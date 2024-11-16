Унижение Шольца и цинизм Туска. Главное на Украине на утро 16 ноября - 16.11.2024 Украина.ру
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Унижение Шольца и цинизм Туска. Главное на Украине на утро 16 ноября
Унижение Шольца и цинизм Туска. Главное на Украине на утро 16 ноября - 16.11.2024 Украина.ру
Унижение Шольца и цинизм Туска. Главное на Украине на утро 16 ноября
После разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлера Германии Олафа Шольца унизили на Украине и в Польше
2024-11-16T09:43
2024-11-16T09:43
эксклюзив
хроники
россия
украина
германия
владимир путин
олаф шольц
владимир зеленский
reuters
нато
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В вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным."Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. И это именно то, что Путин давно хочет: ему крайне необходимо ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем заканчиваться", - заявил Зеленский.По его словам, так делалось "десятилетиями". При этом тот факт, что на саммите БРИКС в Казани присутствовали лидеры многих государств мира, в т.ч. и крупнейших экономик, а также генсек ООН Антониу Гуттереш, Зеленский проигнорировал."Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет — нам нужен реальный мир", - подчеркнул Зеленский.В его реакции на звонок Шольца Путину усмотрели боязнь за собственное будущее."Зеленский в вечернем видео-обращении раскритиковал канцлера Германии Шольца за беседу с президентом России. &lt;...&gt; Он также в очередной раз высказался против прекращения огня по линии фронта, заявив, что "Минска-3" не будет. Ожидаемая реакция, исходя из того, что Зеленский очень боится реальных шагов к прекращению войны. Его же просто прихлопнет крышкой того самого "ящика Пандоры"", - отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщало о том, что Зеленский просил Шольца не проводить телефонный разговор с Путиным."Владимир Зеленский предостерёг Шольца от проведения телефонного разговора с Путиным", - отмечалось в публикации агентства.По информации источника Reuters, Зеленский заявил канцлеру ФРГ, что разговор якобы поможет уменьшить "изоляцию" России.Звонок Шольца Путину прокомментировали другой политик — премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, Шольц сам позвонил Туску и рассказал детали своего разговора с Путиным."Мне только что позвонил канцлер Шольц и рассказал мне о своем разговоре с Владимиром Путиным. Мне было приятно узнать, что канцлер не только однозначно осудил российскую агрессию, но и повторил польскую позицию: ничего об Украине без Украины", – написал Туск в своём аккаунте в X.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявление Туска циничным."Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть, по их же выражению, "без украинцев", которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров", - отметила Захарова.Царёв со своей стороны указал, что у немецкого канцлера, похоже, "головокружение от успехов"."У Шольца головокружение от успехов, похоже. Бахвалится перед всеми за то, что позвонил Путину. И самому "темнейшему" заявил, что "ни слова об Украине без Украины". Можно спрогнозировать, что будет, если нервное расстройство канцлера от перенапряжения от часового разговора не пройдёт. Тогда он замучает западных лидеров отчётом, как он был смел в разговоре с президентом России. И будет повторять эту историю, пока они не перестанут снимать трубку, когда он звонит. Через время в Германии опубликуют предупреждение. Если к вам на улице в Берлине подойдет грязный небритый человек и начнет торопливо неразборчиво говорить о Путине и Украине — не пугайтесь. Это канцлер Шольц. Он не агрессивный", - пошутил Царёв.Некоторые эксперты призвали не обольщаться по поводу звонка Шольца."Ну вот позвонил Шольц. А что это значит для нас в прикладном смысле? Могу ошибаться. Но мне кажется, что пока ничего. Хорошего, во всяком случае. Они, в смысле западные лидеры, могут хоть все позвонить. И даже сказать что-то приятное. Но. Тем временем главы Минобороны стран Евросоюза 19 ноября обсудят разрешение Киеву на удары по территории РФ на фоне успехов российских войск. Тем временем, продолжаются военные поставки Киеву. Готовится новый пакет санкций против России", - отметил журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.Он подчеркнул, что звонок Шольца - "это просто звонок"."Нам же, обычным гражданам, надо по-прежнему помогать фронту, нашим бойцам на передовой, делать сборы, отправлять посылки и письма. В масштабе государства задача тоже вряд ли может измениться. Надо наращивать выпуск продукции ВПК, новых образцов техники, надо придумать решения в экономике в свете новых санкций, а также в свете прихода команды Трампа, которая будет вести весьма жёсткую политику против нас. Реальные разговоры о мире и прочем начнутся, когда у ВСУ обрушится фронт. Или когда закончится мобресурс у Киева. Не раньше. А этот день ещё не близок", - написал Медведев у себя в телеграм-канале.В то же время, он обратил внимание на одну важную деталь."Впрочем, что важно отметить. Это они просили о разговоре с нашим Верховным главнокомандующим, сделав вид, что никогда не обещали никогда с ним не общаться. А мы вообще не просим их ни о чем. Потому что мы сильнее. И они это знают. И даже знают, что мы победим. И боятся", - подытожил Медведев.Разговор между Путиным и Шольцем состоялся вечером 15 ноября."По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. Проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", - раскрыла пресс-служба Кремля детали разговора.В сообщении указывалось: что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом."Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта. Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ. Подчёркнуто, что Россия всегда чётко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", - отмечалось в сообщении.Кроме того, Путин и Шольц обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин проинформировал о предпринимаемых Россией усилиях по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе.Также было условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи.О происходящем на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днём".
https://ukraina.ru/20241115/1058952924.html
https://ukraina.ru/20241115/1058936861.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, россия, украина, германия, владимир путин, олаф шольц, владимир зеленский, reuters, нато, брикс, туск дональд, мид рф, мид, мария захарова, олег царев
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Унижение Шольца и цинизм Туска. Главное на Украине на утро 16 ноября

09:43 16.11.2024
 
© X / Donald TuskДональд Туск и Олаф Шольц
Дональд Туск и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© X / Donald Tusk
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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После разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлера Германии Олафа Шольца унизили на Украине и в Польше
В вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.
"Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. И это именно то, что Путин давно хочет: ему крайне необходимо ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем заканчиваться", - заявил Зеленский.
По его словам, так делалось "десятилетиями". При этом тот факт, что на саммите БРИКС в Казани присутствовали лидеры многих государств мира, в т.ч. и крупнейших экономик, а также генсек ООН Антониу Гуттереш, Зеленский проигнорировал.
"Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет — нам нужен реальный мир", - подчеркнул Зеленский.
В его реакции на звонок Шольца Путину усмотрели боязнь за собственное будущее.
"Зеленский в вечернем видео-обращении раскритиковал канцлера Германии Шольца за беседу с президентом России. <...> Он также в очередной раз высказался против прекращения огня по линии фронта, заявив, что "Минска-3" не будет. Ожидаемая реакция, исходя из того, что Зеленский очень боится реальных шагов к прекращению войны. Его же просто прихлопнет крышкой того самого "ящика Пандоры"", - отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщало о том, что Зеленский просил Шольца не проводить телефонный разговор с Путиным.
"Владимир Зеленский предостерёг Шольца от проведения телефонного разговора с Путиным", - отмечалось в публикации агентства.
По информации источника Reuters, Зеленский заявил канцлеру ФРГ, что разговор якобы поможет уменьшить "изоляцию" России.
Коллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Вчера, 18:30
Шольц решился позвонить Путину. Итоги 15 ноября на УкраинеКанцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России после перерыва почти в два года, сообщили СМИ
Звонок Шольца Путину прокомментировали другой политик — премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, Шольц сам позвонил Туску и рассказал детали своего разговора с Путиным.
"Мне только что позвонил канцлер Шольц и рассказал мне о своем разговоре с Владимиром Путиным. Мне было приятно узнать, что канцлер не только однозначно осудил российскую агрессию, но и повторил польскую позицию: ничего об Украине без Украины", – написал Туск в своём аккаунте в X.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявление Туска циничным.
"Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть, по их же выражению, "без украинцев", которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров", - отметила Захарова.
Царёв со своей стороны указал, что у немецкого канцлера, похоже, "головокружение от успехов".
"У Шольца головокружение от успехов, похоже. Бахвалится перед всеми за то, что позвонил Путину. И самому "темнейшему" заявил, что "ни слова об Украине без Украины". Можно спрогнозировать, что будет, если нервное расстройство канцлера от перенапряжения от часового разговора не пройдёт. Тогда он замучает западных лидеров отчётом, как он был смел в разговоре с президентом России. И будет повторять эту историю, пока они не перестанут снимать трубку, когда он звонит. Через время в Германии опубликуют предупреждение. Если к вам на улице в Берлине подойдет грязный небритый человек и начнет торопливо неразборчиво говорить о Путине и Украине — не пугайтесь. Это канцлер Шольц. Он не агрессивный", - пошутил Царёв.
Некоторые эксперты призвали не обольщаться по поводу звонка Шольца.
"Ну вот позвонил Шольц. А что это значит для нас в прикладном смысле? Могу ошибаться. Но мне кажется, что пока ничего. Хорошего, во всяком случае. Они, в смысле западные лидеры, могут хоть все позвонить. И даже сказать что-то приятное. Но. Тем временем главы Минобороны стран Евросоюза 19 ноября обсудят разрешение Киеву на удары по территории РФ на фоне успехов российских войск. Тем временем, продолжаются военные поставки Киеву. Готовится новый пакет санкций против России", - отметил журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Вчера, 13:00
Неблагодарный Зеленский и "короткая память" украинцев, атаки. Главное на Украине на 13:00 15 ноябряПольский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что из-за Владимира Зеленского на Украине забыли о помощи Польши. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он подчеркнул, что звонок Шольца - "это просто звонок".

"Нам же, обычным гражданам, надо по-прежнему помогать фронту, нашим бойцам на передовой, делать сборы, отправлять посылки и письма. В масштабе государства задача тоже вряд ли может измениться. Надо наращивать выпуск продукции ВПК, новых образцов техники, надо придумать решения в экономике в свете новых санкций, а также в свете прихода команды Трампа, которая будет вести весьма жёсткую политику против нас. Реальные разговоры о мире и прочем начнутся, когда у ВСУ обрушится фронт. Или когда закончится мобресурс у Киева. Не раньше. А этот день ещё не близок", - написал Медведев у себя в телеграм-канале.
В то же время, он обратил внимание на одну важную деталь.

"Впрочем, что важно отметить. Это они просили о разговоре с нашим Верховным главнокомандующим, сделав вид, что никогда не обещали никогда с ним не общаться. А мы вообще не просим их ни о чем. Потому что мы сильнее. И они это знают. И даже знают, что мы победим. И боятся", - подытожил Медведев.
Разговор между Путиным и Шольцем состоялся вечером 15 ноября.
"По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. Проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", - раскрыла пресс-служба Кремля детали разговора.
В сообщении указывалось: что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.
Зеленский
Вчера, 09:12
Израильские спецслужбы, деньги и США и другие секреты Зеленского. Главное на Украине на утро 15 ноябряНаходящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский опубликовал документы о том, что на самом деле происходило в первые годы президентства Владимира Зеленского
"Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта. Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ. Подчёркнуто, что Россия всегда чётко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", - отмечалось в сообщении.
Кроме того, Путин и Шольц обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин проинформировал о предпринимаемых Россией усилиях по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе.
Также было условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи.
О происходящем на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днём".
 
ЭксклюзивХроникиРоссияУкраинаГерманияВладимир ПутинОлаф ШольцВладимир ЗеленскийReutersНАТОБРИКСТуск ДональдМИД РФМИДМария ЗахароваОлег Царев
 
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09:50Глава МИД Польши анонсировал "самые важные переговоры по Украине"
09:43Унижение Шольца и цинизм Туска. Главное на Украине на утро 16 ноября
09:25"Это ящик Пандоры": Зеленский испугался звонка Шольца Путину
09:07Главное за ночь 16 ноября
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