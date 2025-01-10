https://ukraina.ru/20250110/1060189895.html

Энергетический кризис как пролог к силовым действиям. Кто хочет расправиться с Приднестровьем

Энергетический кризис как пролог к силовым действиям. Кто хочет расправиться с Приднестровьем - 10.01.2025 Украина.ру

Энергетический кризис как пролог к силовым действиям. Кто хочет расправиться с Приднестровьем

На фоне прекращения поставок газа в Приднестровье с 1 января текущего года, ситуация в республике перерастает в техногенную, экономическую и гуманитарную катастрофу. Однако регион могут ожидать и гораздо более худшие последствия.

2025-01-10T18:15

2025-01-10T18:15

2025-01-10T18:15

эксклюзив

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энергетический кризис

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Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики 10 января направил к международному сообществу обращение на эту тему:"Верховный совет ПМР призывает международное сообщество, включая непосредственных участников механизма поставки газа, приложить практические усилия для скорейшего возобновления газоснабжения Приднестровья во избежание масштабной гуманитарной катастрофы".Ранее днем глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский утвердил указ парламента о продлении чрезвычайного режима в экономике на 30 суток. Таким образом, он будет действовать до восьмого февраля.На возникновение энергетического, а вслед за ним и гуманитарного кризиса в Приднестровье в начале 2025 года повлияли два фактора. Один из них — решение Киева прекратить транзит российского газа через свою территорию после 31 декабря 2024 года. Второй — отказ Кишинёва урегулировать долговые обязательства перед российским "Газпромом", которые на данный момент достигли суммы в 709 млн долларов.С 2022 года Молдавия не покупает газ у "Газпрома", а приобретает его у европейских трейдеров. У Кишинёва осталась задолженность за российский газ, однако молдавкое правительство отрицает ее существование. До 1 января этого года Кишинёв также участвовал в схеме поставок российского газа для нужд Приднестровья. Поставки шли через Украину и Молдавию. После того как Украина отказалась от транзита российского голубого топлива через свою территорию, представители "Газпрома" попытались договориться с молдавским правительством об альтернативных маршрутах снабжения ПМР газом. Кишинёв увязал эти поставки с собственной задолженностью перед "Газпромом" и договоренностей достичь не удалось. В конце декабря 2024 года российская компания объявила о прекращении поставок газа в Молдавию.Для Приднестровья, которое не располагает альтернативными источниками газа, нехватка энергоресурсов очень быстро привела к серьезным последствиям. В целях экономии там было отключено центральное отопление и снабжение жилых домов горячей водой, остановлены промышленные предприятия. Молдавская ГРЭС, которая является главным поставщиком электроэнергии для Приднестровья, переведена на уголь, но его запасов в республике хватает лишь до конца января или середины февраля.Зима, отопление отключено: гуманитарная катастрофаПо словам политического аналитика, депутата пятого созыва Верховного совета Приднестровья Дмитрия Соина, республика в течение уже десяти дней находится в тисках энергетического и газового кризиса."Отключено отопление, а сейчас зима. В частном секторе газа нет. В многоэтажных домах он пока есть, но скоро его запасы тоже исчезнут, и снабжение высотных домов газом тоже прекратится. Веерные отключения электричества не позволяют обогревать дома электроприборами. Все это в совокупности создает очень жуткие социальные условия", — рассказал Соин в интервью Украина.ру.Одновременно с этим почти все предприятия региона остановлены из-за нехватки электроэнергии и газа, добавил эксперт. Многие предприятия региона, по его словам, ранее были переключены на газ в своем производственном цикле, но сейчас остались без альтернативы.Для того чтобы выйти из этой ситуации, необходимо разблокировать Приднестровье и его счета в молдавских банках, полагает эксперт. Это дало бы республике возможность закупать газ самостоятельно."Также я считаю, что необходимо разблокировать транзит газа через Украину. Здесь нужно поднимать вопрос на международном уровне. В любом случае Приднестровье находится на границе Южной Европы, и то, что в 21 веке люди там испытывают гуманитарный геноцид — это нонсенс. Надо давить на все возможные рычаги — дипломатические, экономические, для того, чтобы этот вопрос был решен", — отметил Соин.При этом эксперт подчеркнул, что ситуацией, которая складывается вокруг Приднестровья, управляют структуры США, Евросоюза и НАТО, для которых крайне важно задушить этот регион, являющийся анклавом России на берегах Днестра."Там находится группировка российской армии, российские военные склады, российские миротворцы и примерно 250 тыс. граждан России. Запад очень заинтересован в ликвидации этого анклава. Действуют они руками Кишинёва и Киева. Но надо понимать, что и Кишинёв и Киев — это не самостоятельные игроки. Они полностью подчинены интересам евроатлантического блока. Соответственно, это вопрос большой политики. Кишинев и Киев здесь просто исполнители чей-то воли", — объяснил Соин.Запад, по словам собеседника издания, пытается воспользоваться энергетическим и гуманитарным кризисом в Приднестровье, для того чтобы поставить точку в его судьбе.Однако, так как Россия является гарантом безопасности в Приднестровье и осуществляет там миротворческую операцию, она имеет право наносить дистанционные удары по потенциальному агрессору, считает Дмитрий Соин. Эксперт допустил, что это пока единственное, что останавливает Кишинёв от силовой акции в Приднестровской Молдавской Республике.Больше об этой теме в материале Марины Поляковой Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию

https://ukraina.ru/20241210/1059552828.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, приднестровье, кишинёв, киев, вадим красносельский, газпром, украина.ру, ес, российский газ, энергетический кризис, молдавия