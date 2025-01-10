Шмыгаль пообещал работникам газовой отрасли Украины отсрочку от мобилизации - 10.01.2025 Украина.ру
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Шмыгаль пообещал работникам газовой отрасли Украины отсрочку от мобилизации
Шмыгаль пообещал работникам газовой отрасли Украины отсрочку от мобилизации - 10.01.2025 Украина.ру
Шмыгаль пообещал работникам газовой отрасли Украины отсрочку от мобилизации
Премьер-министр Украины Денис Шмыгль заявил, что военнообязанные работники газовой сферы получат отсрочку от мобилизации на основании уже предоставленной им брони, передает телеканал "Мы - Украина"
2025-01-10T14:43
2025-01-10T14:43
украина
новости
россия
алексей гончаренко
мобилизация
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"У нас газовики забронированы. Сегодня правительство внесет соответствующее решение. Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении", - сказал премьер. По его словам, правительство отдельно сверх нормы предоставит бронь работникам ремонтных бригад газораспределительных сетей.При этом на днях украинский нардеп Алексей Гончаренко* сообщал, что правительство выступает против предоставления предприятиям газотранспортной системы статуса критически важных, что исключает право брони от мобилизации.Подробнее о брони от мобилизации - в материале "Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, новости, россия, алексей гончаренко, мобилизация
Украина, Новости, Россия, Алексей Гончаренко, мобилизация

Шмыгаль пообещал работникам газовой отрасли Украины отсрочку от мобилизации

14:43 10.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмыгаль Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгль заявил, что военнообязанные работники газовой сферы получат отсрочку от мобилизации на основании уже предоставленной им брони, передает телеканал "Мы - Украина"
"У нас газовики забронированы. Сегодня правительство внесет соответствующее решение. Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении", - сказал премьер.
По его словам, правительство отдельно сверх нормы предоставит бронь работникам ремонтных бригад газораспределительных сетей.
При этом на днях украинский нардеп Алексей Гончаренко* сообщал, что правительство выступает против предоставления предприятиям газотранспортной системы статуса критически важных, что исключает право брони от мобилизации.
Подробнее о брони от мобилизации - в материале "Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
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