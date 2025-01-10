Украинский кот стал заложником неожиданной мобилизации хозяина - 10.01.2025 Украина.ру
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Украинский кот стал заложником неожиданной мобилизации хозяина
Украинский кот стал заложником неожиданной мобилизации хозяина - 10.01.2025 Украина.ру
Украинский кот стал заложником неожиданной мобилизации хозяина
Кот почти неделю был один дома без еды и воды, потому что его владельца прямо на улице мобилизовали украинские военкомы, не дав мужчине возможности передать ключи от квартиры знакомым. Об этом рассказали в организации "Зоопатруль", уточнив, что по словам соседей, сначала животное громко мяукало, а потом в квартире стало тихо
2025-01-10T14:05
2025-01-10T14:06
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Представители организации уточнили, что посадить кота в переноску так и не смогли: животное вцепилось в своего спасителя мертвой хваткой, так и поехали в приют, где ему поставили капельницы.Известно, что владелец животного предоставил разрешение найти новую семью для кота после того, как его подлечат.Это далеко не первый случай на Украине, когда животное оказывается заложником неожиданной мобилизации своего владельца. Так, в конце прошлого года в сети появилось видео, где мобилизованный рассказал о том, что военкомы забрали его прямо с улицы вместе с собакой породы шпиц по кличке Лукумчик.Мужчина просил помочь ему и его псу, однако следующий ролик от него был выложен уже из автобуса, который вез хозяина вместе с его питомцем на учебный полигон в районе Днепропетровска.Чуть позже мобилизованный поделился в сети информацией о том, что ему удалось сбежать, предварительно порезав себя стеклом, найденным в поле. Тогда Лукумчик находился вместе с ним. Дальнейшая судьба обоих неизвестна.По последним данным Минобороны РФ, число погибших за весь период СВО украинцев превысило миллион человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации. Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта.Накануне Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект, который позволяет женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет. Пока закон проходит с пометкой "исключительно добровольно". Подробности здесь: Рада приняла закон о постановке женщин на воинский учет.
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новости, украина, днепропетровск, россия, верховная рада, кот, собака, мобилизация
Новости, Украина, Днепропетровск, Россия, Верховная Рада, кот, собака, мобилизация

Украинский кот стал заложником неожиданной мобилизации хозяина

14:05 10.01.2025 (обновлено: 14:06 10.01.2025)
 
Фото: Зоопатруль, Кот шесть дней пробыл без воды и еды
Фото: Зоопатруль, Кот шесть дней пробыл без воды и еды
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Кот почти неделю был один дома без еды и воды, потому что его владельца прямо на улице мобилизовали украинские военкомы, не дав мужчине возможности передать ключи от квартиры знакомым. Об этом рассказали в организации "Зоопатруль", уточнив, что по словам соседей, сначала животное громко мяукало, а потом в квартире стало тихо
"Когда мы приехали на вызов, то больше всего боялись, что уже случилось непоправимое. Под наблюдением полиции и с разрешения владельца мы открыли дверь. Оказалось, что котик застрял в форточке на балконе", - рассказали в "Зоопатруле".
Представители организации уточнили, что посадить кота в переноску так и не смогли: животное вцепилось в своего спасителя мертвой хваткой, так и поехали в приют, где ему поставили капельницы.
Известно, что владелец животного предоставил разрешение найти новую семью для кота после того, как его подлечат.
Это далеко не первый случай на Украине, когда животное оказывается заложником неожиданной мобилизации своего владельца. Так, в конце прошлого года в сети появилось видео, где мобилизованный рассказал о том, что военкомы забрали его прямо с улицы вместе с собакой породы шпиц по кличке Лукумчик.
Мужчина просил помочь ему и его псу, однако следующий ролик от него был выложен уже из автобуса, который вез хозяина вместе с его питомцем на учебный полигон в районе Днепропетровска.
Чуть позже мобилизованный поделился в сети информацией о том, что ему удалось сбежать, предварительно порезав себя стеклом, найденным в поле. Тогда Лукумчик находился вместе с ним. Дальнейшая судьба обоих неизвестна.
По последним данным Минобороны РФ, число погибших за весь период СВО украинцев превысило миллион человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации. Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта.
Накануне Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект, который позволяет женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет. Пока закон проходит с пометкой "исключительно добровольно". Подробности здесь: Рада приняла закон о постановке женщин на воинский учет.
 
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