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Песков отметил рост разногласий на заседании группы помощи Киеву в Рамштайне

Песков отметил рост разногласий на заседании группы помощи Киеву в Рамштайне - 10.01.2025 Украина.ру

Песков отметил рост разногласий на заседании группы помощи Киеву в Рамштайне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 января прокомментировал журналистам заседание группы помощи Киеву в Рамштайне

2025-01-10T13:41

2025-01-10T13:41

2025-01-10T13:41

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"Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом", - сказал Песков.Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. За время работы группа предоставила Киеву более 126 миллиардов долларов военной помощи.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий песков, киев, россия, рамштайн, нато, пентагон, f-16