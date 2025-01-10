Зеленского обвинили в смерти людей в Приднестровье - 10.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250110/1060180863.html
Зеленского обвинили в смерти людей в Приднестровье
Зеленского обвинили в смерти людей в Приднестровье - 10.01.2025 Украина.ру
Зеленского обвинили в смерти людей в Приднестровье
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в смерти жителей Приднестровья (ПМР), которые погибли из-за того, что пытались согреться в своих домах на фоне энергетического кризиса. Парламентарий написал об этом в своем телеграм-канале
2025-01-10T11:43
2025-01-10T11:43
новости
молдавия
приднестровье
россия
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада
мид
газпром
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058939130_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_598e1724562141e1a4114aadf6c00542.jpg
Накануне глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что в регионе зафиксированы случаи гибели людей, которые пытаются согреться в промерзших домах.1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. И если ряд европейских государств, завязанных на голубое топливо из РФ пока пользуются старыми запасами и ищут обходные пути решения проблемы, жители Приднестровья уже замерзают.Проблему отсутствия транзита усугубило и другое обстоятельство: долг Молдавии перед российским "Газпромом" с 2022 года превысил 709 миллионов долларов. Кишинев платить отказался, результат - 28 декабря 2024 года российская ресурсная компания сообщила, что снизит перекачку газа в Молдавию до нуля.Эксперты отмечают, что таким образом интересы молдавского и украинского руководства совпали: для Кишинева - удушение Приднестровья и отказ от возврата долгов. Для Киева - попытка заставить Москву либо агессивно реагировать, либо признать, что не может защитить своих граждан в ПМР.На днях Служба Внешней Разведки РФ заявила, что режим президента Молдавии Майи Санду планирует захватить принадлежащую российскому "Интер РАО" Молдавскую (Кучурганскую) ГРЭС в том случае, если Россия откажется обеспечить Молдавию бесплатным газом.Зачем Молдавии конфликт вокруг Приднестровья и что может Россия сделать в этой ситуации, в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов: Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии.
молдавия
приднестровье
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058939130_110:0:650:405_1920x0_80_0_0_e22bdb8d931adff1919f582f84347d63.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, приднестровье, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада, мид, газпром, газ
Новости, Молдавия, Приднестровье, Россия, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада, МИД, Газпром, газ

Зеленского обвинили в смерти людей в Приднестровье

11:43 10.01.2025
 
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
Читать в
ДзенTelegram
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в смерти жителей Приднестровья (ПМР), которые погибли из-за того, что пытались согреться в своих домах на фоне энергетического кризиса. Парламентарий написал об этом в своем телеграм-канале
"Зеленский – международный террорист!" - написал Дмитрук.
Накануне глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что в регионе зафиксированы случаи гибели людей, которые пытаются согреться в промерзших домах.
1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. И если ряд европейских государств, завязанных на голубое топливо из РФ пока пользуются старыми запасами и ищут обходные пути решения проблемы, жители Приднестровья уже замерзают.
Проблему отсутствия транзита усугубило и другое обстоятельство: долг Молдавии перед российским "Газпромом" с 2022 года превысил 709 миллионов долларов. Кишинев платить отказался, результат - 28 декабря 2024 года российская ресурсная компания сообщила, что снизит перекачку газа в Молдавию до нуля.
Эксперты отмечают, что таким образом интересы молдавского и украинского руководства совпали: для Кишинева - удушение Приднестровья и отказ от возврата долгов. Для Киева - попытка заставить Москву либо агессивно реагировать, либо признать, что не может защитить своих граждан в ПМР.
На днях Служба Внешней Разведки РФ заявила, что режим президента Молдавии Майи Санду планирует захватить принадлежащую российскому "Интер РАО" Молдавскую (Кучурганскую) ГРЭС в том случае, если Россия откажется обеспечить Молдавию бесплатным газом.
Зачем Молдавии конфликт вокруг Приднестровья и что может Россия сделать в этой ситуации, в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов: Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии.
 
НовостиМолдавияПриднестровьеРоссияВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная РадаМИДГазпромгаз
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23"Страна горит, а он отправляет миллиарды диктатору": Байдена обвинили в странной расстановке приоритетов
12:00Слуцкий посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями о Калининграде
11:52В результате удара ВСУ по Донецку погибли мирные жители
11:43Зеленского обвинили в смерти людей в Приднестровье
11:34Глав МО НАТО расстроила трудная ситуация на Украине — польский министр
11:19Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте
11:00Умеров рассказал о военной стратегии Киева на год
10:52Разделение США и парад автономий: Ищенко о факторах переворота и его последствиях
10:35Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде
10:07ВСУ ударили из HIMARS по супермаркету и жилым домам в Донецке, есть пострадавшие
09:57Чиновники ЕС испугались, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена - Financial Times
09:00Подготовка встречи Трампа и Путина, успехи ВС РФ, блокировка помощи. Главное на Украине на утро 10 января
08:05Главное за ночь 10 января
07:00Сергей Полетаев: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию
06:45Бесчинства властей Украины в отношении заложников. Кто вы — бойцы ЛДНР?
06:30Мусорный коллапс и разложение армии. Что происходит в Днепре
06:15Убийство Зеленского, крах доллара или распад ЕС: эксперт о том, почему в 2025 году может закончится война
06:00Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?
06:00Русское и украинское Рождество, золото и беды Калифорнии. События культуры
05:45Двуликий Вучич. Почему Сербия отказалась от военного сотрудничества с Россией
Лента новостейМолния