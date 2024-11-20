https://ukraina.ru/20241120/1059063542.html

Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября

Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября - 20.11.2024 Украина.ру

Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября

Боевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ наносят удары по военным объектам киевского режима; ВСУ несут потери; США из-за угрозы атаки 20 ноября закрывают посольство в Киеве; ВСУ пытаются атаковать объекты на территории РФ; жители Горловки без воды и света, ведутся восстановительные работы;

2024-11-20T13:13

2024-11-20T13:13

2024-11-20T13:13

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Боевые действияВ зоне СВО продолжаются бои. По данным МО России, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Лозовая, Петропавловка, Зеленый Гай, Изюмское, Новоегоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, Торское, Ивановка Донецкой Народной Республики и Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Николаевка, Анновка, Часов Яр, Улаклы, Миньковка, Сухие Ялы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики (ДНР).Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка в ДНР.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сводке военного ведомства.На Кураховском направлении во время разведки оператор БПЛА выявил пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный в заброшенном доме. Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил цель прямым попаданием, сообщает 20 ноября МО РФ, публикуя кадры атаки.Российские и украинские паблики также сообщают о продвижении российских войск в Торецке (Дзержинске). Там идут тяжелые бои, ВС РФ закрепляются в высотной застройке в центре города.Как информирует телеграм-канал "Два майора", на Покровском направлении ВС России расширяют зону контроля у Юрьевки и Новоалексеевки, а в Часов Яре начались бои за главный укрепрайон ВСУ на территории Часовоярского огнеупорного комбината. Есть сообщения об атаках российских войск на Запорожском направлении, в частности, о боях в районе Гуляйполя.США приняли решение о поставках Украине противопехотных мин. Как пишет Washington Post, это ответ Байдена на продвижение войск РФ в Донбассе. Тип мин не указывается. Украинские СМИ предполагают, что речь идет о системе дистанционного минирования ADAM. Местные эксперты напоминают, что ранее американская сторона тормозила с передачей противопехотных мин Украине, теперь ситуация изменилась.Как заявил в эфире единого телемарафона исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, мины - это очень важный элемент в войне, особенно сейчас, когда украинская армия стоит "в очень глухой обороне".ОбстрелыУтром 20 ноября в Киеве объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попков своем телеграм-канале. Он призвал киевлян находиться в укрытиях.Украинские СМИ сообщают о взрывах в Броварах Киевской области и в Житомире (об этом информирует канал ТСН), сообщается о взрывах в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.Госдеп США в запрещенной в РФ соцсети Xсообщил, что в связи с получением "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаки" американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто, сотрудникам предложено немедленно укрываться в случае объявления воздушной тревоги. Источник информации о готовящейся атаке не указан.Корреспонденты украинского канала "Общественное. Новости" сообщают, что слышны взрывы в подконтрольном ВСУ Херсоне (сама Херсонская область – регион России).В свою очередь, ВСУ продолжает попытки атаковать объекты на территории России. Накануне ВСУ нанесли удар по военному объекту в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БПЛА самолетного типа, информирует МО РФ.Сообщается, что над территорией Новгородской области уничтожено 20 БПЛА, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, по три БПЛА сбито – над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей, по два БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.С 08.00 до 10.00 мск три украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Орловской областей.МобилизацияПродолжается насильственная мобилизация, сотрудники ТЦК (аналог военкомата – Ред.) буквально похищают людей. Люди сопротивляются. Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник, в украинских судах растет количество дел по нарушениям ТЦК по отношению к гражданским."Сейчас почти каждый "похищенный" мужчина обращается в суд. Банковая дала указание тормозить все эти дела, чтобы избежать коллапса", - пишут авторы канала.Сообщается также, что будто бы готовятся коллективные иски, государству будут предъявлены претензии на миллионы гривен. Это негативно отразится на имидже Зеленского, "вот почему они (украинские власти – Ред.) хотят расформировать ТЦК и переименовать его в некую другую контору, но по сути всё остаётся прежним", - отмечает "Легитимный".Ситуация в ГорловкеПо ДНР украинские военные выпустили 35 боеприпасов, ранены пять мирных жителей. Ранее обстрелами ВСУ была обесточена Горловка, многие жители остались не только без света, но и без воды. Глава городского округа Иван Приходько сообщил, что штаб по развозу воды в ближайшие часы начнет круглосуточную работу.Баки повсеместно развезут по городу в течение двух дней. Часть точек заработает уже сегодня. Мэр призвал жителей распространить информацию среди соседей и знакомых ввиду перебоев со связью и интернетом, информирует Донецкое агентство новостей.По данным агентства, всего в ДНР без электричества остаются более 40 тысяч абонентов. На данный момент обесточены 361 трансформаторная подстанция и 39 котельных, при этом большинство отключений приходится на Горловку. Проводятся восстановительные работы.Ситуация в Курской областиГруппировка российских войск "Север" в Курской области продолжает продвижение в районе Нижнего Клина и Дарьино, а также проводят зачистку в Ольговском лесу. Как сообщает 20 ноября телеграм-канал "Два майора" в своей утренней сводке, в ходе зачистки выявлена группа ВСУ в количестве 13 человек, которая пыталась вырваться из окружения. По данным канала, в стрелковом бою уничтожено два солдата противника, остальные 11 сдались в плен. Всего в плену находится 472 военнослужащих ВСУ.Также сообщается о безуспешных контратаках противника в лесном массиве возле Малой Локни и Новоивановки.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Владимира Скачко "Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир"

https://ukraina.ru/20241120/1059057863.html

https://ukraina.ru/20241120/1059060054.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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