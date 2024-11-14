СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины - 14.11.2024 Украина.ру
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СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины
СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины - 14.11.2024 Украина.ру
СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины
Сотни наёмников из республик бывшего СССР и дальнего зарубежья совершили военные преступления, воюя на стороне нынешнего руководства Украины. Об этом на совещании в Донецке заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает российское следственное ведомство.
2024-11-14T13:26
2024-11-14T13:26
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всу
военные преступления
иностранные наемники
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Бастрыкин на совещании в Донецке заслушал доклады о расследовании преступлений киевского режима. Также была представлена информация о расследование уголовных дел в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне Украины за денежное вознаграждение.Там отмечено, что в их числе значатся граждане Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии, Франции, США, а также подданный Королевства Швеция. Судами по результатам рассмотрения уголовных дел вынесены обвинительные приговоры в отношении более 30 наемников, констатировали в СК РФ.Глава СК РФ также сообщил в ходе совещания, что возбуждено тысяч уголовных дел в отношении военного-политического руководства Украины. Среди них – руководители украинских спецслужб и воинских подразделений. Подробности в публикации: В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ Также на эту тему: Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом" Иностранные наёмники регулярно фигурируют в новостных сообщениях, в частности: Убийственная мечта Зеленского, охота наёмников на британца-русофоба. Итоги 9 ноября на Украине
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новости, россия, украина, донецк, александр бастрыкин, ск рф, всу, военные преступления, иностранные наемники, сша, молдавия, латвия, литва, прибалтика, постсоветское пространство, сво, криминал, уголовное дело, франция, швеция
Новости, Россия, Украина, Донецк, Александр Бастрыкин, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, иностранные наемники, США, Молдавия, Латвия, Литва, Прибалтика, постсоветское пространство, СВО, криминал, уголовное дело, Франция, Швеция

СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины

13:26 14.11.2024
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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Сотни наёмников из республик бывшего СССР и дальнего зарубежья совершили военные преступления, воюя на стороне нынешнего руководства Украины. Об этом на совещании в Донецке заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает российское следственное ведомство.
Бастрыкин на совещании в Донецке заслушал доклады о расследовании преступлений киевского режима. Также была представлена информация о расследование уголовных дел в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне Украины за денежное вознаграждение.
"Следователями СК России в отношении 800 лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Всего на текущий момент завершено расследование порядка 70 уголовных дел в отношении иностранных наемников", - сказано в официальном сообщении.
Там отмечено, что в их числе значатся граждане Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии, Франции, США, а также подданный Королевства Швеция. Судами по результатам рассмотрения уголовных дел вынесены обвинительные приговоры в отношении более 30 наемников, констатировали в СК РФ.
Глава СК РФ также сообщил в ходе совещания, что возбуждено тысяч уголовных дел в отношении военного-политического руководства Украины. Среди них – руководители украинских спецслужб и воинских подразделений.
Подробности в публикации: В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ
Также на эту тему: Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом"
Иностранные наёмники регулярно фигурируют в новостных сообщениях, в частности: Убийственная мечта Зеленского, охота наёмников на британца-русофоба. Итоги 9 ноября на Украине
 
НовостиРоссияУкраинаДонецкАлександр БастрыкинСК РФВСУВоенные преступленияиностранные наемникиСШАМолдавияЛатвияЛитваПрибалтикапостсоветское пространствоСВОкриминалуголовное делоФранцияШвеция
 
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