https://ukraina.ru/20250110/1060187181.html

Лёд и пламень равнодушия, мечты Литвы о Калининграде и "горячая" насмешка Байдена. Итоги 10 января

Лёд и пламень равнодушия, мечты Литвы о Калининграде и "горячая" насмешка Байдена. Итоги 10 января - 10.01.2025 Украина.ру

Лёд и пламень равнодушия, мечты Литвы о Калининграде и "горячая" насмешка Байдена. Итоги 10 января

Украина.ру, 10.01.2025

2025-01-10T18:00

2025-01-10T18:00

2025-01-10T18:00

эксклюзив

гитанас науседа

литва

калининград

калининградская область

дмитрий песков

слуцкий леонид

джо байден

владимир зеленский

пожар

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Президент Литвы озвучил притязания на Калининградскую область. Зеленского обвинили в смертях замерзающих жителей Приднестровья, а Байдена – в "тушении" калифорнийских пожаров новыми траншами для ВСУ; подкидывает денег в топку украинской войны и Европа. Украинские военные обстреляли Донецк из американского оружия, есть погибшие. Армия России продолжает продвижение на фронте: Дзержинск (Торецк) близок к освобождению.Мечты Науседы о КалининградеВ пятницу, 10 января, президент Литвы Гитанас Науседа публично озвучил притязания на Калининградскую область России, комментируя в своих соцсетях решение властей региона сменить название Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса на "Литературный музей"."Несмотря на то, что старожилы Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, давно ушли, необходимо сохранить последние признаки литовской культуры. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом. <...> Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристийонасу Донелайтису, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю", – написал Науседа.Он также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название - Караляучюс. В Госдуме РФ отреагировали на заявление президента Литвы, в частности депутат Алексей Чепа назвал слова Науседы провокацией, а глава Комитета парламента по международным делам Леонид Слуцкий предложил литовскому лидеру сходить на прием к профильному специалисту.Интересно, что название объекта культурного наследия регионального значения, в котором находится "Литературный музей", осталось прежним – "Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса". Также имя литовского поэта сохранилось и в экспозициях, и в экскурсионных программах.Зеленскому и Байдену прилетели обвинения, но им всё равноПока Науседа "рисовал" в своих соцсетях "карту желаний" о Калининграде, Владимиру Зеленскому и его старшему "товарищу", президенту США Джо Байдену пришлось столкнуться с серьезной критикой в свой адрес.Первого обвинили в смертях замерзающих жителей Приднестровья, которые погибли, пытаясь согреться, из-за решения Зеленского о прекращении транзита российского газа через Украину."Зеленский – международный террорист!" – заявил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук.В США же, наоборот, слишком горячо: полыхает Калифорния, но Байден решил, что его помощь в этой ситуации куда нужнее Киеву и выделил ВСУ еще $500 миллионов, что ожидаемо привело к негодованию в обществе."Его (Байдена – Ред.) собственная страна буквально горит, в то время как он отправляет миллиарды диктатору", – оценил ситуацию ирландский журналист Чей Боуз, подчеркнув, что со стороны Байдена это крайнее неуважение к гражданам своей страны."Жаркая" насмешка БайденаИ если Зеленский на "холодные" обвинения в свой адрес промолчал, то Байден, которому осталась всего одна рабочая неделя на посту президента США, снова поразил общественность.Фактически действующий лидер страны открыто поглумился над происходящим в Калифорнии (где от огня уже погибло по меньшей мере десять человек), предоставляя на брифинге слово вице-президенту страны Камале Харрис.Чуть позже он попытался оправдаться, сказав, что Харрис напрямую затронула эта проблема ее дом в Калифорнии как раз в зоне потенциальной опасности), поэтому она осведомлена, как никто другой.Успеть всёВслед за Байденом в "последний вагон" помощи ВСУ пытается вскочить и Европа. В частности, в пятницу ЕС перечислил Украине три миллиарда евро в качестве первого транша кредита под замороженные активы РФ.В целом в рамках этой инициативы планируется дать киевскому режиму 50 миллиардов долларов.Между тем, комментируя заседание группы помощи Киеву в "Рамштайне", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил явно наметившиеся на Западе разногласия по украинскому вопросу."Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи [Киеву], эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом", – сказал Песков.Обстрел Донецка: погибшиеНесмотря ни на что, киевский режим не теряет надежды получать поддержку от Запада и после смены администрации в США. И продолжает терроризировать Донецк.В пятницу, 10 января, в результате ракетного удара ВСУ из американской реактивной системы HIMARS по гражданской инфраструктуре города погибли два человека, ещё по меньшей мере двое получили ранения.Удары HIMARS пришлись по жилым домам и одному из самых крупных супермаркетов в Донецке. ВСУ выбрали для ударов утреннее время, когда торговый центр уже открывался, чтобы число жертв среди мирного населения было больше.Продвижение ВС РФ: ДзержинскРоссийские войска близки к полной зачистке от ВСУ города Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР), остались лишь мелкие очаги сопротивления противника в районе шахты "Торецкая". Об этом 10 января сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире программы "Соловьев Live".Параллельно аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что за минувшие сутки российские силы взяли под контроль сразу несколько сел: Петропавловку под Курахово, Воздвиженку к востоку от Мирнограда (Димитрова) и Солёное к югу от Покровска (Красноармейска).Подробнее об итогах встречи западных министров обороны на американской военной базе - в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?

https://ukraina.ru/20250110/1060182461.html

https://ukraina.ru/20250110/1060188993.html

литва

калининград

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Сергей Зуев

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