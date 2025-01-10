https://ukraina.ru/20250110/1060192901.html

Мушкетеры Макрона-Трампа для Зеленского. Коллективному Западу нужна и выгодна война

Мушкетеры Макрона-Трампа для Зеленского. Коллективному Западу нужна и выгодна война - 10.01.2025 Украина.ру

Мушкетеры Макрона-Трампа для Зеленского. Коллективному Западу нужна и выгодна война

Вот оно, искусство дипломатии в исполнении Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, – на своем брифинге ограничился простыми словами, а вскрыл целый пласт задумок Запада. Тайный.

2025-01-10T22:00

2025-01-10T22:00

2025-01-10T22:00

запад

украина

сша

дональд трамп

джо байден

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

впк

мнения

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"Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США и в том числе с Дональдом Трампом, Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога", -- сказал г-н Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа, которые буквально недавно оба говорили именно о ней (о встрече) как бы с радостью. А Трамп днем-двумя днями ранее вообще сказал, что готов хоть сейчас.Вот так Песков, говоря об отсутствии каких-либо предусловий для встречи, вольно или невольно назвал главное из них. Его вроде бы действительно нет, но на самом-то деле оно есть. Потому что в поведении Трампа как раз и нет того самого "обоюдного желания и политической воли вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога". Желание и политическая воля – вот главные условия встречи. И Трамп, который заявил, что установит мир в Украине за 24 часа, уже дал заднюю – начал называть новые временные сроки.Другими словами, Трамп, может быть, и хочет мира, но, кроме него есть много других, кто запрещает ему желать это. И людей, и обстоятельств, и планов. Они-то и мешают.И именно поэтому Песков своими словами обнажил целый массив проблем, которые объективно стоят на пути встречи президентов двух стран – США и России. И это не только как бы впавший в явный маразм пока действующий президент Джо Байден. Во-первых, ибо очень похоже на то, что мнимый маразм Байдена – это во многом только лишь маска, позволяющая ему маскировать подлинные планы и потом уйти от ответственности, если что-то пойдет не так. Мол, видите же, я – "дед Дементий", общаюсь с Паркинсоном и Альцгеймером, какой с меня спрос?Такой случай для Байдена и настал – он продул выборы. И теперь только добрая воля и милосердие Трампа спасут его от дома для слабоумных престарелых, который станет разумной возрастной альтернативой полновесного цугундера после детального разбирательства того, что Байден натворил вместе с сыном Хантером, привычно купаясь в коррупционных потоках при исполнении служебных обязанностей. Будет Трамп мстить – Байдену фактически хана, как говорится, живые позавидуют мертвым. Не будет – может, и пронесет. И деменционное дуркование Байдена тут совершенно в жилу: кроме брезгливости, оно вызывает и жалость…Это обман, но красиво просчитанный – милосердие по-любому выше даже справедливости. А юродивых во все века и практически везде миловали…Во-вторых, начинал напичкивание неонацистов Украины еще Трамп в свой первый президентский срок, но именно при Байдене началась спецвоенная операция (СВО) России по обеспечению своей безопасности. И на Киев обрушился буквально вал военных поставок, предназначенных для "нанесения стратегического поражения России". Была создана, запущена в работу и постоянно совершенствуется целая система ведения войны. И прокси, и гибридной, и откровенно горячей, и всех прочих ее видов – экономической, политической, дипломатической, духовно-культурной, нравственно-психологической и т. д. и т. п.Система, рассчитанная на будущее, так как Запад не собирается отказываться от войны как основного и главного средства решения всех своих проблем.Коллективный Запад, и в первую очередь США, по мнению многих, уже решили множество своих проблем. И главное – они нивелировали успех России и затормозили его последствия для планеты.Когда Россия начала СВО, она, по мнению большинства обозревателей, уже одержала важнейшую геополитическую победу – бросила вызов прежней системе монополярного и заточенного на господство США и Запада мира. На поле боя в Украине бросила и начала побеждать. И все увидели, что король-то голый, а его претензии на мировое господство во многом дутые и держатся на прежнем страхе и насилии.И в мире началось движение к миру многополярному и новой системе коллективной безопасности. Основанной на неделимости, равноправии и справедливости. Для всех, а не только для "цветущего сада" коллективного Запада. БРИКС – как прообраз такого будущего – начал обретать вполне реальные очертания и стал маяком геополитических притязаний для многих, кому надоело и колониальное, и неоколониальное господство "золотого миллиарда".И сейчас многим кажется, что будь сегодня российские войска в Киеве и на украинских западных границах, а на месте Украины образуйся совсем другое – нейтральное и незападное – государство, не посягающее на безопасность России и не претендующее на членство в НАТО, то картина мира была бы совсем другой. Совершенно новой по главным параметрам бытия, а не только по задумкам.Но и Запад никак не доказал быстро свое превосходство. И ситуация сегодня, что называется, пока зависла, а общая картина другая. Все планы на будущее остаются в силе. И дело не только в том, что никто быстро не победил, а в том, что война идет уже почти три года. Началась она в горячей фазе в Европе, в Украине, но практически перекинулась на весь мир, обозначив потенциальные очаги возгорания на Ближнем и Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, даже в Африке и в двух Америках, если Трамп начнет отжимать Канаду, Гренландию и Панамский канал.Сейчас началась гонка на выживаемость, растянутая во времени и рассчитанная на умение расходовать и организовывать для будущей победы свой потенциал. Любой!Россия доказала свою живучесть. Перед мощью коллективного Запада она не пала, а наоборот – начала набирать обороты, демонстрируя самые разные возможности своего потенциала, рассчитанные на будущее.Однако общее место и утверждения, что Запад и США тоже решили и продолжают решать свои проблемы. О том, что они не допустили обманом (сорвали стамбульские переговоры Киева и Москвы о мире в 2022 году) быстрой победы России, уже было сказано. Но, кроме того, Запад:а) смог мобилизоваться и мобилизовать свой потенциал. Весь. Его оказалось недостаточно для немедленной победы над Россией или Китаем. И хотя все старые запасы, те же военные, уже израсходованы, но создан задел для технологического обновления и пополнения запасов совершенно новым оружием.Например, на последнем заседании Группы Рамштайн 9 января 2024 года пока действующий глава Пентагона Ллойд Остин прямо и откровенно сказал о выгоде для США от украинского конфликта. По его словам, война в Украине в режиме СВО позволила США инвестировать 70 млрд долл в развитие военно-промышленного комплекса (ВПК). Остин так и сказал: эти средства направили как на производство вооружений для собственных армейских складов, так и на поставки Украине.И война в Украине – не только золотая жила для ВПК США, но и общий драйвер экономического развития. Увы и ах, так всегда было в истории человечества.И потому Трамп и переносит сроки своего показного предвыборного миротворчества – ему просто могут не дать установить мир, а следующий стрелок будет целиться не в ухо. Не верите – вспомните президента Джона Кеннеди, который в 1963 году бросил вызов интересам глубинного государства, в том числе, и ВПК.Трамп обещает рассекретить все тайны того убийства, но не может не держать сам его факт в уме. И прикидывать собственные перспективы.б) точно такая же картина и в Европе, где основные силы тамошних стран-членов НАТО тоже взбодрились под воздействием войны. ВПК стран Европы тоже получил шанс возродиться так же, как и в США. Не зря же в штаб-квартире Минобороны США заявили, что приход администрации Трампа не отразится на поставках оружия Украине. В военном ведомстве США так и сказали о главном: их инициативу подхватят их же союзники: "Страны Запада разделят военные потребности Киева на несколько видов и назначат из числа государств НАТО ответственных за поставки по каждому из этих направлений".И на упомянутой выше Группе Рамштайн уже создано восемь "коалиций по возможностям" оказания разной помощи Киеву. Координацию внутри каждой такой коалиции осуществляют две страны НАТО. Они же должны будут подготовить и одобрить дорожные карты, в которых сформулированы потребности и цели Украины до 2027 года. То есть военные потребности ВСУ в воздухе, на земле и на море.И ясное дело, определить ВПК какой страны и что будет производить. Чтобы и Киеву что-то досталось, и стимул для развития этого ВПК получился. В виде госзаказов на обновление вооружения собственных армий. "Будут сформулированы потребности и цели Украины в области воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года", – сказали радостные натовцы-рамштайновцы, ведомые примером США.И деньги на это уже идут и еще пойдут. Оказывается, даже за подготовку пушечного мяса из Украины на Западе тот же Запад… получает деньги. Никакой милитаристской филантропии – только бабло. Например, выяснилось, что в той же Франции, чей президент Эмманюэль Макрон из штанишек выскакивает, желая "победить Путина", за обучение резерва ВСУ брали деньги. Ушлые французы, известные сантимщики Европы, слупили с Украины за подготовку каждого военнослужащего от 7 до 10 тысяч евро!А в Украине констатировали: подготовка бойцов ВСУ оказалась совершенно никудышней. По оценкам украинских специалистов, французы подготовили не бойцов, а каких-то "мушкетеров". Зато импортных и одобренных Макроном и, разумеется, Трампом, который и перекладывает тяжесть финансирования войны в Украине на европейцев.в) сумятица в Европе, противостояние между США и Россией, готовность Вашингтона скрестить ракеты с Китаем создали общую нестабильность в мире и позволили союзникам Запада решить его проблемы в важных регионах планеты. Например, поддержанный Западом и США Израиль решил практически все проблемы на Ближнем Востоке. Свои и США: уничтожил или сильно ослабил движения "Хамас" и "Хезболлу"; начал приращивать территории за счет с его помощью разгромленной Сирии; обнулил претензии Ирана; притормозил стремление к независимой политике у арабских стран во главе с Саудовской Аравией и т. д. И тем самым создал условия для контроля и диктата Запада в этом нефте- газоносном регионе мира.Круто? Бесспорно. Израиль доказал, что если действовать нагло и без оглядки не геополитические приличия, то все скоро с этим если и не согласятся, то уж точно надолго смирятся. Ибо сила солому ломит, как всегда. И Запад с союзниками это опять демонстрирует. И опять – по всему миру.д) Запад явно рассчитывает, что по итогу СВО и переговоров о перемирии (мире) в Украине раз не удалась ничья быстрая победа, то ситуация в мире сложится приблизительно так, как сложилась после Второй мировой войны, когда сразу началась затяжная борьба на истощение и уничтожение другу друга между Западом и СССР. Вплоть до появления в 1985 году Михаила Горбачева, который и развалил "врага".И сейчас Запад явно рассчитывает на поражение России, что называется, "после Путина". То есть сейчас будет создавать условия для внутренней нестабильности и турбулентности, чтобы вызывать у российского населения (части его) вожделенное и зачастую деструктивное желание перемен. То есть когда через время закончатся полномочия Путина, сменить власть и порядки, а также всю повестку дня развития страны. Например, опять, как в "святые 90-ые", повернуть от обеспечения суверенитета и идентичности России на Запад, к общечеловеческим ценностям.Именно для этого и затеяны удары ВСУ по России, по ее "материковой" части, вглубь. Например, прошлогодняя атака на Курскую область, захват там территорий и новая попытка расширить оккупационный ареал в начале января уже нового, текущего года.Российские войска нейтрализовали попытки ВСУ в 15-20 местах. Однако украинцы могут все начать сначала, чтобы подгадить инаугурацию Трампа. И чтобы по-любому вынудить его продолжать такую украинскую политику, как при Байдене.Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на днях в эфире индийского телеканала "WION" предположил, что ближайшие две недели до ухода Байдена могут быть опасными из-за действий Киева и стремления Зеленского опять продолжить боевые действия, применить ракеты ATACMS и организовать попытку контратаки ВСУ в Курской области. "Он все еще хочет продолжить войну, ...потому что он сохраняет пессимизм к миру. Это очень опасное время, мы также видим, что Украина начала новую массированную контратаку в Курской области, ...чтобы усложнить мирные усилия Трампа", – сказал Дизен.И для просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского все подходит – любое оружие и любые "мушкетеры". Хоть боевые евротрансгендеры от Макрона, хоть "морские скотики" от Трампа. Для него тоже война – мать родна: она позволяет ему быть у власти и около кормушки.Подробнее на эту тему читайте в статьях Захара Виноградова Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась и Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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запад, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, впк, мнения