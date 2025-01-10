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"Страна горит, а он отправляет миллиарды диктатору": Байдена обвинили в странной расстановке приоритетов

"Страна горит, а он отправляет миллиарды диктатору": Байдена обвинили в странной расстановке приоритетов - 10.01.2025 Украина.ру

"Страна горит, а он отправляет миллиарды диктатору": Байдена обвинили в странной расстановке приоритетов

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением спросить у жителей горящей Калифорнии, как они относятся к новому пакету американской военной помощи ВСУ

2025-01-10T12:23

2025-01-10T12:23

2025-01-10T12:23

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Днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи на $500 миллионов. Итого общий объем военных вливаний Вашингтона в Киев превысил 66,5 миллиардов долларов.Это произошло на фоне пожаров, бушующих в Калифорнии с 7 января. Жертвами огня, по предварительным данным уже стали не менее 10 человек, еще более 130-ти пострадали.Глава местной пожарной службы признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, а пожарные гидранты в районе оказались не функционирующими.Сын вновь избранного президента США Джон Трамп упрекнул власти Калифорнии в том, что они в 2022 году передали Украине излишки оборудования для пожаротушения.Пожары в Калифорнии уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. По предварительным данным, огонь охватил более 11-ти тысяч гектаров, более тысячи строений уже уничтожено, огонь угрожает безопасности еще примерно 13-ти тысячам домов.Газеты Washington Post и New York Times опубликовали вот такие спутниковые снимки компании Maxar, демонстрирующие размеры бедствия:Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал бушующие пожары в Лос-Анджелесе с борта Международной космической станции (МКС):По пока не подтвержденной информации, пострадал от огня и роскошный особняк, который с августа 2023 года снимал сын действующего американского лидера Хантер Байден. Паблики пишут, что аренда в Малибу обходилась сыну Джо Байдена в $15,8 тысяч (1,6 миллиона рублей) в месяц. Сообщается также, что в зоне эвакуации находится и частный дом вице-президента США Камалы Харрис.Другие подробности этой истории - в материале Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский.

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новости, сша, украина, вашингтон, джо байден, энтони блинкен, ллойд остин, вооруженные силы украины, пентагон, new york times, пожар, всу