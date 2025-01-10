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Шмыгаль пообещал работникам газовой отрасли Украины отсрочку от мобилизации

Шмыгаль пообещал работникам газовой отрасли Украины отсрочку от мобилизации - 10.01.2025 Украина.ру

Шмыгаль пообещал работникам газовой отрасли Украины отсрочку от мобилизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгль заявил, что военнообязанные работники газовой сферы получат отсрочку от мобилизации на основании уже предоставленной им брони, передает телеканал "Мы - Украина"

2025-01-10T14:43

2025-01-10T14:43

2025-01-10T14:43

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алексей гончаренко

мобилизация

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"У нас газовики забронированы. Сегодня правительство внесет соответствующее решение. Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении", - сказал премьер. По его словам, правительство отдельно сверх нормы предоставит бронь работникам ремонтных бригад газораспределительных сетей.При этом на днях украинский нардеп Алексей Гончаренко* сообщал, что правительство выступает против предоставления предприятиям газотранспортной системы статуса критически важных, что исключает право брони от мобилизации.Подробнее о брони от мобилизации - в материале "Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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украина, новости, россия, алексей гончаренко, мобилизация