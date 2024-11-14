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СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины

СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины - 14.11.2024 Украина.ру

СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины

Сотни наёмников из республик бывшего СССР и дальнего зарубежья совершили военные преступления, воюя на стороне нынешнего руководства Украины. Об этом на совещании в Донецке заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает российское следственное ведомство.

2024-11-14T13:26

2024-11-14T13:26

2024-11-14T13:26

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Бастрыкин на совещании в Донецке заслушал доклады о расследовании преступлений киевского режима. Также была представлена информация о расследование уголовных дел в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне Украины за денежное вознаграждение.Там отмечено, что в их числе значатся граждане Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии, Франции, США, а также подданный Королевства Швеция. Судами по результатам рассмотрения уголовных дел вынесены обвинительные приговоры в отношении более 30 наемников, констатировали в СК РФ.Глава СК РФ также сообщил в ходе совещания, что возбуждено тысяч уголовных дел в отношении военного-политического руководства Украины. Среди них – руководители украинских спецслужб и воинских подразделений. Подробности в публикации: В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ Также на эту тему: Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом" Иностранные наёмники регулярно фигурируют в новостных сообщениях, в частности: Убийственная мечта Зеленского, охота наёмников на британца-русофоба. Итоги 9 ноября на Украине

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