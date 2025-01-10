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Зеленского обвинили в смерти людей в Приднестровье

Зеленского обвинили в смерти людей в Приднестровье - 10.01.2025 Украина.ру

Зеленского обвинили в смерти людей в Приднестровье

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в смерти жителей Приднестровья (ПМР), которые погибли из-за того, что пытались согреться в своих домах на фоне энергетического кризиса. Парламентарий написал об этом в своем телеграм-канале

2025-01-10T11:43

2025-01-10T11:43

2025-01-10T11:43

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Накануне глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что в регионе зафиксированы случаи гибели людей, которые пытаются согреться в промерзших домах.1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. И если ряд европейских государств, завязанных на голубое топливо из РФ пока пользуются старыми запасами и ищут обходные пути решения проблемы, жители Приднестровья уже замерзают.Проблему отсутствия транзита усугубило и другое обстоятельство: долг Молдавии перед российским "Газпромом" с 2022 года превысил 709 миллионов долларов. Кишинев платить отказался, результат - 28 декабря 2024 года российская ресурсная компания сообщила, что снизит перекачку газа в Молдавию до нуля.Эксперты отмечают, что таким образом интересы молдавского и украинского руководства совпали: для Кишинева - удушение Приднестровья и отказ от возврата долгов. Для Киева - попытка заставить Москву либо агессивно реагировать, либо признать, что не может защитить своих граждан в ПМР.На днях Служба Внешней Разведки РФ заявила, что режим президента Молдавии Майи Санду планирует захватить принадлежащую российскому "Интер РАО" Молдавскую (Кучурганскую) ГРЭС в том случае, если Россия откажется обеспечить Молдавию бесплатным газом.Зачем Молдавии конфликт вокруг Приднестровья и что может Россия сделать в этой ситуации, в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов: Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии.

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новости, молдавия, приднестровье, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада, мид, газпром, газ