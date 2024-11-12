https://ukraina.ru/20241112/1058816836.html

Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель

Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель - 12.11.2024 Украина.ру

Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель

Киевский режим занимается пожаротушением на разных участках. К новоформируемым подразделением, куда прибывает отловленное по всей Украине пополнение, особого доверия нет. Но у них все еще остается костяк бандеровских бригад. Там еще есть какие-то добровольцы, а офицерский и унтер-офицерский состав имеет большую выживаемость, чем простые солдаты

2024-11-12T06:30

2024-11-12T06:30

2024-11-12T06:30

интервью

украина

курская область

курахово

дональд трамп

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

иностранный легион

франция

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Эти мотивированные бригады – 20% от всех украинских бригад. Надеюсь, они тоже рано или поздно закончатся, считает российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр ЗимовскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Леонидович, когда мы в прошлый раз обсуждали расклад сил на Белорусском направлении, вы его описывали примерно так. С украинской стороны там находится 15-тысячная группировка, размазанная вдоль границы. С нашей стороны Гомель и Мозырь прикрывает 3-тысячная группировка белорусских войск при поддержке артиллерии. Стал ли этот расклад сил меняться на фоне слухов о том, что киевский режим готовит вывод сил из Курской области и (или) готовит нападение на Брянскую область?- По последней информации белорусских военных количество украинских сил вдоль границы не изменилось. Их оценки совпали с нашими: 15 тысяч солдат (пехота и спецназ) без особых массивов техники. Белорусский расклад сил тоже не менялся. Прикрытие юго-востока республики осуществляется примерно в тех же количествах, Брест и Гродно вдоль границы с Польшей тоже усилены стандартно.Так что общая оперативно-тактическая обстановка на этом участке не изменилась.- С нашей стороны стали копать больше укреплений?- Там особо-то не копали, потому что условия местности не позволяют глубоко закапываться. Там грунтовые воды стоят высоко и быстро затапливают окопы.Хотел бы уточнить по первому вопросу. Я пока не знаю, будет ли Курская группировка Украины переброшена на Брянско-Гомельское направление. Это зависит от того, сколько у противника останется войск после окончания курской авантюры.Если это будет упорядоченный отход под благоразумном предлогом (в качестве подарка Трампу) – это одно. А если мы продолжим их выдавливать, они будут долго молча отступать, а потом побегут – это совсем другое. Собрать их вместе и отправить к белорусским границам будет сложновато.- Если в Гомельской области по объективным причинам тяжело строить укрепления, сможем ли мы в случае чего быстро купировать прорыв врага?- Для этого надо знать, какими силами враг перейдет границу.Если в этом районе завяжется горячая ситуация, Украина в начале нанесет удар с воздуха имеющимися у нее в наличии БПЛА и оперативно-тактическими ракетами. Вкусные объекты вроде Мозырского НПЗ нет смысла захватывать. Их проще поразить с воздуха. Так что глубоких прорывов на территорию Республики Беларусь по асфальтовым и проселочным дорогам я не ожидаю.Многие до сих пор думают, что скоро зима, все замерзнет, грунт станет твердым и можно будет ехать на танках. Это учитывать надо. Но общая ситуация с проходимостью и с военной топографией Гомельской области не изменится.- Насколько сейчас Мозырский НПЗ прикрыт в плане РЭБ и систем ПВО?- Он прикрыт стандартными наличными силами белорусской ПВО, которая там и так располагалась в соответствии с довоенными планами размещения войск. Видимо, это прикрытие усилено дивизионами ПВО, учитывая, что РБ получила С-400. Скорее всего Минск и Мозырь будет прикрыт этими новейшими для нас комплексами.- В случае чего мы сможем что-то быстро перебросить из района Бреста и Гродно?- Из-под Бреста и из-под Гродно быстро не получится. Что-то перебросят из-под Минска и Борисова.- Вы сказали, что пока непонятно, в каком состоянии ВСУ уйдут из Курской области. Есть мнение, что они вообще не умеют организованно отступать. Вы согласны с такой оценкой?- Категорически не согласен. В Донбассе ВСУ организованно отступают уже два года. Другое дело, что в Курской области у них нет районов, за которые можно было бы хорошо зацепиться. Там нет больших городов. Та же Суджа – это фактически двухэтажный поселок городского типа. То есть без высотной жилой застройки противник воюет хуже, но организованно отступать он умеет.- Мне кажется, еще многое будет зависеть от того, что ВСУ успели накопать в Сумской области.- Если вы имеете в виду, побросают ли ВСУ технику, то да – побросают.Вы же знаете, как готовят украинских механиков-водителей в том же учебном центре "Десна" неподалеку от белорусской границы. Им говорят, что при любой остановке боевой машины они должны ее покинуть. То есть если курсанты погрузились в танк, едут, курсант дернул не за тот рычаг и танк остановился по вине обучаемого, то весь экипаж сразу же покидает машину.Украина сейчас испытывает проблемы не с запасами техники (на Западе ее хватает), а с обученными экипажами. Поэтому они обучают курсантов сразу же бросать технику и уходить. И если в Курской области будет серьезный наш нажим, ситуация будет аналогичной.- Мы в случае чего сможем организовать быстрое преследование противника?- Сможем. Но глубокого охвата и захода в Сумскую область не будет из-за лесисто-степной местности. Там просто негде развивать наступление и догонять их. ВСУ же тоже заходили в Курскую область, опираясь на дорожную сеть России. Они по пересеченной местности не заходили.- Переходим к Донбассу. Поступают сообщения, что мы на Кураховском направлении завязали бои за Сонцовку с севера, за Дальнее – с юга. И еще есть информация, что Украина подорвала дамбу Кураховского водохранилища. Как это меняет тактическую обстановку в этом районе?- Лобового штурма Курахово не будет. Мы его будем обходить по берегам реки Волчья в западном направлении.Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово. Там уже находятся наши штурмовики. А южнее этого участка мы находимся в Шахтерском. Этими двумя крыльями мы будем пытаться зайти за Курахово и взять Константинополь (не тот, над которым мы мечтаем православный крест водрузить), чтобы окружить всю Кураховскую группировку ВСУ без больших потерь.Кроме того, армия России обладает преимуществом по высоте. Курахово и прилегающие украинские районы обороны находятся в долине, а наши позиции – на 100 метров выше.Что касается подрыва дамбы, то эта информация совсем свежая.Эта дамба находилась в районе деревни Старые Терны на западном берегу Кураховского водохранилища. Да, вода в водохранилище накопилась, но это все же не Днепр. Цунами там не будет. Просто будет сильное подтопление.Почему Украина могла ее подорвать?Кураховское водохранилище можно было пересечь по этой дамбе и по узкой насыпной технической дамбе (пехота по ней проходила, а тяжелая техника – нет). Она действовала до тех пор, пока мы не стали занимать северный берег водохранилища. Потому что Украина использовала ее для маневра вдоль линии Кураховского фронта с севера на юг/с юга на север. Сейчас она если не уничтожена, то повреждена. И если дамба возле Старых Терн действительно взорвана, то она просто затопит долину.Для нас это ничего не значит, потому что мы находимся выше. А для оставшихся украинских частей это просто затруднит отход. Поэтому я не вижу большого смысла в этом подрыве.- Насчет нашего похода на Константинополь. Почему вы думаете, что мы можем окружать крупные группировки ВСУ по такой большой дуге?- Да, по нынешним темпам наступления в Донбассе – это действительно труднопроходимый участок. Но там ВСУ не за что зацепиться. Там если не степь донецкая, то открытая местность с оголенными по сезону лесополосами. Там можно закопаться только в какой-то щели, чтобы переждать налет БПЛА. От артиллерии и ФАБов это тебя не спасет.ВСУ там будут пытаться организовывать очаговую оборону и вести арьергардные бои. Если только киевский режим не примет решение плотно засесть в Курахово и положить всю эту группировку в десять пехотных бригад. Эта очередная фортеця закончится известным концом.- Мы уже не боимся главной украинской страшилки, что их fpv-дроны все наши танки перестреляют?- Боимся. Они боятся наших дронов, мы боимся их. И обе стороны, как и в Великую Отечественную войну, сильно зависят от погоды. Потому что туман прекращает полеты дронов лучше любой РЭБ. Если сильные ветры и низкая облачность, то воздушные бои прекращаются и начинаются пехотные бои на прежних условиях.Более того, чтобы размещать бригады операторов БПЛА, Украине придется подтягиваться ближе к фронту. А поскольку там открытая местность, они уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с высоты запускать дроны. Они будут работать в чистом поле, попадая под наш огонь.Вообще в последнее время мы стали чаще обнаруживать небольшие кластеры украинских дроноводов. Когда они кучно собираются в схронах для ремонта и переподготовки, мы их накрывали. Не скажу, что так происходит везде, но общий алгоритм мы наработали.- А ваша идея о том, чтобы мы превратили Угледар в свой разведывательно-ударный дроновый кластер, стала реализовываться?- Стала. Угледар в качестве разведывательно-ударного кластера ВС РФ представляет для ВСУ серьезную головную боль. Поэтому поток слез в профильных кругах киевского режима по поводу потери Угледара не прекратился.- Дальности полета наших дронов хватает для работы из Угледара?- В среднем "Мавик" может поддерживать устойчивую связь с оператором без ретрансляторов на дистанции в 20-25 километров. Чтобы БПЛА зашел на 10-15 километров за линию фронта, оператор должен подвинуться на 10 километров к фронту. Но в этом случае он находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии. Так что работа на ближних подступах к ЛБС возможна, но сопряжена с риском. Если затея с выдвижением оператора к фронту может окупиться успехами в виде освобождения населенного пункта, то в этом есть смысл. Если нет – надо работать в обычном режиме.- Еще про тактику. Как раз на Южно-Донецком направлении у нас стали получаться быстрые прорывы на БМД и БТР. Как нам это удается?- Я затрудняюсь сказать, кто у нас первый возобновил работу с техникой кроме пеших прорывов, но в целом система остается прежней: одно отделение на 10-11 человек и пара танков с артиллерийской поддержкой может осуществлять такие прорывы. Сейчас наступает пора, когда мотоциклет не сильно подвижен. Поэтому приходится возвращаться к старой колесной и гусеничной технике, чтобы обеспечивать минимальные движения.Общий темп нашего продвижения все равно остается не очень высоким. Километр в сутки – это уже наш большой успех. Больше пока не получается.- Ожидать ли поставок на Украину западных вооружений, которые станут для нас головной болью?- Поставки вооружений из Европы и США продолжаются непрерывным потоком. Администрация Байдена до вступления Трампа в должность президента намерена выбрать весь денежно-товарный запас, предназначенный для Украины. Поэтому в ноябре и декабре киевскому режиму отправят все, что можно отправить.У Украины есть свои хотелки по ПВО, "Хаймарсов" и "Атакамсов". Наземную технику (мрапы и хаммеры) она получает без ограничений. Потому что на данном этапе танковые массы никого не интересуют. Никто не ждет, что им пришлют 100 "Абрамсов" и 200 "Леопардов". Им нужны машины для переброски пехоты и особенно для эвакуации, потому что поток раненых нарастает.Также идет речь о том, что будут формироваться новые украинские бригады в странах Запада. Например, Франция формирует бригаду имени "Княгини Анны", которая полностью сделана по французскому штату сухопутных войск, оснащена французской техникой и обучена французскими офицерами. Это что-то вроде "Иностранного легиона".Обычно Запад не хочет связываться с подготовкой целых бригад, потому что украинское командование по прибытию на фронт сразу их дербанит. Один батальон уезжает под Курск, второй – в Донбасс, третий – на правый берег Днепра в Херсонской области. То есть бригады как таковой нет. Есть только управление бригадой, которая неизвестно, где сидит. Все остальные разъехались. Запад умом понимает, что это неправильно, но приказать Киеву использовать эту бригаду так, как они ее намуштровали, не может.- А мы должны дальше делать так, чтобы Украина дербанила эти бригады побатальонно?- Естественно. Это наша главная задача. Тем более, что Украина сама подставляется.Всем понятно, что вторжение в Курскую область была авантюрой. Такие авантюры еще будут, только менее масштабными. А в основном киевский режим занимается пожаротушением на разных участках. К новоформируемым подразделением, куда прибывает отловленное по всей Украине пополнение, особого доверия нет. Но у них все еще остается костяк бандеровских бригад. Там еще есть какие-то добровольцы, а офицерский и унтер-офицерский состав имеет большую выживаемость, чем простые солдаты.Эти мотивированные бригады – 20% от всех украинских бригад. Надеюсь, они тоже рано или поздно закончатся.- Дмитрий Песков опроверг информацию о разговоре Путина и Трампа, которая появилась в "Вашингтон Пост". Сможем ли мы выдержать капание на мозги, которое нам англосаксы будут устраивать по полной программе?- Я не согласен насчет капания на мозги. В публикация в СМИ между строк читается, мы очень хотим, чтобы Трамп начал с нами разговаривать. Более того я заметил такую тенденцию за последние несколько дней: почти все западные мейнстримные медиа педалируют возможные контакты Трампа и Путина. И что мне особенно понравилось, они стали больше писать о том, что Украина проигрывает. То есть это медийная форма принуждения Украины к осознанию своей никчемности. Чтобы если Трамп выдвинет предложение за одну ночь все закончить, Украина не сильно сопротивлялась, а отдалась быстро и с удовольствием. Тем более ночь зимняя длинна.- Что-то получится у нас на этом направлении?- Сложно говорить, потому что Зеленский уже не президент, а Трамп - еще не президент. Нам по-прежнему не с кем разговаривать. Как только Трамп получит реальные конституционные полномочия, будет официально сформирован его кабинет, включая Пентагон, Госдеп, советника на национальной безопасности, тогда мы хотя бы немного поймем, с кем имеем дело.Трамп будет делать любые предложения самого сумасшедшего масштаба, но только к своей выгоде. Он по-другому не работает. Это махинатор большого масштаба, Удачливый талантливый, но он не привык к тому, что называется фейр-плей. Его бизнес не так построен. А так он мастер-переговорщик, но только в свою сторону.О других военно-политических деталях - в интервью Ивана Лошкарева: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет

https://ukraina.ru/20241110/1058758570.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, курская область, курахово, дональд трамп, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, иностранный легион, франция, белоруссия, дроны, техника