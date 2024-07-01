https://ukraina.ru/20240701/1055979716.html

Иван Лошкарев: Трамп будет грубо принуждать Азию к "миру", но Россия уже готова к эскалации

Иван Лошкарев: Трамп будет грубо принуждать Азию к "миру", но Россия уже готова к эскалации - 01.07.2024 Украина.ру

Иван Лошкарев: Трамп будет грубо принуждать Азию к "миру", но Россия уже готова к эскалации

Если мы посмотрим на окружение Трампа, то здравомыслящих людей там пока немного. Это значит, что если они и будут договариваться, то языком ультиматумов, который для России неприемлем с учётом ситуации на поле боя, где все для нас складывается пока неплохо. Поэтому разумных компромиссов со стороны администрации Трампа я бы не ждал.

2024-07-01T19:30

2024-07-01T19:30

2024-07-01T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Лошкарев.- Иван Дмитриевич, вы как политолог занимались вопросами этнического лоббизма в политике США. После неудачных для Байдена дебатов появились разговоры о том, что его могут снять с предвыборной гонки, предложив избирателям Демпартии достойную альтернативу. Сработает ли механизм этнического лоббизма в случае Байдена, учитывая его ирландские корни?- Это глубокий вопрос. Но конкретно ирландское лобби, думаю, не будет вступаться за Байдена. А вот другие лобби могут продвигать своих кандидатов. Например, Камалла Хэррис считается представителем чернокожих, и значительная афроамериканского лобби будет ее продвигать в качестве своего кандидата. Есть Гретхен Уитмер, губернатор Мичигана, и за нее могут голосовать другие лобби, потому что в Мичигане сильна мусульманская община. Это лобби набирает обороты, у них очень мощные зарубежные покровители, например, государство Катар.Поэтому может состояться и выдвижение такого кандидата, который выступит с пропалестинской, проарабской повесткой. Если попытаться еще фантазировать, мы можем посмотреть на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. У него тоже будет некая этническая поддержка, потому что Калифорния — это родина армянского лобби. Там есть округ Фресно, который считается сердцем американской Армении или армянской Америки, как хотите. Очевидно, армянское лобби будет за этого кандидата от Демократической партии.- Лидеры Демпартии и семья самого Байдена призывают его не снимать свою кандидатуру. Продержится ли он до ноябрьских выборов?- Не буду брать медицинские аспекты, в дебатах он действительно выглядел очень плохо. Но пока он будет жив, он будет кандидатом от Демократической партии, что бы ни случилось. Потому что он сегодня компромиссная фигура, и если ее убрать, то начинается борьба, грызня, многие группы могут проиграть в этой борьбе. Лучше худой мир, чем конкретная ссора в рамках Демократической партии.- Среди российских и европейских политиков, взять того же Орбана, есть надежда на то, что приход Трампа будет означать некое мирное урегулирование на Украине. Оправданы ли такие надежды, если учесть, что трамп лоббирует интересы ВПК США?- Политику в США делает не только президент, а и его окружение. Кто бы это ни был, Трамп, Байден, Обама. Если мы посмотрим на окружение Трампа, то здравомыслящих людей там пока немного. Это значит, что если они и будут договариваться, то языком ультиматумов, который для России неприемлем с учётом ситуации на поле боя, где все для нас складывается пока неплохо. Поэтому разумных компромиссов со стороны администрации Трампа я бы не ждал. Они будут с большей охотой способствовать заморозке конфликта, о не его регулированию.- Трамп начал свое президентство в 2017 году с того, что отправил авианосцы к берегам Северной Кореи. Как его возможный приход в Белый дом отразится на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе?- Республиканцы и те, кто в окружении Трампа, последние десятилетия выступают за перенос основных военно-политических усилий на борьбу с Китаем. Это означает усиление военного потенциала Южной Кореи, Японии, развязывание инцидентов в Южно-Китайском море. Укрепление отношений с Филиппинами особенно при нынешнем президенте Маркосе-младшем.Если придет Трамп, то он с большой охотой развернёт деятельность, которую администрация Байдена приостановила, потому что они не понимают где у них приоритеты на фоне ближневосточного кризиса, украинского конфликта и внутренних неурядиц.Администрация Трампа будет более прямолинейна, грубая по исполнению. Ожидать того, что будет эскалация вокруг КНДР, Южно-Китайского моря, возможно, Курильских островов, вполне уместно.В окружении Трампа есть генерал Кит Келлог. В своих телевизионных выступлениях он говорит, что единственный способ добиться мира это принудить к миру. Либо через военные действия, либо через действия, которые можно считать террористическими. Например, атаки на политических лидеров.Он был идеологом атаки на генерала Сулеймани (иранский военный деятель, убит в результате авиаудара США 3 января 2020 года), которого убили американцы. Мир через принуждение, именно с этими принципами придет администрация Трампа, и эскалация будет неизбежной.- Можно ли считать, что подписанный с Пхеньяном договор о взаимопомощи направлен в первую очередь против Японии, которая активно милитаризируется?- Япония здесь не главный элемент мозаики. Япония по Конституции по-прежнему не может иметь армии. Их Силы самообороны от армии все еще очень далеки.Этот альянс направлен на предупреждение Запада. Между США Республикой Корея и Японией создаются разные форматы оборонного сотрудничества. Все это не очень уместно, потому что регион и без этого справляется с обеспечением своей безопасности. И подписанный договор — это сигнал Западу о том, что если будет эскалация напряжённости в регионе, Россия к этому готова. Китай и КНДР тоже в стороне не останутся. Готовы ли американцы заплатить высокую цену за эскалацию вопрос открытый. Администрация Байдена, скорее, не готова, а администрация Трампа, скорее готова.Но сигнал мы послали, потому что молча наблюдать за тем, как в последние годы меняется архитектура безопасности в Азии Россия не может.- А Вьетнам в этой эскалации чью сторону займет?- Это очень интересно, потому что страны АСЕАН, вроде Вьетнама и Лаоса, наблюдают за этой битвой на некотором удалении и пытаются как ласковое теля сосать двух маток. Ту же стратегию пытается отыгрывать Индия, но она слишком большая, заметная, и ее так или иначе куда-то перетянут.А страны Юго-Восточной Азии будут молчаливыми наблюдателями, за исключением Филиппин, которые сохраняют экономические и политические связи с США. Остальные будут балансировать между разными центрами сил.- Учитывая наличие американских БПЛА над нейтральными водами Черного моря, какая стратегия для нас более предпочтительна: отгонять их, мешая выполнять разведывательные функции, или продемонстрировать силу и сбить один или несколько беспилотников?- После событий в Севастополе я думал, что надо использовать второй вариант и показательно сбить один или несколько беспилотников, продемонстрировав, что американское присутствие в Черном море не приемлемо.С другой стороны, что бы это нам дало? Я не уверен, что американцы поняли бы этот сигнал правильно. В окружении Байдена люди, которые не готовы рационально и всерьез обсуждать проблемы и реагировать на озабоченности других стран. Поэтому идея стратегической сдержанности, сосредоточенности на главном, а главное все-таки победа в СВО было бы предпочтительнее.Если мы начнем проводить акции, которые нас отвлекают от главных целей, может быть, это не очень хорошо. А сдержанная и сосредоточенная линия позволит правильно распорядиться ресурсами. Хотя на эмоциональном уровне хочется показать американцам где раки зимуют, но сдержанная линия даст больше эффекта в среднесрочной перспективе.- Сбивали же в 1960 году американский самолет-разведчик U-2 с пилотом Пауэрсом, и ядерная война тогда не началась.- Да, американцы тогда не восприняли это как сигнал к сдержанности. Мы, к сожалению, противостоим государству, которое не очень разобралось, что мир уже изменился. От этого огромное количество проблем.О событиях на украинско-белорусской границе Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу

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Денис Рудометов

интервью, россия, сша, япония, дональд трамп, джо байден, виктор орбан, демократическая партия, впк, сво