Получится ли у Зеленского "подвиг" Кучмы? 25 лет со дня избрания Леонида Кучмы на второй срок - 14.11.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20241114/1021743202.html
Получится ли у Зеленского "подвиг" Кучмы? 25 лет со дня избрания Леонида Кучмы на второй срок
Получится ли у Зеленского "подвиг" Кучмы? 25 лет со дня избрания Леонида Кучмы на второй срок - 14.11.2024 Украина.ру
Получится ли у Зеленского "подвиг" Кучмы? 25 лет со дня избрания Леонида Кучмы на второй срок
Издание The Economist 12 ноября сообщило, что в 2025 году (не ранее 25 мая) Украине всё же придётся идти на выборы. При этом, Владимира Зеленского "больше не считают бесспорным лидером войны". Забавно, что появление этой статьи почти совпало с годовщиной второго тура выборов 1999 года, когда Леониду Кучме удалось сохранить за собой пост президента
2024-11-14T08:01
2024-11-14T08:01
история
1990-е
леонид кучма
история
украина
владимир зеленский
выборы
президентские выборы
демократия
второй тур
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Кучма шёл на выборы в условиях тяжелейшего социально-экономического кризиса, разгула криминалитета и с полным пакетом невыполненных обещаний. За год до выборов его рейтинг был столь низок, что всерьёз обсуждался вариант выдвижения от власти премьер-министра Пустовойтенко (Валерий Павлович, конечно, отказался, но Кучма ему все равно этого не простил). Но он победил.Победа на выборах 31 октября – 14 ноября 1999 года была чисто "технологической". Её недаром сравнивают с победой Бориса Ельцина в 1996 году. Главным элементом тут было даже не административное давление и не засевание страны деньгами (хотя эти моменты не стоит недооценивать), а правильное форматирование политического пространства.Во-первых, была выстроена схема выхода во второй тур "реформатора" против "реваншиста".Для новорождённого класса буржуазии (и в особенности для олигархов) принципиально важным было сохранение рыночной экономики, в которой они существуют. У рядовых избирателей всё ещё были иллюзии относительно того, что новый украинский капитализм может быть лучше социализма (кстати, не такие уж это были и иллюзии — в некоторых отношениях он действительно оказался как минимум не хуже). Как бы ни была плоха ситуация в стране, но существовало большинство, которое полагало, что движение назад ситуацию не выправит.Надо сказать, что кандидат от Коммунистической партии Пётр Симоненко представлял не поворот в обратном направлении, а просто более умеренную линию рыночных реформ со ставкой на коллективные формы собственности и усиленную социальную защиту.В то же время выдвигался ещё один радикальный кандидат — помимо Симоненко в кампании участвовала Наталья Витренко, которая до последнего момента в данных социологических служб опережала лидера коммунистов (обвал произошёл уже в последние недели).Во-вторых, было исключено выдвижение единого умеренно-левого кандидата. Существовала очень высокая вероятность выхода во второй тур и победы в нём Александра Мороза.Объединение четырёх разноформатных оппозиционеров — "Каневская четверка", не смогла привлечь Петра Симоненко (впрочем, он изначально был лидером кампании, и ему такой формат был неинтересен) и не смогла выдвинуть единого кандидата. Александр Мороз и Евгений Марчук пошли на выборы. Владимир Олейник снял свою кандидатуру в пользу Евгения Марчука, а Александр Ткаченко — в пользу Петра Симоненко.Последовавшее назначение Марчука секретарём Совета нацбезопасности и обороны до сих пор воспринимается как признание его вклада в срыв президентского проекта лидера социалистов.В-третьих, технически важной была переориентация Леонида Кучмы на электорат Западной и Центральной Украины.В 1994 году Кучма шёл как кандидат Юго-Востока. Однако к 1999 году он не смог или не захотел выполнить большинства требований его избирателей, даже вполне реалистичных (например, государственного статуса русского языка).Потому был сделан умеренный поворот на запад. Например, был установлен день украинского казачества 14 октября. Фактически это была идеологическая уступка Галичине, отмечавшей в этот день годовщину создания УПА*.Впрочем, главная составляющая программы Кучмы была экономическая, потому вокруг него сплотились сторонники рыночной экономики — идеологические (на Западе) и фактические (на Юго-Востоке). В результате во втором туре чёткого разделения на Запад и Восток всё же не было. Симоненко получил большинство в Винницкой, Черниговской и Полтавской областях, а Кучма — в Днепропетровской, Донецкой и Одесской…Позже такую стратегию безуспешно пытались реализовать команды Виктора Януковича и Петра Порошенко.На выборах 2015 года Януковича планировалось противопоставить не популярному Виталию Кличко, а радикалу Олегу Тягнибоку. Совершенно непонятно, как планировалось это провернуть, но это уже и не важно – хитрые планы привели к Майдану. В выборах 2014 года Янукович не участвовал, а Тягнибок занял десятое (!) место с результатом менее 1,2%.Планировал повторить эту схему и Пётр Порошенко, оппонентом которого должен был стать представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. В результате президентом стал кандидат от Юго-Востока Владимир Зеленский. Вилкул оказался на восьмом месте с 4% голосов. Кстати, попытка раскола электората тоже получилась – представитель ОПЗЖ Юрий Бойко тоже участвовал в выборах, но легко обогнал Вилкула, не оставив ему никаких шансов (почти 12%).Возникает закономерный вопрос – насколько реально повторить такой сценарий Зеленскому?Насчёт именно такого – скорее всего невозможно. Зеленский занял практически крайне правую позицию в политическом спектре, но его главным конкурентом будет не умеренный политик, а бывший главком Валерий Залужный, который может выступать с точно такой же, или несколько более умеренной программой, но пользуется большей общественной поддержкой. Тут вопрос исключительно доверия.С другой стороны, если каким-то образом не допустить Залужного к выборам (а сделать это не так уж сложно – он сам отнюдь не стремится к политической карьере), то особые технологические ухищрения и не нужны в общем-то – помимо Залужного серьёзных конкурентов у Зеленского нет.Правда, такая ситуация потенциально ещё более опасна для президента с его огромным антирейтингом – в 2019 году никто не мог предвидеть, что главным конкурентом действующего главы государства будет не Юлия Тимошенко или Юрий Бойко, а технический кандидат, задачей которой было "сбить на взлёте" Святослава Вакарчука. Эта задача была выполнена, но дальше всё пошло не по плану…* Террористическая организация запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20240317/1044352208.html
https://ukraina.ru/20231201/1051641669.html
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Василий Стоякин
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история, 1990-е, леонид кучма, украина, владимир зеленский, выборы, президентские выборы, демократия, второй тур
История, 1990-е, Леонид Кучма, История, Украина, Владимир Зеленский, выборы, президентские выборы, демократия, второй тур

Получится ли у Зеленского "подвиг" Кучмы? 25 лет со дня избрания Леонида Кучмы на второй срок

08:01 14.11.2024
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Издание The Economist 12 ноября сообщило, что в 2025 году (не ранее 25 мая) Украине всё же придётся идти на выборы. При этом, Владимира Зеленского "больше не считают бесспорным лидером войны". Забавно, что появление этой статьи почти совпало с годовщиной второго тура выборов 1999 года, когда Леониду Кучме удалось сохранить за собой пост президента
Кучма шёл на выборы в условиях тяжелейшего социально-экономического кризиса, разгула криминалитета и с полным пакетом невыполненных обещаний. За год до выборов его рейтинг был столь низок, что всерьёз обсуждался вариант выдвижения от власти премьер-министра Пустовойтенко (Валерий Павлович, конечно, отказался, но Кучма ему все равно этого не простил). Но он победил.
Победа на выборах 31 октября – 14 ноября 1999 года была чисто "технологической". Её недаром сравнивают с победой Бориса Ельцина в 1996 году. Главным элементом тут было даже не административное давление и не засевание страны деньгами (хотя эти моменты не стоит недооценивать), а правильное форматирование политического пространства.
Во-первых, была выстроена схема выхода во второй тур "реформатора" против "реваншиста".
Для новорождённого класса буржуазии (и в особенности для олигархов) принципиально важным было сохранение рыночной экономики, в которой они существуют. У рядовых избирателей всё ещё были иллюзии относительно того, что новый украинский капитализм может быть лучше социализма (кстати, не такие уж это были и иллюзии — в некоторых отношениях он действительно оказался как минимум не хуже). Как бы ни была плоха ситуация в стране, но существовало большинство, которое полагало, что движение назад ситуацию не выправит.
Надо сказать, что кандидат от Коммунистической партии Пётр Симоненко представлял не поворот в обратном направлении, а просто более умеренную линию рыночных реформ со ставкой на коллективные формы собственности и усиленную социальную защиту.
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Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитамиИтоги всесоюзного референдума 17 марта 1991 года по сей день остаются в политической повестке. Тогда была высказана однозначная воля народа, направленная на сохранение союзного государства (почти 78% "за"). С тех пор любые инициативы по воссоединению стран или территорий бывшего СССР явно или неявно апеллируют к итогам народного волеизъявления.
В то же время выдвигался ещё один радикальный кандидат — помимо Симоненко в кампании участвовала Наталья Витренко, которая до последнего момента в данных социологических служб опережала лидера коммунистов (обвал произошёл уже в последние недели).
Во-вторых, было исключено выдвижение единого умеренно-левого кандидата. Существовала очень высокая вероятность выхода во второй тур и победы в нём Александра Мороза.
Объединение четырёх разноформатных оппозиционеров — "Каневская четверка", не смогла привлечь Петра Симоненко (впрочем, он изначально был лидером кампании, и ему такой формат был неинтересен) и не смогла выдвинуть единого кандидата. Александр Мороз и Евгений Марчук пошли на выборы. Владимир Олейник снял свою кандидатуру в пользу Евгения Марчука, а Александр Ткаченко — в пользу Петра Симоненко.
Последовавшее назначение Марчука секретарём Совета нацбезопасности и обороны до сих пор воспринимается как признание его вклада в срыв президентского проекта лидера социалистов.
В-третьих, технически важной была переориентация Леонида Кучмы на электорат Западной и Центральной Украины.
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1 декабря 2023, 08:00История
Президентские выборы 1 декабря 1991 года: стабильность прежде всегоКогда вспоминают 1 декабря 1991 года, обычно обращаются к результатам всенародного референдума и противоречиям (во многом – кажущимся) выбора 1 декабря и 17 марта. А вот президентские выборы, прошедшие в тот же день, обычно остаются в тени. Между тем, их итоги проливают свет на некоторые особенности политического поведения украинцев
В 1994 году Кучма шёл как кандидат Юго-Востока. Однако к 1999 году он не смог или не захотел выполнить большинства требований его избирателей, даже вполне реалистичных (например, государственного статуса русского языка).
Потому был сделан умеренный поворот на запад. Например, был установлен день украинского казачества 14 октября. Фактически это была идеологическая уступка Галичине, отмечавшей в этот день годовщину создания УПА*.
Впрочем, главная составляющая программы Кучмы была экономическая, потому вокруг него сплотились сторонники рыночной экономики — идеологические (на Западе) и фактические (на Юго-Востоке). В результате во втором туре чёткого разделения на Запад и Восток всё же не было. Симоненко получил большинство в Винницкой, Черниговской и Полтавской областях, а Кучма — в Днепропетровской, Донецкой и Одесской…
Позже такую стратегию безуспешно пытались реализовать команды Виктора Януковича и Петра Порошенко.
На выборах 2015 года Януковича планировалось противопоставить не популярному Виталию Кличко, а радикалу Олегу Тягнибоку. Совершенно непонятно, как планировалось это провернуть, но это уже и не важно – хитрые планы привели к Майдану. В выборах 2014 года Янукович не участвовал, а Тягнибок занял десятое (!) место с результатом менее 1,2%.
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Двадцать лет одного дня: как выборы-1998 изменили Украину
Планировал повторить эту схему и Пётр Порошенко, оппонентом которого должен был стать представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. В результате президентом стал кандидат от Юго-Востока Владимир Зеленский. Вилкул оказался на восьмом месте с 4% голосов. Кстати, попытка раскола электората тоже получилась – представитель ОПЗЖ Юрий Бойко тоже участвовал в выборах, но легко обогнал Вилкула, не оставив ему никаких шансов (почти 12%).
Возникает закономерный вопрос – насколько реально повторить такой сценарий Зеленскому?
Насчёт именно такого – скорее всего невозможно. Зеленский занял практически крайне правую позицию в политическом спектре, но его главным конкурентом будет не умеренный политик, а бывший главком Валерий Залужный, который может выступать с точно такой же, или несколько более умеренной программой, но пользуется большей общественной поддержкой. Тут вопрос исключительно доверия.
С другой стороны, если каким-то образом не допустить Залужного к выборам (а сделать это не так уж сложно – он сам отнюдь не стремится к политической карьере), то особые технологические ухищрения и не нужны в общем-то – помимо Залужного серьёзных конкурентов у Зеленского нет.
Правда, такая ситуация потенциально ещё более опасна для президента с его огромным антирейтингом – в 2019 году никто не мог предвидеть, что главным конкурентом действующего главы государства будет не Юлия Тимошенко или Юрий Бойко, а технический кандидат, задачей которой было "сбить на взлёте" Святослава Вакарчука. Эта задача была выполнена, но дальше всё пошло не по плану…
* Террористическая организация запрещённая в России.
 
ИсторияИстория1990-еЛеонид КучмаУкраинаВладимир Зеленскийвыборыпрезидентские выборыдемократиявторой тур
 
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