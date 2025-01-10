Друг за друга на верную смерть: как воюют БАРСы - 10.01.2025 Украина.ру
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Друг за друга на верную смерть: как воюют БАРСы
Друг за друга на верную смерть: как воюют БАРСы - 10.01.2025 Украина.ру
Друг за друга на верную смерть: как воюют БАРСы
В многочисленных фронтовых сводках из самых горячих точек Новороссии иногда встречаются сообщения о действиях подразделений с сокращенным названием БАРС. Что это такое? Это добровольческие отряды, где в основном служат ветераны всевозможных войн, в которых участвовали ВС РФ и армии ЛДНР.
2025-01-10T19:49
2025-01-10T19:49
эксклюзив
донецкая народная республика
новороссия
славянск
владимир путин
андрей пинчук
союз добровольцев донбасса
дмитрий рогозин
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Зачастую БАРСы могли формироваться из казаков того или иного российского региона, или из членов Союза добровольцев Донбасса. Там же воюют и бывшие "вагнера".Донецкий волонтер Елена Бобкова, которая в течение трех лет сотрудничает с ними, снабжая их гуманитарной помощью, рассказала изданию Украина.ру о роли БАРСов в СВО.БАРС расшифровывается как Боевой армейский резерв страны. Эти отряды были созданы указом Владимира Путина в 2015 году первоначально как вспомогательные тыловые подразделения, которые оказывают помощь действующей армии в прифронтовой зоне.Однако с осени 2022 года БАРСы начали активно использоваться на фронте, причем либо на участках, где идет наше наступление, либо, как это было в 2023 году, там, где шло вражеское наступление, и где было необходимо присутствие мотивированных и устойчивых в обороне подразделений, которые не побегут под натиском противника.Так, БАРС-11 "Кубань" под командованием кадрового военного с позывным "Ямаха" во время украинского "контрнаступа" сражался на Запорожском фронте на самом опасном направлении Работино-Вербное/Вербовое и не дал противнику прорвать нашу оборону. Там же сейчас воюет и относительно недавно созданный БАРС-1 "Сармат", командование которым осуществляет сенатор Дмитрий Рогозин, а также БАРС-16.Во время штурма Угледара активную роль играл БАРС-23 под командованием ветерана боев в Славянске и вообще в Донбассе 2014-15 годов с позывным "Викинг".Во время стремительного осеннего наступления ВСУ в 2022 году, когда российской армии пришлось оставить Харьковскую область, север ДНР и часть западных окраин ЛНР, именно БАРС-13, в течение двух недель героически обороняя донецкий город Красный Лиман, дал возможность отступившим армейским подразделениям прийти в себя и организовать линию обороны.Сейчас БАРС-13, прикомандированный к луганской 4-й бригаде (бывшая бригада "Призрак") воюет в Часов Яре. До недавнего времени им командовал экс-министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук. Там же и под Соледаром воюет БАРС-24 "Терек", а также 7-я штурмовая бригада Святого Георгия, созданная в система БАРСов. Ею до недавнего времени командовал депутат Госдумы Александр Бородай.Главное отличие службы в БАРСе от службы в армии в том, что если в армейском подразделении ты подписываешь фактически бессрочный контракт – пока идет война, ты воюешь, то, став барсом, ты служишь всего полгода. По истечении полугодового контракты ты волен либо продолжить его еще на полгода, либо уйти на гражданку. Никто неволить тебя не будет. При этом барс, как и профессиональный военный, получает статус участника боевых действий со всеми полагающимися ему льготами и выплатами.БАРСы – это одни из самых мотивированных, высокоидейных подразделений, в которых сложились спаянные мужские коллективы, где сильны взаимовыручка, где все преданы друг другу, а между командирами и бойцами сложились неформальные, братские отношения. Бобкова проиллюстрировала этот свой тезис следующим примером.Осенью 2022 года, когда наши оставляли Херсон и правый берег Днепра, именно БАРСам поручили прикрывать отход российских подразделений."Время было очень трудное: где-то была неразбериха, где-то не до конца понимали, что надо делать, где-то сильно била украинская артиллерия. Один из командиров, служивший в добровольческом отряде "Центр", из которого потом выросла 7-я штурмовая бригада Святого Георгия, с позывным "Бусел", был ранен в ногу. Передвигаться не мог. Поэтому сообщил по рации, что трехсотый, и раз не может самостоятельно добраться до своих, то остается прикрывать. Это означало, что он остается на верную смерть.Бусел сам из Сибири. Его сообщение услышал его земляк с позывным "Абдулла". Он хоть и сибиряк, но только мама у него русская, а вот папа - дагестанец. Поэтому и такой позывной. Абдулла говорит Буселу по рации: "Батя, иду за тобой". А Абдулла в этот момент был ранен в шею, сам себе оказал медпомощь, обработав рану. Но, несмотря на ранение, пошел спасать своего командира. Он под обстрелами прошел 3 км, нашел Бусела и вынес его к своим. Они до последнего служили вместе в 3-й штурмовой роте "Байкал" 7-й бригады, пока не закончился контракт. Вот такая взаимовыручка у барсов", - рассказала Бобкова.В самых горячих участках фронта барсы выполняют наиболее ответственные задания. Так, недавно нынешний командир 3-й штурмовой роты, депутат Астраханского облсовета и бывший вагнеровец Денис Харитонов с позывным "Баян", в ночь с 31 декабря со своими бойцами был направлен в Часов Яр, где успешно в течение недели выполнял одно из важных заданий командования.БАРС отличаются еще и тем, что именно оттуда выходят фронтовые технические новинки: переделываются патроны от калаша в патроны для сбития вражеских FPV-дронов, подержанный отечественный автопром превращается в мобильные багги, создаются подразделения кочующих минометов, клепаются из подручных средств необычные дроны-камикадзе.В общем, когда после войны станет известен весь спектр деятельности БАРСов, Россия еще воздаст должное их мужеству и заслугам.Читайте также интервью Александра Чаленко Замполит 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Всадник" о сложностях освобождения Часов Яра
https://ukraina.ru/20240718/1056314133.html
https://ukraina.ru/20241127/1059255685.html
https://ukraina.ru/20241129/1059288885.html
донецкая народная республика
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецкая народная республика, новороссия, славянск, владимир путин, андрей пинчук, союз добровольцев донбасса, дмитрий рогозин
Эксклюзив, Донецкая Народная Республика, Новороссия, Славянск, Владимир Путин, Андрей Пинчук, Союз добровольцев Донбасса, Дмитрий Рогозин

Друг за друга на верную смерть: как воюют БАРСы

19:49 10.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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В многочисленных фронтовых сводках из самых горячих точек Новороссии иногда встречаются сообщения о действиях подразделений с сокращенным названием БАРС. Что это такое? Это добровольческие отряды, где в основном служат ветераны всевозможных войн, в которых участвовали ВС РФ и армии ЛДНР.
Зачастую БАРСы могли формироваться из казаков того или иного российского региона, или из членов Союза добровольцев Донбасса. Там же воюют и бывшие "вагнера".
Донецкий волонтер Елена Бобкова, которая в течение трех лет сотрудничает с ними, снабжая их гуманитарной помощью, рассказала изданию Украина.ру о роли БАРСов в СВО.
БАРС расшифровывается как Боевой армейский резерв страны. Эти отряды были созданы указом Владимира Путина в 2015 году первоначально как вспомогательные тыловые подразделения, которые оказывают помощь действующей армии в прифронтовой зоне.
Однако с осени 2022 года БАРСы начали активно использоваться на фронте, причем либо на участках, где идет наше наступление, либо, как это было в 2023 году, там, где шло вражеское наступление, и где было необходимо присутствие мотивированных и устойчивых в обороне подразделений, которые не побегут под натиском противника.
Позывной Ямаха интервью
18 июля 2024, 06:45
Командир БАРСА-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольшеКомандир БАРСа-11 "Кубань" с позывным "Ямаха" рассказал изданию Украина.ру о том, что на Запорожском фронте ВСУ сосредотачивают бронетехнику, поэтому, по его мнению, уже в августе тут может начаться повторное наступление ВСУ
Так, БАРС-11 "Кубань" под командованием кадрового военного с позывным "Ямаха" во время украинского "контрнаступа" сражался на Запорожском фронте на самом опасном направлении Работино-Вербное/Вербовое и не дал противнику прорвать нашу оборону. Там же сейчас воюет и относительно недавно созданный БАРС-1 "Сармат", командование которым осуществляет сенатор Дмитрий Рогозин, а также БАРС-16.
Во время штурма Угледара активную роль играл БАРС-23 под командованием ветерана боев в Славянске и вообще в Донбассе 2014-15 годов с позывным "Викинг".
Во время стремительного осеннего наступления ВСУ в 2022 году, когда российской армии пришлось оставить Харьковскую область, север ДНР и часть западных окраин ЛНР, именно БАРС-13, в течение двух недель героически обороняя донецкий город Красный Лиман, дал возможность отступившим армейским подразделениям прийти в себя и организовать линию обороны.
Сейчас БАРС-13, прикомандированный к луганской 4-й бригаде (бывшая бригада "Призрак") воюет в Часов Яре. До недавнего времени им командовал экс-министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук. Там же и под Соледаром воюет БАРС-24 "Терек", а также 7-я штурмовая бригада Святого Георгия, созданная в система БАРСов. Ею до недавнего времени командовал депутат Госдумы Александр Бородай.
Главное отличие службы в БАРСе от службы в армии в том, что если в армейском подразделении ты подписываешь фактически бессрочный контракт – пока идет война, ты воюешь, то, став барсом, ты служишь всего полгода. По истечении полугодового контракты ты волен либо продолжить его еще на полгода, либо уйти на гражданку. Никто неволить тебя не будет. При этом барс, как и профессиональный военный, получает статус участника боевых действий со всеми полагающимися ему льготами и выплатами.
Позывной Мутный интервью
27 ноября 2024, 17:37
Заместитель командира "Мутный": Украинцы как воины не такие духовитые, как наемники"Мутный" – уроженец Ставропольского края. Его необычный позывной происходит не от того, что его кто-то считает "мутным", или он сам себя считает таковым, а от названия речки Мутянки, текущей а просторах его малой родины. Наше интервью мы начали с вопроса о его боевых наградах.
БАРСы – это одни из самых мотивированных, высокоидейных подразделений, в которых сложились спаянные мужские коллективы, где сильны взаимовыручка, где все преданы друг другу, а между командирами и бойцами сложились неформальные, братские отношения. Бобкова проиллюстрировала этот свой тезис следующим примером.
Осенью 2022 года, когда наши оставляли Херсон и правый берег Днепра, именно БАРСам поручили прикрывать отход российских подразделений.
"Время было очень трудное: где-то была неразбериха, где-то не до конца понимали, что надо делать, где-то сильно била украинская артиллерия. Один из командиров, служивший в добровольческом отряде "Центр", из которого потом выросла 7-я штурмовая бригада Святого Георгия, с позывным "Бусел", был ранен в ногу. Передвигаться не мог. Поэтому сообщил по рации, что трехсотый, и раз не может самостоятельно добраться до своих, то остается прикрывать. Это означало, что он остается на верную смерть.
Бусел сам из Сибири. Его сообщение услышал его земляк с позывным "Абдулла". Он хоть и сибиряк, но только мама у него русская, а вот папа - дагестанец. Поэтому и такой позывной. Абдулла говорит Буселу по рации: "Батя, иду за тобой". А Абдулла в этот момент был ранен в шею, сам себе оказал медпомощь, обработав рану. Но, несмотря на ранение, пошел спасать своего командира. Он под обстрелами прошел 3 км, нашел Бусела и вынес его к своим. Они до последнего служили вместе в 3-й штурмовой роте "Байкал" 7-й бригады, пока не закончился контракт. Вот такая взаимовыручка у барсов", - рассказала Бобкова.
Позывной Баян интервью
29 ноября 2024, 06:30
Денис "Баян" Харитонов: За будущее своих детей, своего народа готов воевать с кем угодно и где угодно"Мы прекрасно знаем, что Западу, НАТО нужны ресурсы Украины, ослабленная Россия. И мы готовы воевать, защищать свой народ, свою землю до победного". Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал врио командира 3-го ШО 7-й штурмовой бригады св. Георгия, депутат Астраханской областной думы Денис "Баян" Харитонов.
В самых горячих участках фронта барсы выполняют наиболее ответственные задания. Так, недавно нынешний командир 3-й штурмовой роты, депутат Астраханского облсовета и бывший вагнеровец Денис Харитонов с позывным "Баян", в ночь с 31 декабря со своими бойцами был направлен в Часов Яр, где успешно в течение недели выполнял одно из важных заданий командования.
БАРС отличаются еще и тем, что именно оттуда выходят фронтовые технические новинки: переделываются патроны от калаша в патроны для сбития вражеских FPV-дронов, подержанный отечественный автопром превращается в мобильные багги, создаются подразделения кочующих минометов, клепаются из подручных средств необычные дроны-камикадзе.
В общем, когда после войны станет известен весь спектр деятельности БАРСов, Россия еще воздаст должное их мужеству и заслугам.
Читайте также интервью Александра Чаленко Замполит 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Всадник" о сложностях освобождения Часов Яра
 
ЭксклюзивДонецкая Народная РеспубликаНовороссияСлавянскВладимир ПутинАндрей ПинчукСоюз добровольцев ДонбассаДмитрий Рогозин
 
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19:49Друг за друга на верную смерть: как воюют БАРСы
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