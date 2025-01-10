"Страна горит, а он отправляет миллиарды диктатору": Байдена обвинили в странной расстановке приоритетов - 10.01.2025 Украина.ру
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"Страна горит, а он отправляет миллиарды диктатору": Байдена обвинили в странной расстановке приоритетов
"Страна горит, а он отправляет миллиарды диктатору": Байдена обвинили в странной расстановке приоритетов - 10.01.2025 Украина.ру
"Страна горит, а он отправляет миллиарды диктатору": Байдена обвинили в странной расстановке приоритетов
Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением спросить у жителей горящей Калифорнии, как они относятся к новому пакету американской военной помощи ВСУ
2025-01-10T12:23
2025-01-10T12:23
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Днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи на $500 миллионов. Итого общий объем военных вливаний Вашингтона в Киев превысил 66,5 миллиардов долларов.Это произошло на фоне пожаров, бушующих в Калифорнии с 7 января. Жертвами огня, по предварительным данным уже стали не менее 10 человек, еще более 130-ти пострадали.Глава местной пожарной службы признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, а пожарные гидранты в районе оказались не функционирующими.Сын вновь избранного президента США Джон Трамп упрекнул власти Калифорнии в том, что они в 2022 году передали Украине излишки оборудования для пожаротушения.Пожары в Калифорнии уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. По предварительным данным, огонь охватил более 11-ти тысяч гектаров, более тысячи строений уже уничтожено, огонь угрожает безопасности еще примерно 13-ти тысячам домов.Газеты Washington Post и New York Times опубликовали вот такие спутниковые снимки компании Maxar, демонстрирующие размеры бедствия:Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал бушующие пожары в Лос-Анджелесе с борта Международной космической станции (МКС):По пока не подтвержденной информации, пострадал от огня и роскошный особняк, который с августа 2023 года снимал сын действующего американского лидера Хантер Байден. Паблики пишут, что аренда в Малибу обходилась сыну Джо Байдена в $15,8 тысяч (1,6 миллиона рублей) в месяц. Сообщается также, что в зоне эвакуации находится и частный дом вице-президента США Камалы Харрис.Другие подробности этой истории - в материале Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский.
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новости, сша, украина, вашингтон, джо байден, энтони блинкен, ллойд остин, вооруженные силы украины, пентагон, new york times, пожар, всу
Новости, США, Украина, Вашингтон, Джо Байден, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, New York Times, пожар, ВСУ

"Страна горит, а он отправляет миллиарды диктатору": Байдена обвинили в странной расстановке приоритетов

12:23 10.01.2025
 
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Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением спросить у жителей горящей Калифорнии, как они относятся к новому пакету американской военной помощи ВСУ
"Как жители Калифорнии отреагировали на очередной транш средств на войну?" - обратилась журналистка к Блинкену в своих соцсетях.
"Его (действующего президента США Джо Байдена. - Ред.) собственная страна буквально горит, в то время как он отправляет миллиарды диктатору", - оценил ситуацию ирландский журналист Чей Боуз, подчеркнув, что со стороны Байдена это крайнее неуважение к гражданам своей страны.
Днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи на $500 миллионов. Итого общий объем военных вливаний Вашингтона в Киев превысил 66,5 миллиардов долларов.
Это произошло на фоне пожаров, бушующих в Калифорнии с 7 января. Жертвами огня, по предварительным данным уже стали не менее 10 человек, еще более 130-ти пострадали.
Глава местной пожарной службы признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, а пожарные гидранты в районе оказались не функционирующими.
Сын вновь избранного президента США Джон Трамп упрекнул власти Калифорнии в том, что они в 2022 году передали Украине излишки оборудования для пожаротушения.
"Ой, смотрите, ну конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине", - написал он в своих соцсетях.
"А пожарная служба Лос-Анджелеса отправила на Украину лишнее оборудование", - написал параллельно на своей странице американский банкир и писатель Джон Лефевр.
Пожары в Калифорнии уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. По предварительным данным, огонь охватил более 11-ти тысяч гектаров, более тысячи строений уже уничтожено, огонь угрожает безопасности еще примерно 13-ти тысячам домов.
Газеты Washington Post и New York Times опубликовали вот такие спутниковые снимки компании Maxar, демонстрирующие размеры бедствия:
© © Getty Images / MaxarСпутниковый снимок пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США
Спутниковый снимок пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США
© © Getty Images / Maxar
Спутниковый снимок пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США
Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал бушующие пожары в Лос-Анджелесе с борта Международной космической станции (МКС):
© Госкорпорация "Роскосмос" / Александр Горбунов Снимок пожаров в Лос-Анджелесе с борта МКС
Снимок пожаров в Лос-Анджелесе с борта МКС
© Госкорпорация "Роскосмос" / Александр Горбунов
Снимок пожаров в Лос-Анджелесе с борта МКС
По пока не подтвержденной информации, пострадал от огня и роскошный особняк, который с августа 2023 года снимал сын действующего американского лидера Хантер Байден. Паблики пишут, что аренда в Малибу обходилась сыну Джо Байдена в $15,8 тысяч (1,6 миллиона рублей) в месяц. Сообщается также, что в зоне эвакуации находится и частный дом вице-президента США Камалы Харрис.
Другие подробности этой истории - в материале Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский.
 
НовостиСШАУкраинаВашингтонДжо БайденЭнтони БлинкенЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныПентагонNew York TimesпожарВСУ
 
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