https://ukraina.ru/20241114/1058871997.html

Эксперт о том, смогут ли ВСУ совершить глубокий прорыв и захватить НПЗ в случае нападения на Белоруссию

Эксперт о том, смогут ли ВСУ совершить глубокий прорыв и захватить НПЗ в случае нападения на Белоруссию - 14.11.2024 Украина.ру

Эксперт о том, смогут ли ВСУ совершить глубокий прорыв и захватить НПЗ в случае нападения на Белоруссию

Противнику нет смысла захватывать объекты вроде Мозырского НПЗ. Их проще поразить с воздуха. Видимо, его прикрытие будет усилено ПВО, учитывая, что РБ получила С-400. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-11-14T03:00

2024-11-14T03:00

2024-11-14T03:00

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Для того, чтобы быстро купировать возможный прорыв ВСУ в Гомельской области, нужно знать, какими силами враг будет идти через границу. Если возникнет "горячая ситуация", то сначала Украина нанесет удар с воздуха БПЛА и оперативно-тактическими ракетами, рассказал эксперт.По его словам, сейчас Мозырьский НПЗ прикрыт стандартными силами белорусской ПВО, которая там и так располагалась в соответствии с довоенными планами размещения войск. Видимо, это прикрытие усилено дивизионами ПВО, учитывая, что РБ получила С-400, отметил специалист.Многие до сих пор думают, что скоро зима, все замерзнет, грунт станет твердым и можно будет ехать на танках. Это надо учитывать, но общая ситуация с проходимостью и с военной топографией Гомельской области не изменится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руО других военно-политических деталях — в интервью Ивана Лошкарева: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет

https://ukraina.ru/20241113/1058839731.html

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новости, украина, россия, белоруссия, с-400 «триумф», нпз, вооруженные силы украины, всу, граница, атака, сво, детали, спецоперация