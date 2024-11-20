Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября
Боевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ наносят удары по военным объектам киевского режима; ВСУ несут потери; США из-за угрозы атаки 20 ноября закрывают посольство в Киеве; ВСУ пытаются атаковать объекты на территории РФ; жители Горловки без воды и света, ведутся восстановительные работы;
Боевые действия
В зоне СВО продолжаются бои. По данным МО России, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Лозовая, Петропавловка, Зеленый Гай, Изюмское, Новоегоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, Торское, Ивановка Донецкой Народной Республики и Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка в ДНР.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
На Кураховском направлении во время разведки оператор БПЛА выявил пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный в заброшенном доме. Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил цель прямым попаданием, сообщает 20 ноября МО РФ, публикуя кадры атаки.
11:33Испугались ответа? Посольство США на Украине закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки"Около семи часов утра 20 ноября посольство США на Украине опубликовало на своем официальном сайте сообщение, где говорится, что объект временно закрывается ввиду ожидания "потенциальной воздушной атаки"
Российские и украинские паблики также сообщают о продвижении российских войск в Торецке (Дзержинске). Там идут тяжелые бои, ВС РФ закрепляются в высотной застройке в центре города.
Как информирует телеграм-канал "Два майора", на Покровском направлении ВС России расширяют зону контроля у Юрьевки и Новоалексеевки, а в Часов Яре начались бои за главный укрепрайон ВСУ на территории Часовоярского огнеупорного комбината. Есть сообщения об атаках российских войск на Запорожском направлении, в частности, о боях в районе Гуляйполя.
США приняли решение о поставках Украине противопехотных мин. Как пишет Washington Post, это ответ Байдена на продвижение войск РФ в Донбассе. Тип мин не указывается. Украинские СМИ предполагают, что речь идет о системе дистанционного минирования ADAM. Местные эксперты напоминают, что ранее американская сторона тормозила с передачей противопехотных мин Украине, теперь ситуация изменилась.
Как заявил в эфире единого телемарафона исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, мины - это очень важный элемент в войне, особенно сейчас, когда украинская армия стоит "в очень глухой обороне".
Обстрелы
Утром 20 ноября в Киеве объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попков своем телеграм-канале. Он призвал киевлян находиться в укрытиях.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Броварах Киевской области и в Житомире (об этом информирует канал ТСН), сообщается о взрывах в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.
Госдеп США в запрещенной в РФ соцсети Xсообщил, что в связи с получением "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаки" американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто, сотрудникам предложено немедленно укрываться в случае объявления воздушной тревоги. Источник информации о готовящейся атаке не указан.
Корреспонденты украинского канала "Общественное. Новости" сообщают, что слышны взрывы в подконтрольном ВСУ Херсоне (сама Херсонская область – регион России).
В свою очередь, ВСУ продолжает попытки атаковать объекты на территории России. Накануне ВСУ нанесли удар по военному объекту в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.
12:29Хорошая мина при плохой игре: новое решение Байдена по Украине шокировало правозащитниковПохоже, что уходящая администрация Джо Байдена напоследок решила окончательно сбросить маски и ударилась в милитаристский угар. Вслед за разрешением бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, американцы санкционировали поставку Украине противопехотных мин
В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БПЛА самолетного типа, информирует МО РФ.
Сообщается, что над территорией Новгородской области уничтожено 20 БПЛА, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, по три БПЛА сбито – над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей, по два БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.
С 08.00 до 10.00 мск три украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Орловской областей.
Мобилизация
Продолжается насильственная мобилизация, сотрудники ТЦК (аналог военкомата – Ред.) буквально похищают людей. Люди сопротивляются. Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник, в украинских судах растет количество дел по нарушениям ТЦК по отношению к гражданским.
"Сейчас почти каждый "похищенный" мужчина обращается в суд. Банковая дала указание тормозить все эти дела, чтобы избежать коллапса", - пишут авторы канала.
Сообщается также, что будто бы готовятся коллективные иски, государству будут предъявлены претензии на миллионы гривен. Это негативно отразится на имидже Зеленского, "вот почему они (украинские власти – Ред.) хотят расформировать ТЦК и переименовать его в некую другую контору, но по сути всё остаётся прежним", - отмечает "Легитимный".
Ситуация в Горловке
По ДНР украинские военные выпустили 35 боеприпасов, ранены пять мирных жителей. Ранее обстрелами ВСУ была обесточена Горловка, многие жители остались не только без света, но и без воды. Глава городского округа Иван Приходько сообщил, что штаб по развозу воды в ближайшие часы начнет круглосуточную работу.
Баки повсеместно развезут по городу в течение двух дней. Часть точек заработает уже сегодня. Мэр призвал жителей распространить информацию среди соседей и знакомых ввиду перебоев со связью и интернетом, информирует Донецкое агентство новостей.
Баки повсеместно развезут по городу в течение двух дней. Часть точек заработает уже сегодня. Мэр призвал жителей распространить информацию среди соседей и знакомых ввиду перебоев со связью и интернетом, информирует Донецкое агентство новостей.
Вчера, 12:23Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали ГорловкуВ ночь на 19 ноября ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Двое мирных жителей получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
По данным агентства, всего в ДНР без электричества остаются более 40 тысяч абонентов. На данный момент обесточены 361 трансформаторная подстанция и 39 котельных, при этом большинство отключений приходится на Горловку. Проводятся восстановительные работы.
Ситуация в Курской области
Группировка российских войск "Север" в Курской области продолжает продвижение в районе Нижнего Клина и Дарьино, а также проводят зачистку в Ольговском лесу. Как сообщает 20 ноября телеграм-канал "Два майора" в своей утренней сводке, в ходе зачистки выявлена группа ВСУ в количестве 13 человек, которая пыталась вырваться из окружения. По данным канала, в стрелковом бою уничтожено два солдата противника, остальные 11 сдались в плен. Всего в плену находится 472 военнослужащих ВСУ.
Также сообщается о безуспешных контратаках противника в лесном массиве возле Малой Локни и Новоивановки.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Владимира Скачко "Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир"