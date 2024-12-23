Киев "начинает верить" в скорое завершение конфликта - Washington Post - 23.12.2024 Украина.ру
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Киев "начинает верить" в скорое завершение конфликта - Washington Post
Киев "начинает верить" в скорое завершение конфликта - Washington Post - 23.12.2024 Украина.ру
Киев "начинает верить" в скорое завершение конфликта - Washington Post
Украина "начинает верить", что конфликт может завершиться в 2025 году, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники
2024-12-23T14:05
2024-12-23T14:06
новости
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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"Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что они "начинают верить" в то, что конфликт действительно может закончиться в следующем году, поскольку после избрания (победившего на выборах в президенты США Дональда) Трампа дискуссии о мирном соглашении активизировались", - говорится в материале.Там же обратили внимание, что на фоне трудностей, которые испытывают Вооруженные силы Украины, изменилась и риторика Владимира Зеленского. В последнее время, по данным издания, он демонстрирует большую готовность к переговорам. В частности, теперь он обращает внимание не на "возвращение территорий", а на необходимость обеспечения "долгосрочной безопасности".Украинские и западные чиновники считают, что изменение позиции Зеленского продиктовано попыткой подстроиться под Трампа, который неоднократно подчеркивал необходимость урегулирования конфликта на Украине.При этом, как пишет газета со ссылкой на неназванных дипломатов в НАТО, попытки Зеленского добиться предоставления Киеву гарантий безопасности, связанных с альянсом, остаются "далекой перспективой".Подробнее об окончании конфликта - в материале Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО

Киев "начинает верить" в скорое завершение конфликта - Washington Post

14:05 23.12.2024 (обновлено: 14:06 23.12.2024)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : president.gov.ua
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Украина "начинает верить", что конфликт может завершиться в 2025 году, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники
"Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что они "начинают верить" в то, что конфликт действительно может закончиться в следующем году, поскольку после избрания (победившего на выборах в президенты США Дональда) Трампа дискуссии о мирном соглашении активизировались", - говорится в материале.
Там же обратили внимание, что на фоне трудностей, которые испытывают Вооруженные силы Украины, изменилась и риторика Владимира Зеленского.
В последнее время, по данным издания, он демонстрирует большую готовность к переговорам. В частности, теперь он обращает внимание не на "возвращение территорий", а на необходимость обеспечения "долгосрочной безопасности".
Украинские и западные чиновники считают, что изменение позиции Зеленского продиктовано попыткой подстроиться под Трампа, который неоднократно подчеркивал необходимость урегулирования конфликта на Украине.
При этом, как пишет газета со ссылкой на неназванных дипломатов в НАТО, попытки Зеленского добиться предоставления Киеву гарантий безопасности, связанных с альянсом, остаются "далекой перспективой".
Подробнее об окончании конфликта - в материале Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
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