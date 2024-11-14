Эксперт о том, смогут ли ВСУ совершить глубокий прорыв и захватить НПЗ в случае нападения на Белоруссию
Фото: Генеральний штаб ВСУ, украинские военнослужащие
Противнику нет смысла захватывать объекты вроде Мозырского НПЗ. Их проще поразить с воздуха. Видимо, его прикрытие будет усилено ПВО, учитывая, что РБ получила С-400. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Для того, чтобы быстро купировать возможный прорыв ВСУ в Гомельской области, нужно знать, какими силами враг будет идти через границу. Если возникнет "горячая ситуация", то сначала Украина нанесет удар с воздуха БПЛА и оперативно-тактическими ракетами, рассказал эксперт.
"Вкусные объекты вроде Мозырского НПЗ нет смысла захватывать. Их проще поразить с воздуха. Так что глубоких прорывов на территорию Республики Беларусь по асфальтовым и проселочным дорогам я не ожидаю", — подчеркнул Зимовский.
По его словам, сейчас Мозырьский НПЗ прикрыт стандартными силами белорусской ПВО, которая там и так располагалась в соответствии с довоенными планами размещения войск. Видимо, это прикрытие усилено дивизионами ПВО, учитывая, что РБ получила С-400, отметил специалист.
Многие до сих пор думают, что скоро зима, все замерзнет, грунт станет твердым и можно будет ехать на танках. Это надо учитывать, но общая ситуация с проходимостью и с военной топографией Гомельской области не изменится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
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