров", - сказал Лещенко.По его словам, усилия украинских властей заключаются в том, чтобы получить гарантии безопасности на будущее. В частности, как он подчеркнул, такими гарантиями безопасности будет приглашение Украины в НАТО.Лещенко посетовал на поддержку союзников Киева, которые, по его словам, всего лишь делают вид глубокой обеспокоенности в контексте разрешения ситуации на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей лещенко, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато