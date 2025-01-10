Шмыгаль пообещал работникам газовой отрасли Украины отсрочку от мобилизации
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмыгаль Шмыгаль Денис
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгль заявил, что военнообязанные работники газовой сферы получат отсрочку от мобилизации на основании уже предоставленной им брони, передает телеканал "Мы - Украина"
"У нас газовики забронированы. Сегодня правительство внесет соответствующее решение. Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении", - сказал премьер.
По его словам, правительство отдельно сверх нормы предоставит бронь работникам ремонтных бригад газораспределительных сетей.
При этом на днях украинский нардеп Алексей Гончаренко* сообщал, что правительство выступает против предоставления предприятиям газотранспортной системы статуса критически важных, что исключает право брони от мобилизации.
Подробнее о брони от мобилизации - в материале "Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.